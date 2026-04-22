Ley Miscelánea tensiona regiones: cuestionan que no se haga cargo de los efectos del ajuste fiscal
En el debate por la Ley Miscelánea, gobernadores y senadores regionalistas advierten que el ajuste fiscal del 3% impacta la agenda social en regiones y exigen que la discusión tributaria considere a la clase media y sectores vulnerables de las regiones del país.
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