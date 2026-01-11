Congreso Futuro 2026 en regiones: comunicar ciencia conectada a los territorios

La Universidad de Concepción será parte activa de Congreso Futuro 2026, encuentro científico que ya cumple 15 años y que reunirá a más de 120 speakers nacionales e internacionales. En esta versión, la Casa de Estudios estará presente en los encuentros que se desarrollarán en Biobío, Ñuble y Santiago.

El objetivo central de la versión 2026, será responder a la interrogante “Humanidad: ¿hacia dónde vamos?”, donde la UdeC aportará conocimiento territorial para acercar la investigación a la ciudadanía.

La agenda UdeC comenzará en el Biobío, el miércoles 14 de enero, con actividades en el Teatro Regional del Biobío. Continuará el 15 de enero en la Región de Ñuble, y ese mismo día, se proyectará en Santiago, como parte de la programación nacional de Congreso Futuro.

Para el Rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, la participación de la UdeC en Congreso Futuro 2026 “reafirma nuestro compromiso con una ciencia descentralizada, que nace en los territorios y dialoga directamente con la ciudadanía”. Añadió que “creemos firmemente que la ciencia es un bien público, por lo que estar presentes en Biobío, Ñuble y Santiago es parte de nuestra misión de compartir conocimiento, generar reflexión y contribuir al desarrollo sostenible de Chile”.

Congreso Futuro en Biobío: resiliencia territorial y gobernanza del océano

La participación UdeC comienza en Congreso Futuro Biobío, que se realizará el miércoles 14 de enero, en el Teatro Regional del Biobío. La jornada, que se iniciará a las 9:00 de la mañana, abordará la preparación frente a desastres naturales y la protección de los ecosistemas marinos.

En el panel “Riesgos de desastres y ciudades resilientes”, el académico del Departamento de Ciencias de la Tierra, Dr. Andrés Tassara Oddo, expondrá sobre sismicidad, grandes terremotos y sistemas de alerta temprana. “Concentraré mi exposición en el análisis de estos peligros geológicos en el contexto chileno de la zona de subducción andina”, adelantó. También reflexionó que “sería bueno poner en contraste los métodos existentes para alerta temprana de grandes sismos” y revisar “qué tan cerca o lejos estamos todavía de la predicción de los terremotos”.

Para el investigador, “es fundamental acercar el trabajo científico a las personas para comprender mejor los fenómenos naturales y avanzar hacia comunidades más resilientes”, explicó, destacando el rol de estos espacios para construir conocimiento compartido.

En el panel “Conservación marina y gobernanza oceánica”, la Directora del Centro Copas Coastal de la UdeC, Dra. Camila Fernández Ibáñez, participará como moderadora. “Vamos a hablar de la importancia de preservar los recursos y de las posibilidades que tiene la ciencia marina para ayudar a la conservación”, señaló. En ese contexto, destacó que “la Región del Biobío tiene un enorme potencial para armar áreas marinas protegidas”.

Además, subrayó que “Congreso Futuro es una plataforma que nos permite conectar con la sociedad y entregar nueva información de lo último que estamos haciendo”.

Ñuble: ciencia, ética y desafíos del desarrollo

La segunda etapa regional donde participará la UdeC, se desarrollará en Congreso Futuro Ñuble, el jueves 15 de enero. El encuentro es organizado por las universidades del CRUCH Biobío- Ñuble y el Gobierno Regional de Ñuble. La actividad se realizará en la Sala Schaefer del Centro de Extensión de la Universidad del Bío-Bío, desde las 09:00 de la mañana.

La programación contará con la participación del profesor titular de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UdeC, Campus Chillán, e investigador principal del Centro Tecnológico del Agua (CotH2O), Dr. Mario Lillo Saavedra.

El académico, participará en el panel sobre “Tecnologías en la mira”, donde abordará la crisis hídrica desde una mirada sociohidrológica. “Cuando enfrentamos un problema complejo, como la gestión del agua, nuestra primera reacción casi siempre es buscar más control”, señaló. Sin embargo, advirtió que “nos olvidamos de que esos sistemas están compuestos por personas, con sus miedos, sus memorias y sus culturas”.

Santiago: ingeniería y océano con impacto nacional

La participación de la Universidad de Concepción culminará en Congreso Futuro 2026 en Santiago, cuyas actividades se realizarán en el Centro Cultural CEINA.

El jueves 15 de enero, la oceanógrafa e investigadora del Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental, Copas Coastal de la UdeC, Susannah Buchan, expondrá sobre el rol de las ballenas como indicadores de la salud del océano. La investigadora, abordará cómo el estudio de estos cetáceos permite comprender la productividad marina y la relevancia de la Corriente de Humboldt para los ecosistemas.

El sábado 17 de enero, el académico de la Facultad de Ingeniería UdeC, Óscar Link Lazo, expondrá sobre “Ingeniería para la resiliencia ante inundaciones”. En su presentación, revisará la evolución de la ingeniería civil y los desafíos frente a eventos extremos. En ese contexto, adelantó que abordará “cómo se puede disminuir el riesgo de daños causados por inundaciones y cuáles son los grandes desafíos actuales”, poniendo el foco en soluciones de ingeniería aplicadas a la protección de las ciudades.

El investigador concluyó que “es importante comunicar cómo la ciencia, en este caso la ingeniería, avanza y genera soluciones útiles para todas las personas”.

Conoce aquí el detalle de la programación de actividades de Congreso Futuro 2026 en todo el país. Para quienes deseen seguir la transmisión online, pueden hacerlo a través del canal de youtube de Congreso Futuro 2026.