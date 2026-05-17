Biministro Daniel Mas: “No nos pidan más de lo que hemos podido hacer”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió este domingo el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, en medio de las críticas por el desempeño económico y la capacidad de gestión del Ejecutivo.

En entrevista con Mesa Central, la autoridad sostuvo que el país enfrenta una década de bajo crecimiento y llamó a avanzar en reformas estructurales para atraer inversión. “Después de 12 años de crecer a un 2% es casi decrecer”, afirmó.

En ese contexto, Mas pidió considerar las limitaciones estructurales que enfrenta el gobierno para acelerar proyectos de inversión y crecimiento económico. “No nos pidan más gestión de lo que hemos podido hacer”, señaló al abordar las dificultades regulatorias y administrativas que, a su juicio, han frenado el desarrollo económico del país.

El ministro explicó que la estrategia del Ejecutivo se sostiene en dos grandes ejes: generar crecimiento mediante incentivos tributarios y agilizar el sistema de permisos para proyectos de inversión. “Es lo que nos piden todos los inversionistas: desanudar la compleja maraña de permisos”, aseguró.

Según detalló, la megarreforma contempla rebajas tributarias, subsidios al empleo para pequeñas y medianas empresas y 14 medidas medioambientales orientadas a acelerar inversiones. “Es un paquete que busca pasar del 2 al 4% de crecimiento en el largo periodo y 300 mil empleos”, sostuvo.

Mas afirmó además que las primeras áreas donde podrían generarse nuevos puestos de trabajo serían construcción, obras públicas, energía, minería y turismo. “Hay unas ganas de volver a invertir en Chile gigantescas”, aseguró, agregando que “Chile se ha puesto de moda para traer inversión”.

Durante la entrevista, el titular de Minería también abordó la situación de Codelco tras la llegada de Bernardo Fontaine a la presidencia del directorio, luego de la salida de Máximo Pacheco.

El ministro cuestionó la situación financiera y productiva de la estatal y acusó que existe un grupo de ejecutivos que ha ocultado información al directorio. “Lo que estamos viendo hoy día es, de nuevo, un grupo de ejecutivos que vuelve a ocultar información”, afirmó.

Asimismo, criticó las metas de producción comprometidas por la administración anterior. “Máximo Pacheco nos había dicho que a 2025 la compañía iba a estar produciendo 1.700.000 toneladas, estamos al borde del 1.300.000 toneladas”, señaló.

Pese a sus críticas, descartó una eventual privatización de la minera estatal. “No, no es privatización, es trabajo con privados que pueden traer activos, forma de darle valor a la compañía”, concluyó.