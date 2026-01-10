Congreso Futuro 2026 invita al Maule a reflexionar sobre el rumbo de la humanidad desde la ciencia

Con un llamado abierto a la ciudadanía a reencontrarse con la ciencia por parte de autoridades universitarias maulinas, se realizó el lanzamiento regional del Congreso Futuro 2026, que este año llega al Maule bajo el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”. La jornada se desarrollará el jueves 15 de enero, a partir de las 15:00 horas, en el Teatro Regional del Maule, con entrada liberada y sin inscripción previa, consolidándose como un espacio gratuito de diálogo entre la academia, la sociedad y el mundo público.

Durante el lanzamiento, el prorrector de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dr. Víctor San Martín, subrayó la necesidad de recuperar la confianza social en el conocimiento científico, destacando que la ciencia no solo se produce en los grandes centros del país, sino también en las regiones, donde cumple un rol clave en la resolución de problemáticas reales de los territorios. En ese sentido, relevó el valor de instancias como Congreso Futuro para acercar la ciencia a la ciudadanía, enfrentar el negacionismo y fortalecer una mirada ética y de servicio, coherente con la identidad universitaria y el compromiso con el desarrollo regional.

Desde una perspectiva formativa y valórica, la rectora de la Universidad Santo Tomás sede Talca, María Inés Domper, planteó que el lema del congreso interpela directamente al tipo de sociedad que se está construyendo en un mundo hiperconectado. A su juicio, la reflexión sobre tecnología, decisiones humanas y valores éticos refuerza el rol de las universidades en la formación de personas íntegras, invitando a la comunidad a participar activamente de este espacio de diálogo e interculturalidad.

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Iván Suazo, enfatizó que Congreso Futuro no es un encuentro exclusivo para científicos, sino un evento pensado para las personas. Destacó que temas como la irrupción de la inteligencia artificial, la forma en que la tecnología modela las relaciones humanas y los impactos ambientales en una región agrícola como el Maule serán abordados desde la ciencia con un enfoque ciudadano, interdisciplinario y territorial, poniendo en valor el aporte de las universidades regionales al debate nacional.

En esa misma línea, el director de Investigación de la Universidad de Talca, Roberto Jara, relevó la participación de investigadoras internacionales que aportarán miradas complementarias desde las ciencias sociales y ambientales. Según explicó, sus exposiciones permitirán comprender cómo la tecnología influye en los comportamientos humanos y cómo el cuidado de recursos esenciales como el agua resulta estratégico para el desarrollo sostenible del Maule, integrando ciencia, política y ciudadanía para anticipar y enfrentar desafíos complejos.

El programa regional de Congreso Futuro 2026 contempla bloques temáticos sobre relaciones socioculturales, observación científica y neurociencia, con exposiciones de especialistas provenientes de España, Estados Unidos y Francia, junto a panelistas regionales. Estos espacios contarán con la presentación de Ingrid Guardiola, doctora en Humanidades, quien en su trabajo aborda las relaciones socioculturales que se establecen entre la cultura, la tecnología y la sociedad. En el segundo panel, la invitada central será Shannon Bartelt-Hunt, ingeniera ambiental que investiga la intersección entre calidad de agua, agricultura y salud ambiental.

La invitación es abierta a toda la comunidad maulina a participar de esta jornada, que busca acercar la ciencia a las personas y reflexionar colectivamente sobre el futuro de la humanidad desde una mirada local y global.