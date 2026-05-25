El hubris de Máximo Pacheco y la tragedia griega que atraviesa Codelco

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¡Buenas y feliz lunes (para los que no son suscriptores premium)! Arrancamos con Donald Trump adelantando que Estados Unidos ve al alcance de la mano un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, y la Casa Blanca dice que se producirá en los próximos días. Veremos lo que piensa el mercado.

En la agenda local, la semana viene cargada para tomarle el pulso a una economía que necesita mostrar rebote. El foco estará en la batería de datos sectoriales de abril y, sobre todo, en el empleo, en la antesala del Imacec. La pregunta de fondo es si el segundo trimestre arrancó con más tracción, luego de tres primeros meses marcados por la contracción. El BCI recortó ya sus proyecciones de crecimiento para este año a 1,8%.

Esta semana el mercado mira de reojo a Wall Street y con los dos pies en las negociaciones en el Senado para que, a partir de junio, comience a tratarse el megaproyecto económico del Gobierno. La volatilidad de la deuda soberana global –ese nerviosismo que volvió a poner de moda a los “bond vigilantes”– empezó a contaminar el ánimo local. Y no es solo ruido externo. Para nosotros, tasas globales más altas, primas de riesgo más exigentes y un mercado menos paciente son una mala combinación para cualquier promesa de crecimiento financiada con fe fiscal.

También en esta edición de El Semanal: la tragedia griega que atraviesa Codelco y que tiene a Máximo Pacheco viviendo sus momentos más complejos; la estrategia de las AFP para enfrentar un mundo donde hay más riesgo; y Hacienda se pone roja: recibió una rectificación pública en X.

Además, esta semana llega al TDLC una pelea clave en salud: si la Asociación Chilena de Seguridad cruzó o no la línea entre administrar un seguro social obligatorio y competir como actor privado en mercados de salud común. Y la Ley de 40 Horas avanza, pero las empresas se están adaptando a última hora: cumplen cuando el hito se vuelve exigible, no antes.

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CODELCO Y PACHECO: UNA TRAGEDIA GRIEGA EVITABLE

Este lunes se oficializa la salida de Máximo Pacheco de la presidencia de Codelco –cumple su mandato de 4 años– y el miércoles, en la primera reunión del nuevo directorio, asume el mando formalmente Bernardo Fontaine. Los que saben la interna agregan que además, antes del viernes, Pacheco también se verá forzado a renunciar a la presidencia de NovaAndino, la empresa que se creó con SQM para explotar el salar de Atacama.

El Gobierno dice que la minera estatal está en crisis y que necesita cambios profundos. Lo que conocen de minería y cercanos a Pacheco y al directorio afirman que la empresa no está en crisis y que se encuentra en una posición más sólida que hace 4 años, pero lo que sí hay es una pelea política sin cuartel y también que, en cierto modo, Pacheco es víctima de su propia personalidad.

Los griegos hablaban de hybris –o hubris– para describir una desmesura del poder, del ego o de la ambición. No era simplemente “arrogancia”. Era algo más profundo: el momento en que una persona poderosa empieza a creerse por encima de los límites humanos, de la ley, de los dioses o de la comunidad. Ese momento en que un líder empieza a creer que las reglas, los controles y las advertencias existen para los demás.

Quienes conocen a Pacheco a través de los años dicen que es “un animal en el mejor sentido de la palabra” y apuntan a su éxito como alto ejecutivo internacional, la revolución que hizo en el sistema de licitaciones eléctricas –que ha permitido que Chile sea líder mundial en generación de energías limpias– y ahora, respecto a Codelco, destacan el acuerdo “histórico” y geopolíticamente “brillante” por el litio con SQM y los acuerdos con Anglo American y Rio Tinto, entre otros, que permiten a la minera estatal aumentar producción sin tener que invertir –“o invertir poco”–.

Pero sus mismos fans, incluyendo aquellos en el mundo de la política, creen que en Codelco su personalidad le jugó en contra. “La historia dirá que la dejó mejor que como la recibió, pero pisó demasiados callos y se pasó por encima de demasiada gente y procesos para cumplir con la promesa de revertir la caída de producción y acelerar la ejecución de los proyectos estructurales”, señalan.

En resumen, para sus defensores, fue el presidente que volvió a ponerle energía política, relato y ambición a una compañía golpeada por años de caída productiva, subinversión, accidentes y burocracia estatal. Para sus críticos, fue un chairman demasiado protagonista, que cruzó los límites de la reforma de gobierno corporativo de 2009 y terminó confundiendo conducción estratégica con conducción ejecutiva.

