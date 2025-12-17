Aventura, estilo o deportiva: los últimos lanzamientos de motos en Chile marcan el pulso del mercado

El mercado de las motocicletas en Chile vive un momento de renovación intensa. Las marcas están ampliando y diversificando su oferta, apostando por modelos que combinan tecnología, diseño y carácter, en un escenario donde el usuario informado —aunque no necesariamente experto— busca algo más que transporte: busca sensaciones, identidad y versatilidad.

En ese contexto, los últimos lanzamientos de BMW Motorrad y Honda muestran dos miradas complementarias sobre el presente y futuro de las dos ruedas: desde la alta performance inspirada en la pista, hasta el regreso del estilo clásico y scrambler adaptado a la vida urbana y los viajes de media distancia.

BMW Motorrad: la pista como laboratorio

BMW Motorrad presentó en Chile la renovación de sus icónicas S 1000 RR y S 1000 R con un formato poco habitual para un lanzamiento comercial: un Track Day exclusivo, donde clientes y entusiastas pudieron probar las motos en circuito. La estrategia no es casual. Ambas máquinas nacen del ADN deportivo de la marca y están pensadas para ser entendidas desde la conducción.

La BMW S 1000 RR, su superbike insignia, refuerza su carácter radical con mejoras en aerodinámica, precisión y electrónica. Los nuevos alerones “M”, el acelerador de respuesta rápida y los modos de conducción Pro permiten una experiencia más directa y configurable, incluso para usuarios que no compiten, pero disfrutan llevar la moto al límite en condiciones controladas.

La S 1000 R, en tanto, traslada ese espíritu a la categoría hypernaked: misma base deportiva, pero con una postura más erguida y un uso más versátil. Con 170 CV, una transmisión optimizada y un diseño frontal más agresivo, apunta a quienes buscan emociones fuertes tanto en carretera como en escapadas de fin de semana.

Más allá de las cifras, el mensaje de BMW es claro: la tecnología de alto nivel ya no es exclusiva de pilotos expertos. Hoy está pensada para usuarios informados que valoran la seguridad, la personalización y el rendimiento, incluso en una conducción recreativa.

Honda: el valor del diseño y la experiencia cotidiana

En una vereda distinta, pero igual de relevante, Honda presentó en Chile las nuevas CB350 H’Ness y CL300, dos modelos que apuestan por el diseño, la facilidad de manejo y la conexión emocional con la moto.

La CB350 H’Ness rescata la estética clásica con una ejecución moderna. Su motor monocilíndrico de 348 cc prioriza el torque y la suavidad, ideal para ciudad y rutas interurbanas, mientras que su equipamiento —ABS de doble canal, iluminación LED y tablero mixto— responde a las exigencias actuales de seguridad y eficiencia. Es una moto pensada para disfrutar el trayecto, no para apurarlo.

La CL300, por su parte, se suma al creciente interés por las scrambler: motos versátiles, con estética aventurera y aptas para caminos mixtos. Su tamaño contenido, peso accesible y postura cómoda la convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan salir del asfalto sin entrar al mundo más exigente del off-road.

En ambos casos, Honda refuerza una tendencia clara: el usuario de media cilindrada ya no busca solo economía o practicidad, sino también diseño, identidad y una experiencia de manejo coherente con su estilo de vida.

Un mercado que se diversifica

Estos lanzamientos reflejan un fenómeno más amplio. En Chile, la motocicleta dejó de ser un nicho único y se transformó en un universo de categorías bien definidas: deportivas, naked, clásicas, adventure, touring y movilidad urbana, cada una con propuestas cada vez más específicas.

Ya sea recorriendo carreteras rápidas, escapando por rutas secundarias, cruzando ciudades congestionadas o simplemente disfrutando del paisaje, las marcas están ofreciendo motos que dialogan mejor con los distintos perfiles de usuario.

En 2025, el mensaje es claro: no se trata solo de potencia o cilindrada, sino de cómo y para qué se quiere vivir la ruta. Y en esa diversidad, el motociclismo chileno parece tener más opciones que nunca para elegir su propio camino.