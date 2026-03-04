La última milla se expande para apoyar el crecimiento del ecommerce y de los emprendedores en Chile

El comercio electrónico en Chile cerró 2025 consolidado como uno de los canales más dinámicos del retail, con crecimiento de dos dígitos y una penetración que ya representa una fracción relevante de las ventas totales del comercio. Más de la mitad de los consumidores del país compra online de manera habitual, según el estudio Digital 2026, realizado por We Are Social y Meltwater, y el canal digital se ha estabilizado como parte estructural del consumo, más allá de un fenómeno coyuntural.

En 2026, ese dinamismo se explica en buena medida por el crecimiento de pymes y emprendedores que venden a través de plataformas digitales y redes sociales, ampliando mercado sin necesidad de infraestructura física propia. Este cambio ha elevado la exigencia sobre la logística de última milla: mayor dispersión geográfica de los envíos, inmediatez, demanda por trazabilidad en línea y eventos de alta concentración de ventas —como los Cyber— donde en pocos días se moviliza un volumen equivalente a varias semanas de operación. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, el Cyber Monday 2025 cerró con 4,4 millones de transacciones, lo que representa un aumento nominal del 5% respecto a 2024 y la cifra más alta desde su inicio en 2011.

En ese contexto, Starken anunció un plan de fortalecimiento de infraestructura y tecnología orientado a acompañar esta expansión del comercio digital y prepararse para una nueva escala operativa en el mercado chileno.

El principal hito es la habilitación, a fines de este año, de un nuevo Centro de Distribución de 30.000 m² en San Bernardo. Esta infraestructura permitirá escalar sus servicios de fulfillment para empresas, pymes y emprendedores, ampliando la capacidad de procesamiento y mejorando los tiempos de respuesta. El centro se suma a instalaciones que ya cuentan con clasificadores automáticos con capacidad individual para procesar más de 6.500 bultos por hora, y la compañía avanza además en el diseño de un tercer clasificador que ampliará su capacidad operacional en un 50%, fortaleciendo su respuesta frente a peaks de demanda.

“Estamos fortaleciendo nuestra capacidad operativa para competir desde la eficiencia, la confiabilidad y la consistencia. Más que crecer por volumen, queremos consolidarnos como un actor sólido y profesional, con infraestructura, tecnología y disciplina para sostener un crecimiento rentable en el tiempo. Trabajamos por ser una alternativa simple para personas, emprendedores y empresas, entregando diversas soluciones en un contexto cada vez más desafiante”, señaló Rodrigo Albarrán, gerente general de Starken.

Actualmente, Starken opera una red nacional con más de 800 puntos entre sucursales y diversos formatos, con cobertura en más de 600 destinos a lo largo del país. Parte relevante de su red está compuesta por puntos Pick Up & Drop Off (PUDOs), Smart Lockers y sucursales 24/7. De la mano de alianzas estratégicas, la compañía proyecta alcanzar los 1.000 puntos de entrega y retiro a nivel nacional durante 2026, fortaleciendo su capilaridad y cercanía con personas, pymes y empresas.