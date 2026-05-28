Magallanes implementa programa pionero que amplía la atención de fibromialgia en toda la región

En la Región de Magallanes existen aproximadamente 1.320 personas con fibromialgia, mientras solo el 27% mantiene controles activos.

El llamado Programa de Atención para Personas con Fibromialgia, iniciativa pionera impulsada por el Gobierno Regional de Magallanes, el Servicio de Salud Magallanes y el Ministerio de Salud, busca aumentar la cobertura regional desde el actual 27% al 53%.

Se trata de un plan piloto que por cuatro años financiará la atención integral de más de 700 pacientes de fibromialgia en Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams. El plan contempla incorporar acceso a evaluación médica oportuna, tratamiento farmacológico y no farmacológico, seguimiento clínico y un enfoque biopsicosocial.

¿Pero qué es la fibromialgia? Es una condición crónica caracterizada principalmente por dolor generalizado en todo el cuerpo, acompañado de fatiga, alteraciones del sueño, sensibilidad corporal aumentada del tacto y dificultades cognitivas. Está reconocida por la World Health Organization como un trastorno real y complejo, aunque todavía existen debates sobre sus mecanismos exactos.

El gobernador regional, Jorge Flies, afirmó que la iniciativa busca transformarse en un modelo replicable en otras regiones del país. “Esto es un proceso inédito que nosotros esperamos que tenga un efecto dominó. Ya tenemos una buena noticia: que la Región de Aysén está sacando un proyecto similar”, comentó.

Para Sofía Vera, vocera de la Agrupación Fibromialgia En Acción Magallanes, el inicio de este piloto también marca un precedente para dar mayor visibilidad a la condición médica.

“Es una enfermedad poco grata. Muchas veces no nos creen, piensan que nos imaginamos la condición. Luchar contra eso es muy difícil, sobre todo cuando no te pagan las licencias, y no puedes dejar de trabajar”, comenta Sofía, quien padece de fibromialgia hace 18 años.

El programa representa uno de los primeros esfuerzos regionales de este tipo en el país, en un proceso en el que agrupaciones de pacientes han tenido un rol activo en visibilizar la enfermedad y promover una mayor cobertura.

“Ha sido un camino muy largo tocando muchas puertas, lo cual llevó un gran sacrificio y constancia de muchas de nosotras. Esto que nació aquí en Punta Arenas, con el trabajo de nuestra agrupación junto a la Agrupación de Fibromialgia Punta Arenas, es un tremendo paso porque va a ser abierto a todos quienes lo necesiten. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar para poder darle continuidad en el futuro”, sostuvo la vocera.