Mapocho Ciudadano: masivo evento cerró la Semana del Agua y conmemoró 16 años de saneamiento del Río

Con una alta convocatoria ciudadana, el evento “Mapocho Ciudadano” marcó el cierre de una nueva Semana del Agua en Santiago. La jornada también conmemoró los 16 años desde el saneamiento del río Mapocho, considerado uno de los hitos ambientales más relevantes para la capital.

En el Parque de la Familia, en la comuna de Quinta Normal, Aguas Andinas dio cierre a una nueva edición de la Semana del Agua

con “Mapocho Ciudadano”, instancia que reunió a cerca de 2 mil personas en torno a la recuperación del río Mapocho. La actividad puso fin a una semana marcada por el debate sobre resiliencia hídrica, infraestructura crítica y el futuro urbano de Santiago.

Durante esos días, también se impulsaron iniciativas orientadas a la comunidad, como la reinauguración de una oficina móvil en La Pintana y la reapertura de una oficina comercial en Independencia, con foco en fortalecer el vínculo con los usuarios.

El saneamiento del Mapocho: un hito urbano y ambiental

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la conmemoración de los 16 años del saneamiento del río Mapocho, proceso que permitió eliminar la descarga de aguas servidas y avanzar en la recuperación de su ecosistema.

Este cambio ha favorecido el retorno progresivo de flora y fauna, además de habilitar espacios para el deporte, la recreación y la cultura en la ciudad. La actividad incluyó intervenciones artísticas que repasaron la historia del río y su transformación a lo largo del tiempo.

Iván Yarur, director de Transformación de Aguas Andinas, señaló que “hoy, el Mapocho es un río vivo, lleno de especies y capaz de congregar a miles de personas como hoy. Seguiremos trabajando en ampliar este tipo de espacios, como también en el desarrollo de obras como Retorno Maipo, que mediante el reúso de aguas tratadas permitan entregar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento para más de 7 millones de personas”.

Recuperación de espacios públicos y gestión hídrica

Desde el ámbito público, autoridades destacaron el impacto de este proceso en la calidad de vida urbana y la importancia de la colaboración entre el Estado y el sector privado.

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, indicó que “estamos celebrando de que el río ha sido recuperado como un espacio urbano y un espacio para todos. Y eso ha sido un trabajo colaborativo. Hace 30 años el río lamentablemente era la cloaca de Santiago, pero hace 16 años se logró esa labor titánica que es de mucho orgullo. Nuestro país es un ejemplo en el tratamiento de las aguas servidas y del reúso de aguas. Y eso se ha logrado a través del esfuerzo de las entidades públicas y las entidades privadas”.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfatizó el valor de estos espacios para la salud y el bienestar de la población: “Queremos recuperar la ciudad para las personas y la naturaleza para la ciudad. Sabemos que es fundamental para la vida del ser humano y sobre todo para la salud mental de las personas. El 80% del agua de Santiago que tomamos, viene del río Maipo y del río Mapocho. Si no cuidamos el agua y nuestros glaciares, no vamos a tener agua para las próximas generaciones”.

Impacto local y proyección futura

A nivel comunal, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, destacó la transformación del entorno y su uso por parte de la comunidad: “Este parque congrega a muchas familias durante los fines de semana y se conecta con el río Mapocho. Hoy día empiezan a florecer arbolitos, naturaleza y animales que no habíamos visto hace tanto tiempo y que hoy día viven en el río Mapocho. Nuestros ríos hay que cuidarlos para el resto de las generaciones”.

La jornada también incluyó actividades culturales y musicales, con la participación de la artista Francisca Valenzuela, quien cerró el evento y anunció una alianza con la compañía para el festival Ruidosas 2026.

Desafíos en medio de la crisis hídrica

En paralelo, la empresa reafirmó su enfoque en la seguridad hídrica de la Región Metropolitana, en un contexto marcado por la escasez de agua. Entre las iniciativas destaca el proyecto Retorno Maipo, orientado al reúso de aguas tratadas para riego agrícola, con el objetivo de resguardar el consumo humano y equilibrar la cuenca.

El cierre de la Semana del Agua con “Mapocho Ciudadano” consolidó así un espacio de encuentro entre la ciudadanía y un recurso esencial, poniendo en relieve tanto los avances alcanzados como los desafíos pendientes en materia de sostenibilidad.