El legado tiene luces reales. Pacheco defendió a Codelco con una intensidad poco habitual. Instaló la idea de que la estatal no es una empresa cualquiera, sino el corazón productivo del Estado chileno. Empujó proyectos complejos, sostuvo el relato del cobre como activo estratégico de la transición energética y fue clave en el movimiento más importante de los últimos años: el ingreso de Codelco al litio, a través de la sociedad con SQM en el salar de Atacama.

Pero también deja una empresa tensionada. Durante su período rotaron tres presidentes ejecutivos –Octavio Araneda, André Sougarret y Rubén Alvarado– y salieron más de quince ejecutivos senior en el primer año. La crítica que se repite en el mundo minero y corporativo es que Pacheco no solo presidía el directorio: también hablaba, negociaba, representaba, empujaba y se metía en casi todo. Eso lo dicen directores y altos ejecutivos al interior de la minera.

A sus cercanos, Pacheco les ha dicho que todo fue con el apoyo del directorio y que es su forma de “recibir las balas” y que el resto del equipo trabaje y ejecute.

La auditoría por la sobrestimación de producción 2025 abrió una grieta en el activo más sensible de Codelco: la confianza. La estatal informó que detectó desviaciones en el reconocimiento y reporte de toneladas de cobre fino, desvinculó a un ejecutivo, aplicó medidas disciplinarias a otros profesionales y llevó los antecedentes al Ministerio Público. Tamara Agnic, presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, intentó fijar la línea defensiva en una entrevista en el DF: “Una denuncia de esta naturaleza no podía quedar en el bolsillo de nadie”. Su mensaje es claro: el sistema funcionó.

Una fuente que se considera amigo de él, pero que le reconoce sus luces y sombras, dice que el pecado de Pacheco fue “instalar un manto de duda en su seriedad y transparencia… y eso va a tener un trasfondo político importante. Cosechará lo que sembró y eso no será ni comprensión ni amabilidad sino intolerancia. Se mezclará el ánimo de revancha o venganza con la búsqueda de respuestas o soluciones a los problemas de la empresa. Mal escenario”.

El directorio en el banquillo. Hace semanas que hay ruido y Pacheco ha insistido en que todo lo que ha hecho lo hizo con el apoyo del directorio. Entonces la pregunta incómoda es otra: ¿por qué funcionó tan tarde? Este medio y Bloomberg informaron hace semanas que en el mercado había dudas sobre la producción de diciembre y de 2025.

Para el empresario José Yuraszeck (protagonista del caso Chispas), el punto es brutalmente simple: en una carta a El Mercurio dice que cualquier analista junior habría detectado esas anomalías. Su pregunta va al hueso: “¿Para qué sirve el directorio de Codelco?”.

Parte de la crisis de Codelco tiene que ver con una verdad que incomoda al Estado: durante años se le pidió a la compañía financiar al fisco y, al mismo tiempo, sostener inversiones gigantescas para evitar el declive natural de sus yacimientos. La estatal llega a esta coyuntura con proyectos estructurales atrasados, presión de deuda, caída productiva y una carga fiscal que sus competidores privados no enfrentan de la misma forma.

Pacheco y su equipo recuerdan al que quiere escuchar que la “carga fiscal” de Codelco incluye la obligación de entregar el 10% de sus ventas a “beneficio fiscal” (antes era a las FF.AA.), el royalty, el impuesto a la renta con tasa aplicable a empresa pública y los dividendos. “El Estado por años y varios gobiernos ha preferido endeudar a Codelco a permitir que use su plata para financiar sus proyectos”.

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LAS AFP SIGUEN REDUCIENDO EXPOSICIÓN AL RIESGO

Las AFP siguen reduciendo exposición al riesgo y en abril volvió a imponerse la lógica que vienen mostrando desde fines de 2025: renta fija como ancla de las carteras y renta variable manejada con bisturí.

La gran apuesta del mes estuvo en renta fija internacional, que recibió US$ 998 millones netos. El foco estuvo en activos que combinan defensa con algo de upside: convertibles lideró con US$ 475 millones, seguido por deuda emergente con US$ 321 millones, multiestrategia con US$ 211 millones y financials con US$ 113 millones.

Dentro de esa misma lógica, los activos de más riesgo vuelven a pagar el costo. Hubo salidas por US$ 208 millones, sobre todo en US high yield y papeles de corta duración. En cambio, en deuda emergente siguió dominando la preferencia por exposición más ordenada y menos sensible al tipo de cambio, con entradas en moneda dura y bonos corporativos.

