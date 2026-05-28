Al Pan Pan: ¿hay un alto el fuego inminente entre Irán y EE.UU, o el conflicto siguen escalando?

La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán sigue atravesando momentos complejos. Ayer, fuerzas estadounidenses repelieron un ataque con drones y lanzaron una ofensiva en el sur del país persa.

Pero más allá de las acciones militares, el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, con el consecuente encarecimiento del petróleo y sus efectos en la economía mundial.

Mientras tanto, en el Líbano continúan las hostilidades. El ejército israelí anunció el posible “uso de la fuerza” contra edificios que, asegura, son utilizados por Hezbolá. A su vez, Hamás confirmó la muerte de Mohamed Odeh, recientemente designado líder de su brazo militar, tras un bombardeo israelí.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre este escenario junto al abogado y director de la Comunidad Palestina en Chile, Diego Khamis.

Además, analizamos las declaraciones de la ministra Toledo sobre cambio climático y las decisiones ideológicas detrás de la (no) transparencia del ministro Quiroz, junto al editor general de El Mostrador, Héctor Cossio.