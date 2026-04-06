Chile enfrenta alta tasa de sobrepeso infantil: el rol del deporte y la alimentación

En el marco del Día del Deporte, el 6 de abril, el foco vuelve a instalarse en una de las principales problemáticas de salud en Chile: el sobrepeso infantil, que ya afecta a más de la mitad de los estudiantes del país.

De acuerdo con el Mapa Nutricional Junaeb 2025, el 51,7% de los niños, niñas y adolescentes en Chile presenta malnutrición por exceso. La cifra se eleva aún más en 5.º básico, donde alcanza el 61,9%, posicionando a este grupo como uno de los más críticos.

Estos datos reactivan el debate sobre la importancia de la actividad física y la alimentación en edad escolar, especialmente en una fecha que busca precisamente promover estilos de vida saludables.

Más horas de actividad física como estrategia

Frente a este contexto, algunas comunidades educativas han comenzado a implementar medidas concretas. Es el caso de The Greenland School, en Estación Central, que decidió aumentar las horas de actividad física semanales desde las dos exigidas por el currículum nacional a cerca de seis horas desde 5.º básico.

La iniciativa también incorpora clases de educación física desde los 3 años, con el objetivo de generar un vínculo temprano con el movimiento y prevenir el sedentarismo desde la primera infancia.

El rol clave de la familia y la alimentación

Sin embargo, el enfoque no se limita al ámbito escolar. La experiencia ha evidenciado que el cambio de hábitos requiere una intervención más amplia, que incluya también el entorno familiar.

Por ello, se implementó el programa “Nutrición y vida saludable”, orientado a estudiantes desde educación parvularia hasta 4.º básico, etapa clave en la formación de hábitos.

El modelo considera el involucramiento de las familias, la capacitación de docentes y la promoción de actividades físicas fuera del horario escolar, buscando generar un cambio sostenido en el tiempo.

“No sacamos nada con tener a los niños corriendo tres veces a la semana si al llegar a casa el hábito es el sedentarismo y el ultraprocesado. El verdadero cambio contra la obesidad no ocurre solo en el gimnasio, sino en la cocina y en la mesa de cada familia. Como colegio, decidimos dejar de ser observadores y entrar directamente a apoyar a los padres en esta reeducación, porque la salud de los alumnos es una responsabilidad compartida que no termina cuando suena el timbre de salida”, señala María Pila Neumann, rectora de The Greenland School.

Más allá del peso: impacto en aprendizaje y bienestar

El abordaje del sobrepeso infantil también tiene efectos en otras áreas del desarrollo. Según especialistas, la actividad física regular y los hábitos saludables inciden directamente en la concentración, el bienestar emocional y el rendimiento académico.

“La obesidad infantil no se revierte con acciones aisladas. Requiere hábitos sostenidos en el tiempo y una relación temprana y positiva con el movimiento”, señala Susana Espinoza, jefa del departamento de deportes de The Greenland School.

Pese a los resultados que muestran estas iniciativas, su implementación a gran escala enfrenta obstáculos, especialmente en el sistema público, donde existen limitaciones presupuestarias y brechas en infraestructura deportiva.

Aun así, el aumento de horas de actividad física y el trabajo conjunto con las familias aparecen como herramientas clave para enfrentar una problemática que, según las cifras, sigue en aumento.