Nuevo activo en la cartera. El informe mensual de la administradora de fondos HMC destaca que, en abril, las AFP invirtieron por primera vez en la categoría de CAT Bonds, con entradas cercanas a US$ 79 millones, incorporando un nuevo segmento dentro de renta fija internacional.

Son instrumentos de deuda que transfieren riesgos asociados a eventos catastróficos –como terremotos, huracanes o riesgos cibernéticos– desde aseguradoras y gobiernos hacia el mercado de capitales. A cambio, los inversionistas reciben una prima adicional sobre la tasa libre de riesgo, lo que los convierte en una alternativa atractiva de carry y diversificación.

En renta variable hubo un cambio importante respecto a marzo. Aunque el saldo agregado siguió levemente negativo (-US$ 21 millones), Estados Unidos volvió a captar flujos positivos por US$ 580 millones, de la mano de estrategias ligadas a crecimiento, tecnología y fondos sectoriales.

Latinoamérica también destacó con entradas por US$ 210 millones, empujadas por fondos regionales y Brasil. Eso sugiere que las AFP están dispuestas a retomar riesgo, pero solo en mercados donde ven mejores fundamentos y valorizaciones más atractivas.

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BONOS, INTIMIDAN A CUALQUIERA

James Carville, el pintoresco jefe de campaña de Bill Clinton, dijo que en su próxima vida le gustaría reencarnarse como el mercado de bonos: “Puedes intimidar a todo el mundo”.

Los mercados de bonos soberanos están otra vez metiendo miedo. No es nuevo: desde Clinton en los 90 hasta la crisis griega de la década pasada y la crisis del 2008, los llamados “bond vigilantes” han tenido el poder de obligar a los gobiernos a cambiar de rumbo cuando consideran que las cuentas fiscales se están saliendo de control.

Las últimas dos semanas han estado marcadas por una venta masiva global de deuda soberana combinada con cierta volatilidad local. La preocupación central del mercado radica en el repunte de las tasas de interés en EE.UU. (el bono a 10 años superó el 4,5%) y el alza del petróleo por tensiones con Irán, lo que amenaza con avivar la inflación global y alterar el precio internacional del dinero.

La mecánica es simple: si los inversionistas creen que un país se está endeudando demasiado, venden sus bonos. Eso hace caer los precios, subir las tasas –o yields– y encarecer de inmediato el financiamiento del Estado. En política, esa señal puede ser más efectiva que una elección, un discurso o una promesa de campaña.

Para Chile, la volatilidad se da en medio de una discusión política aguda acerca del gasto fiscal, la deuda y cuando el megaproyecto del Gobierno llega al Senado. En un mundo donde los inversionistas vuelven a mirar con lupa la deuda soberana, los países pequeños y abiertos tienen menos margen para equivocarse.

Si suben las tasas largas globales, también se encarece el financiamiento del fisco, de las empresas y de los hogares chilenos. Las tasas del bono a 10 años están en 5,6%. Cuando arrancó la guerra en Irán, la tasa era de 5,2%.

El caso británico es hoy el ejemplo más reciente y visible. El recuerdo de Liz Truss sigue fresco: en 2022 anunció recortes tributarios sin financiamiento por £45.000 millones, el mercado entró en pánico, el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir comprando bonos de largo plazo y Truss terminó fuera del poder en menos de 2 meses.

La era de la plata barata se acabó. Economistas de peso vienen advirtiendo que, por más de una década, las tasas bajas permitieron a los gobiernos acumular deuda histórica sin que el mercado reaccionara demasiado. Esa época se acabó. Los rendimientos están subiendo en varias partes del mundo y la paciencia de los inversionistas parece más corta.

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Un mensaje de Tenpo

Tenpo refuerza su estrategia de fidelización con cambios en su programa de beneficios

En su camino para operar como el primer neobanco del país, Tenpo busca reforzar su estrategia de fidelización de usuarios. Entre las iniciativas impulsadas destaca el fortalecimiento de su programa de cashback Tenpesos, el primero de este tipo en Chile, con aumentos que en algunos casos llegan hasta cuatro veces la cantidad de recompensas entregadas en meses anteriores.

Uno de los principales focos de este cambio está en el fortalecimiento de las “misiones”, una herramienta disponible dentro de la aplicación que permite a los usuarios obtener Tenpesos al completar distintas acciones habituales, como realizar pagos, hacer transferencias o utilizar diferentes funcionalidades de la plataforma. De esta manera, Tenpo busca incentivar un uso más activo de sus servicios y generar una experiencia más dinámica y personalizada.

