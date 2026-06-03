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Desarrollada entre España y el Biobío: la app para prevenir la ansiedad y la depresión Aquí Biobío El Mostrador

Desarrollada entre España y el Biobío: la app para prevenir la ansiedad y la depresión

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Cristian Ascencio Ojeda
Por : Cristian Ascencio Ojeda Periodista newsletter Aquí Biobío de El Mostrador
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La aplicación Pandora, desarrollada por investigadores de la Universidad de Concepción y la Universidad de Málaga, busca prevenir la depresión y la ansiedad mediante planes personalizados. Su impulsora en Chile afirma que cada usuario recibe una rutina “de acuerdo al perfil”.

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Una innovadora aplicación que tiene como objetivo ayudar a prevenir la depresión y la ansiedad, comenzó a testearse en todo Chile. La app, llamada Pandora, fue desarrollada por investigadores de la Universidad de Málaga y del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción. Su objetivo es recomendar, a través de un análisis del perfil de los usuarios, rutinas que puedan ayudar a prevenir episodios de depresión y ansiedad.

La doctora Sandra Saldivia, líder del equipo de investigación en Chile y académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción, explica que se está iniciando la etapa de reclutamiento, abierta y gratuita, para chilenos y españoles entre los 18 y 65 años. “La aplicación funciona mediante un sistema de cuestionarios iniciales que evalúan el perfil de riesgo de cada usuario. A partir de estos datos, la app genera intervenciones a medida. Es decir que de acuerdo al perfil, se le genera un programa, un plan de intervención y una rutina que es personal, dice Saldivia.

  • El programa se centra en cuatro pilares fundamentales que, según el respaldo científico, previenen la depresión y la ansiedad: mejorar el bienestar emocional, fomentar el ejercicio físico (“moverse más”), asegurar un sueño reparador y fortalecer las relaciones sociales. Los participantes serán seguidos durante un año para evaluar su progreso a través de evaluaciones al mes, a los seis meses y al año de iniciada la intervención.

El estudio cobra especial relevancia, dado que en Chile más de un millón de personas padecen ansiedad y cerca de 850 mil sufren de depresión. Eso sí, Pandora no está dirigida a personas que ya presentan un diagnóstico clínico, sino a aquellas que están sanas o tienen preocupaciones menores, ya que el propósito es intervenir antes de que la patología se desarrolle.

Los interesados pueden inscribirse y descargar la aplicación a través de la web oficial del proyecto: pandorasalud.org o seguir las actualizaciones en Instagram bajo la cuenta @pandorasalud_chile

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