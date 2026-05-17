PAÍS
Biministro Daniel Mas: “No nos pidan más de lo que hemos podido hacer”
El biministro de Economía y Minería pidió que no le pidan más gestión que la que han podido hacer en 67 días. Además, prometió que el plan busca generar 300 mil empleos al final del mandato de José Antonio Kast.
El biministro de Economía y Minería defendió la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast y aseguró que el Ejecutivo necesita destrabar inversión y acelerar permisos para recuperar el crecimiento y generar 300 mil empleos antes del fin del mandato.