Las misiones pueden variar según el perfil de cada usuario y, una vez completadas, las recompensas se acreditan en forma de Tenpesos, los que luego pueden ser utilizados dentro de la aplicación o retirados como efectivo. La idea es que los usuarios de Tenpo exploren las misiones disponibles dentro de la app y descubran nuevas formas de utilizar los servicios financieros digitales.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: LA CONFIANZA EMPRESARIAL SE ENFRÍA Y LA IA ARREMETE

El nuevo Estudio de Confianza 2026 de PwC Chile, UDP y ACHS deja una foto incómoda: las empresas siguen mejor evaluadas que otras instituciones, pero la confianza cae y la brecha entre lo que creen los líderes y lo que sienten tanto consumidores como trabajadores se agranda.

La minería lidera, pero también baja. Es el sector que más confianza genera entre consumidores, con nota 4,8 sobre 10, seguida por comercio e industria manufacturera. El dato menos amable: todos caen fuerte respecto de 2025. Entre colaboradores, la minería también encabeza el ranking, con nota 7,3.

El punto ciego está arriba (ver gráfico). El 86% de los directivos cree que sus clientes confían mucho en sus empresas, pero solo el 24% de los consumidores dice lo mismo. Con los trabajadores pasa algo parecido: 90% de los ejecutivos cree que sus equipos confían en la organización, pero solo 47% lo confirma. La brecha no solo existe: creció frente al año pasado.

La desconfianza pega en la caja. El 64% de los consumidores tuvo en el último año una experiencia que dañó su confianza con una empresa. Las principales razones: productos o servicios que no cumplieron lo prometido, letra chica, mala posventa y cobros indebidos. La consecuencia: 70% dejó de comprar en una empresa por falta de confianza.

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LA SEMANA EN REDES: HACIENDA SE PONE ROJA

Hacienda recibió una rectificación en X. A dos meses de tener que dar pie atrás por afirmar que recibieron “un Estado quebrado”, ahora fue la red social de Elon Musk la que corrigió al @Min_Hacienda.

Fue por el posteo y video que son parte de la campaña comunicacional de apoyo al proyecto de ley que busca recortar los impuestos a las empresas del 27% al 23%.

“Chile cobra más impuestos a las empresas que Estados Unidos”, dice el posteo, en el que explica que acá cobramos un 27% y en Estados Unidos un 21% y “eso hace que muchas empresas prefieran invertir en otro lado. Y cuando no hay inversión, no se crean empleos. El Plan de #ReconstrucciónNacional busca revertir esto”.

La comunidad X lo corrigió, apuntando a que el dato entregado fue incompleto, ya que no menciona que en Estados Unidos también se pagan impuestos estatales y que pueden llegar al 31% en algunos estados.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Un vuelco en la arista Patio del caso Audios: Antonio Jalaff cambia de relato y ahora dice que no fue forzado a vender su parte del Grupo Patio y que no hubo “extorsión”. El DF revela que la semana pasada firmó una declaración jurada en que ahora dice que la operación fue “seria, voluntaria y ajustada a condiciones de mercado”. Los que siguen el caso apuntan con sorpresa a la vuelta de carnero de Antonio en menos de 6 meses.

Cabe mencionar que él y su hermano Álvaro han insistido en que los forzaron a vender a un precio que no representaba el valor de la empresa. La venta se cerró el 1 de abril de 2024 e involucró el 35% de Grupo Patio que estaba en manos de la familia. Antonio había judicializado la operación a través de una querella por estafa, alegando un perjuicio cercano a US$ 28 millones. Pero en enero de 2026 el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en esa investigación.

El precio al que vendieron tuvo como base una valorización de Econsult de octubre de 2023, encargada previamente en el marco de un aumento de capital. Los controladores de Patio siempre han dicho que los cuestionamientos al precio de venta no correspondían a los hechos y que eran de “naturaleza meramente extorsiva”.

Para Jalaff, el giro puede leerse como un intento por reordenar su frente judicial en medio de un caso penal mucho mayor. Los que conocen detalles del caso y la familia recuerdan que Antonio está casado con la sobrina de Oscar Lería, quien junto a su esposa Paola Luksic fue una de las partes que les compró ese 35% a los Jalaff. Y especulan que esto “se arregló por dentro, entre las familias”.

