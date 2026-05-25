Ministro Arrau asegura que Gobierno opera bajo política de seguridad de la administración Boric

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que el Gobierno ya trabaja sobre la Política Nacional de Seguridad Pública actualmente vigente y adelantó que, tras la Cuenta Pública, el Ejecutivo presentará nuevas medidas legislativas y operativas en materia de seguridad.

En un punto de prensa realizado en La Moneda, Arrau abordó las dudas instaladas sobre la existencia de un plan de seguridad y explicó que la actual institucionalidad contempla lineamientos ya definidos por ley.

“Existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el Presidente Boric, dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia”, señaló.

El secretario de Estado indicó que el Gobierno trabajará sobre esa base para implementar nuevas estrategias operativas enfocadas en narcotráfico, crimen organizado y control fronterizo.

“La ley también mandata a tener estrategias operativas en diferentes cosas, combate al narcotráfico, crimen organizado, el control fronterizo”, afirmó.

Arrau sostuvo además que el Ministerio de Seguridad aún se encuentra en un proceso de instalación, aunque aseguró que ya existe trabajo coordinado con policías y Gendarmería.

“Este Ministerio está en un proceso de instalación”, indicó, agregando que desde su llegada ha sostenido reuniones con mandos policiales, equipos ministeriales y organismos vinculados a seguridad pública.

En esa línea, adelantó que el Ejecutivo expondrá próximamente ante el Congreso un conjunto de iniciativas.

“Vamos a hacer cuando concurramos al Congreso (…) comunicar, mostrar cada una de esas propuestas que tienen un pilar legislativo muy importante, con un paquete legislativo muy robusto”, señaló.

Consultado por las críticas que realizó en el pasado a la creación del Ministerio de Seguridad, Arrau reconoció que el Partido Republicano cuestionó inicialmente el aumento de estructuras estatales, aunque sostuvo que hoy corresponde utilizar al máximo las herramientas institucionales existentes.

“Hoy día hay que aprovechar estas herramientas al máximo y es el mandato que me ha dado el Presidente de la República”, afirmó.

Respecto al debate sobre armas de fuego, el ministro defendió el derecho a la legítima defensa y sostuvo que las personas pueden acceder legalmente a armamento bajo las regulaciones vigentes.

“Sí creo importante que las personas tengan el derecho a la legítima defensa”, sostuvo.

En materia migratoria, Arrau respaldó las declaraciones del director nacional de Migraciones y defendió el avance de las expulsiones administrativas.

“Ya estamos con el tercer vuelo completado de expulsión”, afirmó, agregando que el Gobierno busca acelerar los procesos mediante conversaciones diplomáticas con otros países.

Finalmente, al referirse a delitos violentos ocurridos recientemente, el ministro sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es reducir tanto las cifras delictuales como la sensación de inseguridad.

“Tenemos que seguir trabajando para reducir no solamente las cifras, como ha ido pasando, sino que también mejorar la percepción de seguridad o de inseguridad”, concluyó.