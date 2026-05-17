Cadem: Kast cae a 36% y desaprobación sube a 58% por crisis de seguridad y migración

La aprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a retroceder y alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de su administración, según reveló la última encuesta Plaza Pública Cadem. El Mandatario cayó cuatro puntos y llegó a 36% de respaldo, mientras que su desaprobación aumentó tres puntos, alcanzando un 58%.

La medición se conoció en una semana marcada por el debate sobre seguridad e inmigración, dos de los principales ejes discursivos del Gobierno y de la campaña presidencial de Kast.

En ese contexto, el estudio mostró un creciente escepticismo ciudadano respecto de la capacidad del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad. Un 44% de los encuestados identificó precisamente esa materia como el principal compromiso de campaña del Presidente, pero un 64% aseguró no creer que el gobierno tenga un plan concreto para enfrentar el problema.

La encuesta también abordó la controversia generada por las declaraciones de Kast respecto de su promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares. Un 61% consideró que dicha propuesta es imposible de cumplir, mientras que un 54% afirmó que la mayoría de las personas entendió esa promesa como un compromiso real y realizable durante la campaña presidencial.

Pese al deterioro en la evaluación general del Gobierno, algunas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo en materia migratoria siguen manteniendo niveles importantes de respaldo ciudadano.

El Plan Escudo Fronterizo alcanzó un 57% de aprobación, aunque registró una caída de seis puntos respecto de la medición anterior. En paralelo, un 75% sostuvo que Chile debería tener más restricciones migratorias que las actuales.

Asimismo, un 65% se mostró de acuerdo con la polémica indicación impulsada por el Gobierno para que instituciones de salud y educación puedan entregar información que permita identificar a migrantes con órdenes de expulsión vigentes.