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– La dupla Manfred Paulmann como presidente y Rodrigo Larraín como gerente general hacen una gran apuesta metiendo a Cencosud en el negocio de los supermercados de descuento. La apuesta se llama Don Salva, y lo ven como una respuesta a las “nuevas necesidades de los consumidores de barrio”.

La cadena Don Salva se suma a Jumbo, Santa Isabel, SPID e Easy y es parte de la estrategia de seguir apostando al multiformato de Paulmann y Larraín. Cencosud explica que Don Salva “ofrecerá los mejores precios sin necesidad de compras en grandes volúmenes”. Sus tiendas serán de aproximadamente 180 m2 y ofrecerán un surtido enfocado en categorías clave para el hogar –como abarrotes, panadería, perfumería, botillería y perecibles–, además de productos esenciales.

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– La pelea en salud que llega al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) esta semana tiene una pregunta de fondo: si la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) cruzó la línea entre administrar un seguro social obligatorio y competir como actor privado en mercados de salud común. La audiencia del miércoles es parte de una polémica acerca de si la mutual vinculada a la Sofofa usa subsidios cruzados y recursos parafiscales fuera de su giro legal.

El corazón de la acusación es este: mientras la ACHS administra el Seguro Laboral de la Ley 16.744, también habría expandido su presencia a clínicas, ambulancias, policlínicos y otros servicios no laborales, mediante filiales y redes comerciales que compiten con privados. Tanto Andes Salud como Unidad Coronaria Móvil (UCM) sostienen que esa doble presencia le da ventajas que nadie más puede replicar: financiamiento más barato, uso de infraestructura ya pagada y acceso a información estratégica de afiliados.

Además, apuntan a que recursos provenientes de cotizaciones obligatorias de empleadores terminan subsidiando negocios en salud común. UCM dice que eso se traduce en ofertas agresivas en licitaciones públicas y privadas, con precios por debajo de mercado. Andes Salud, en tanto, pone el foco en la autorización que dio la Suseso al llamado Plan de Salud No Laboral y si esa expansión desbordó los límites que la ley fija para las mutualidades.

Informes acompañados por Andes Salud estiman que entre 2012 y 2024 la mutual destinó más de $55 mil millones a sociedades fuera del giro legal, y que en 2024 el 93% de los ingresos de su red de clínicas regionales provino de prestaciones no ligadas a accidentes laborales.

La Fiscalía Nacional Económica ha sido bastante matizada: no compra completa la tesis de Andes Salud y UCM de que la ACHS ya esté generando un daño competitivo claro en todos los mercados, pero sí valida parte del diagnóstico de fondo: hay riesgos regulatorios, posibles subsidios cruzados y falta de control suficiente sobre el uso de recursos del Seguro Laboral Obligatorio (SLO) en negocios fuera de ese ámbito.

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– Ley 40 Horas: las empresas se están adaptando, pero a última hora. Un análisis de Buk –con datos de más de 11.100 empresas y cerca de 400.000 contratos mensuales– muestra que el ajuste de jornadas en Chile sigue siendo más reactivo que preventivo. La reducción ocurre, sobre todo, cuando la ley obliga.

El salto entre marzo y abril. En marzo de 2026, solo el 9% de los contratos tenía jornadas de 42 horas semanales. En abril, cuando entró en vigencia el segundo hito de la Ley 40 Horas, esa cifra saltó al 40% en un mes.

La lectura de informe es que la anticipación voluntaria existe, pero sigue siendo minoritaria. En la práctica, el calendario legal es el principal motor del cambio. Las empresas no se adelantan masivamente: ajustan cuando el plazo vence.

Por tamaño, las grandes compañías reaccionan con más fuerza. En abril de 2026, el 57% de los contratos en grandes firmas ya estaba en jornadas de 42 horas o menos, frente al 53% en micro y pequeñas empresas y 52,7% en medianas. Es una tendencia similar a la del primer hito, cuando las grandes compañías también terminaron liderando el cumplimiento.

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– Cuando una política pública funciona. Hablo de una reforma regulatoria que ofreció un incentivo tributario a empresas que contrataran market makers para transar sus acciones en bolsa. Un estudio de tres economistas chilenos –liderado por el exvicepresidente de la CMF Mauricio Larraín, que se publicó en Estados Unidos y ha tenido bastante impacto– encontró evidencia causal de que estos contratos reducen con fuerza los spreads entre compra y venta de acciones, mejoran liquidez y aumentan el volumen transado.

