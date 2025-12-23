“¿Aló, Viejito Pascuero?”: plataforma automotriz permite hablar con los personajes de la Navidad

La Navidad es un tiempo que invita a creer, compartir y reconectar con quienes más queremos. En ese espíritu, por segundo año consecutivo Chevrolet, junto a su plataforma tecnológica OnStar, vuelve a encender la magia navideña con una experiencia pensada especialmente para las familias. Se trata de la iniciativa “Creando magia juntos”, que permite a los usuarios interactuar con los personajes más icónicos de esta festividad con solo presionar el botón azul de OnStar desde su vehículo.

Entre el 15 y el 23 de diciembre, los usuarios de vehículos Chevrolet equipados con esta tecnología podrán conversar directamente con los duendes ayudantes y la Viejita Pascuera, quienes compartirán pistas, historias y ayudarán a responder una de las grandes preguntas de la temporada: ¿dónde está el Viejito Pascuero? El 24 de diciembre, en tanto, la experiencia culmina con la posibilidad de hablar directamente con el Viejito Pascuero, transformando la espera de Nochebuena en un momento inolvidable.

Esta dinámica convierte cada trayecto en una experiencia especial para los más pequeños del hogar, sumando entretenimiento y emoción a los viajes familiares, junto con la tranquilidad que entrega un servicio de seguridad, conectividad y asistencia disponible 24/7.

El impacto de la iniciativa quedó demostrado el año pasado, cuando tuvo una acogida excepcional en toda Sudamérica, registrando más de 206 mil llamadas, de las cuales cerca del 50% se concentró entre el 23 y el 24 de diciembre, evidenciando el fuerte vínculo emocional que genera esta experiencia.

Con esta propuesta, Chevrolet refuerza su convicción de que la tecnología puede ir más allá de lo funcional, transformándose en una herramienta para crear recuerdos y experiencias memorables, sin perder de vista su compromiso con la seguridad, la innovación y el bienestar de las familias.

“La Navidad es una época que se vive en familia, con ilusión y con ganas de compartir momentos únicos. Con esta campaña queremos que los niños y sus familias vivan una experiencia mágica a través de OnStar, mientras destacamos la importancia de contar con un servicio confiable, humano y disponible 24/7. En Chevrolet estamos convencidos de que la tecnología puede acercarnos y hacer más especiales los momentos que realmente importan”, señaló Jaime Gil, director de OnStar y Servicios Conectados de Chevrolet para Sudamérica.

Además, los propietarios de vehículos Chevrolet que no cuenten con tecnología OnStar incorporada, así como usuarios de otras marcas, también podrán sumarse a esta experiencia navideña. Para ello, podrán acercarse a cualquiera de los más de 60 concesionarios Chevrolet, desde Arica hasta Punta Arenas, donde estarán habilitados puntos de atención para realizar la llamada.

En la época más especial del año, Chevrolet invita a las familias a crear magia juntos y vivir una Navidad llena de sorpresas, conexión y seguridad, demostrando que cuando la tecnología se une con la ilusión, la magia también se pone en movimiento.