Guerra en el PS: Vodanovic niega una “colusión” con Quiroz y responde al fuego de Cicardini

La disputa por la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast dejó de ser solo un conflicto entre oficialismo y oposición. Este miércoles escaló al interior del Partido Socialista, luego de que la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, rechazara las acusaciones de la senadora Daniella Cicardini, quien la había emplazado públicamente por supuestas conversaciones con el Ejecutivo para viabilizar la invariabilidad tributaria del proyecto de Reconstrucción Nacional.

La controversia estalló cuando Cicardini difundió un video en redes sociales en el que acusó a la directiva socialista y al jefe del comité de senadores del partido, Juan Luis Castro, de haber negado negociaciones que, a su juicio, sí estaban ocurriendo. La parlamentaria sostuvo que no respaldará “una colusión con Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los súper ricos” y afirmó que a las bancadas socialistas se les aseguró que “no se estaba negociando nada”.

La respuesta de Vodanovic llegó horas después mediante una carta dirigida a la militancia socialista. En ella descartó de plano haber llevado conversaciones reservadas con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y calificó las acusaciones como infundadas.

“Eso no es efectivo”, señaló la timonel del PS, quien explicó que las reuniones cuestionadas correspondieron a una mesa política convocada por la presidenta del Senado, en la que participaron representantes del PPD, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Liberal, Democracia Cristiana y el jefe de bancada socialista, Juan Luis Castro.

“No ha habido acuerdo alguno y las conversaciones se realizaron en el Senado de la República. Decir que mentimos o que vamos a coludirnos con Quiroz es falso y desproporcionado”, sostuvo.

Vodanovic defendió además el rol negociador de la oposición frente a un proyecto que, recordó, cuenta con los votos necesarios para avanzar en la Cámara Alta. Según afirmó, el objetivo de participar en esas conversaciones ha sido intentar reducir el impacto de una iniciativa que el PS sigue rechazando políticamente.

“El Gobierno tiene los votos para aprobar lo que quiera. Nuestra responsabilidad como parlamentarios es incidir para atenuar los efectos de una reforma que sabemos nefasta para la economía y el bienestar de la población. Como presidenta del partido, me corresponde dialogar”, afirmó.

Para reforzar ese argumento, recordó que los senadores socialistas votaron en contra de la iniciativa en general, que ella rechazó el proyecto en la Comisión de Hacienda y que la bancada también votó en contra del proyecto de deuda pública impulsado por el Ejecutivo.

Más allá del fondo de la discusión, la presidenta socialista apuntó a la forma en que se produjo el cuestionamiento. Lamentó que las diferencias se ventilaran públicamente antes de discutirse en las instancias partidarias y advirtió que ese tipo de episodios debilita la capacidad del PS para influir en una de las principales reformas económicas del Gobierno.

“Lo que no puede ser es que, por hacer mi trabajo parlamentario, sean los propios compañeros quienes salgan a reclamar por la prensa sin conversar primero con nosotros. Eso no daña mi imagen pública, que es lo de menos; daña al PS de Chile y nuestra capacidad de incidir en una reforma de enorme relevancia social”, sostuvo.

En el tramo más político de su carta, Vodanovic reivindicó su trayectoria dentro del partido y lanzó una frase que fue leída como una respuesta directa a sus críticos internos.

“Jamás renunciaría al PS para asegurarme un cupo, ni apoyaría un candidato por fuera. No sé si todos los catones pueden decir lo mismo”, escribió.

La senadora cerró con un llamado a encauzar las diferencias dentro de la institucionalidad del partido y pidió privilegiar una “discusión fraterna”, insistiendo en que el foco debe estar en enfrentar el proyecto del Gobierno y no en profundizar las fracturas internas del socialismo.