La idea central. Los designated market makers –intermediarios contratados para dar liquidez a una acción– pueden tener un impacto mucho mayor en mercados poco líquidos que en plazas más profundas.

Y por qué importa. En acciones con bajo volumen, el problema no es solo que falten compradores o vendedores. También hay un problema de escala: el estudio muestra que si se transa poco, a los proveedores de liquidez no les conviene operar, porque no logran cubrir sus costos fijos.

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Un mensaje de la UDP

El Día de los Patrimonios en la UDP

La Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño (FaAAD) organizó la actividad Al sur de la Alameda, compuesta por dos recorridos guiados. Uno de ellos será por las casonas y pasajes del Barrio Ejército y el otro por el Barrio República, para conocer sus orígenes aristocráticos y su expansión como sector urbano moderno. “Este no es solo un ejercicio de memoria arquitectónica, es una oportunidad para reconocer las capas de historia que dan sentido a nuestra ciudad y a nuestra propia presencia en ella”, dice Alejandra Celedón, decana de la FaAAD.

Durante el sábado 30 de mayo se podrá visitar el conjunto Virginia Opazo, casonas de Av. República como la casa Smith Solar o el conjunto habitacional Remodelación República; mientras que la ruta por el barrio Ejército incluirá la casona Zenteno, el palacio Piwonka, hoy casa central de la UDP, y la parroquia San Lázaro, entre otros.

Ese mismo día, la Biblioteca Nicanor Parra invita a dos actividades mediadas para explorar parte de los archivos resguardados por la Universidad: el Fondo Diario La Nación, compuesto por 1.205 tomos que pertenecieron a la empresa periodística; y la exposición Ver brillar el cielo. Obra y archivo de Malú Urriola, que reúne una selección de materiales como cuadernos, fotografías y documentos originales de la poeta. Para más información ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– La semana viene cargada de termómetros para tomarle el pulso a una economía que necesita mostrar rebote. El foco estará en la batería de datos sectoriales de abril y, sobre todo, en el empleo, en la antesala del Imacec. La pregunta de fondo es si el segundo trimestre arrancó con más tracción, luego de tres primeros meses marcados por la contracción.

El lunes parte con el Banco Central desplegado en modo estabilidad financiera. Alberto Naudon abre a las 8:45 en un evento de Banchile Market Insights; luego, a las 9:00, Luis Felipe Céspedes presenta el IEF en la Universidad Autónoma; y a las 10:00, Kevin Cowan hace lo propio en la UDLA.

El miércoles, la atención se traslada a Rosanna Costa. A las 9:00, la presidenta del Banco Central expone sobre la economía chilena en 2026 en el Chile Payments Forum organizado por JPMorgan. No habrá acceso para la prensa, pero la presentación se subirá a los canales oficiales del instituto emisor.

– El jueves 29 llega el plato fuerte de la semana. Se publican el Índice de Producción Industrial (IPI), los Índices de Ventas de Servicios (IVS) y los Permisos de Edificación Autorizada. Es un combo relevante para anticipar el Imacec: industria, servicios y construcción darán una primera señal de si abril mostró un cambio de ritmo o solo una estabilización débil.

El otro dato clave es el mercado laboral. Ese mismo jueves se conocerá el Empleo Nacional del trimestre febrero-abril 2026, una cifra especialmente sensible, porque puede confirmar o desmentir si el enfriamiento de la actividad ya está empezando a pegar con más fuerza en la ocupación. En una economía que no despega con claridad, empleo y salarios son hoy tanto dato económico como termómetro político.

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¡ÚLTIMA CHANCE! PARTICIPEN EN LA CUMBRE EL SEMANAL: BANCA, FINANZAS E IA

¡Última oportunidad! Ya viene una nueva Cumbre Financiera de El Mostrador Semanal y te queremos invitar a que participes.

Cuándo: el próximo miércoles 27 de mayo, de 9:30 a 11:00 a.m., en Av. Providencia 227/229, comuna de Providencia, Santiago.

El sistema financiero está cambiando más rápido de lo que muchas veces alcanza a reflejar el debate público. Los pagos digitales están redibujando la relación entre empresas, pymes y consumidores; la inclusión financiera dejó de ser solo una promesa, y la discusión sobre pensiones, inversión, transparencia y acceso al mercado de capitales volvió a estar en el centro.

Conversaremos con Florencia Barrios, country manager de Fintual; Luis Opazo, gerente general de la ABIF; Matías Spagui, director senior de Mercado Pago; y Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

Habrá espacio para que les hagas preguntas.

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.