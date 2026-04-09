Plan busca revitalizar ascensores de Valparaíso

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), a través de su Escuela de Arquitectura y Diseño, lidera el proyecto “Plan de Revitalización del Sistema de Ascensores para el Desarrollo Sostenible de Valparaíso”, financiado por el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD) del Gobierno Regional. La iniciativa busca fortalecer el sistema de ascensores como eje del desarrollo sostenible, la conectividad turística y la puesta en valor del patrimonio histórico.

El plan propone un modelo de gestión y gobernanza sostenible que integra el valor patrimonial de los elevadores con su uso actual como transporte. Además, incorpora tecnologías de monitoreo con cámaras y software avanzado para analizar la demanda diaria de viajes a través del Observatorio de la Escuela de Arquitectura y Diseño, junto con mejoras en la conectividad entre estaciones superiores para fomentar recorridos turísticos.

El rector de la PUCV, Nelson Vásquez, destacó el aporte de la colaboración público-privada y la academia. “Un proyecto de estas características tiene la cualidad de conjugar dos cosas muy importantes: un medio transporte histórico y simbólico de la ciudad que además es funcional a las personas de hoy día. Este estudio nos permite abordar lo que se ha denominado arqueología industrial, es decir, combinar trazado, tecnología, lugares y funcionalidad. Nuestra universidad, al ser la más grande de la región y una de las cinco mejores del país, está comprometida con esta iniciativa”.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, subrayó la importancia del trabajo conjunto: “Para nosotros es fundamental que sea nuestra propia comuna y nuestra propia región la que levante los procesos de evaluación social y la que pueda hablar sobre el modelo de gobernanza y de gestión que nos permita sostener los ascensores en el tiempo y buscar los recursos necesarios para ejecutarlos. Se trata de un importante proyecto financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el que el municipio actúa como un ente colaborador y coadyuvante de este proceso”.

Desde el Gobierno Regional, el jefe de la división de Infraestructura y Transportes, Francisco Romero, valoró la articulación institucional: “para nosotros es tremendamente importante empujar un proyecto de estas características financiado por el Fondo Regional de Desarrollo y Productividad, que implica un proceso de intercambio entre el Gobierno Regional, la academia –específicamente la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso–, la municipalidad y la comunidad a través de la participación de la Asociación de Usuarios y Usuarias de Ascensores”.

La directora del estudio, Lorena Herrera, explicó que existen 15 ascensores públicos en Valparaíso, nueve del Gobierno Regional y seis del municipio. El estudio, de 24 meses, contempla señaléticas, recorridos peatonales e información histórica para incentivar el turismo y su uso. “Dada su naturaleza única al combinar su función como medio de transporte con un invaluable carácter patrimonial, los ascensores tienen atributos que los hacen únicos y por lo tanto generan un valor que no es la mera suma de ambos. Nos tocó la responsabilidad de hacer el estudio que justificó la compra de los asesores en el año 2011, donde vimos la gran magnitud del valor que tiene el componente patrimonial de este modo de transporte”, recalcó