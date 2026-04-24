“Está claro que yo cometí un error”: Kast confirma que almuerzo en La Moneda utilizó fondos públicos

El Presidente José Antonio Kast reconoció este viernes que el almuerzo con excompañeros de Derecho realizado en el Palacio de La Moneda utilizó recursos públicos, aunque acotó que la financiación fiscal se limitó únicamente al servicio.

“En el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio”, afirmó en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

La declaración se produjo luego de que Contraloría iniciara diligencias en La Moneda para revisar eventuales irregularidades. Kast confirmó la presencia del órgano contralor y sostuvo: “Vino el día de ayer, le hemos contestado todos los oficios de fiscalización”. El Mandatario detalló que entre los antecedentes entregados se incluyen el uso del casino por parte de la primera dama, María Pía Adriasola, un cóctel y el propio almuerzo.

Horas antes, en el Seminario Internacional del Consejo para la Transparencia, el Jefe de Estado ya había calificado el episodio como un error involuntario. “Uno puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento”, expresó, y añadió en tono más distendido: “No se va a volver a repetir. Así que no se preocupen, nadie se puede sentir invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial”.

Este miércoles el Presidente ya había defendido las razones que justificaron las características del encuentro: “Era más barato comernos un ‘sanguchito’ adentro que ir a comer un ‘sanguchito’ a un restorant, porque en la movilización solo de la seguridad era más caro que hacerlo adentro”, sostuvo.

La investigación de Contraloría inició a raíz del requerimiento presentado por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniela Cicardini (PS). La duda central se concentra en la participación de garzones de la sede de Gobierno durante la actividad.

Complementado su respuesta en el mismo punto de prensa, Kast aseguró que en el cóctel realizado en La Moneda tras la toma de mando no hubo financiamiento público.