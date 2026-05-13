Daniel Lumera: “Las personas bondadosas viven más, se enferman menos”

Experto en ciencias del bienestar, de la calidad de vida y referente internacional en la práctica de la meditación, Lumera es creador del método My Life Design, además de fundador del International Kindness Movement (Movimiento Internacional de la Bondad o Gentileza) y autor de varios bestsellers en Italia. Llega a Chile porque el próximo 11 de mayo estará en el Teatro Nescafé de las Artes impartiendo la charla “Dejar ir en las relaciones de pareja”.

El Movimiento Internacional de la Gentileza puedes explorarlo en el libro Biología de la gentileza, publicado por la Universidad de Harvard. En él, junto a la catedrática y genetista del cáncer, Inmaculata de Vivo, puso las bases neurobiológicas de la gentileza.

“La gentileza es un medicamento natural. Las personas gentiles viven más, se enferman menos, porque este ‘fármaco’ impacta positivamente en nuestros telómeros (biomarcadores de la longevidad)”, explica el biólogo.

Lumera dice que la mayoría de nosotros está inflamado crónicamente y de eso “se valen” el alzhéimer, el cáncer ytodas las enfermedades crónicas que conocemos.

“Los científicos de Harvard dicen que la mente de un ser humano adulto es wandering (errante). Porque pasa el 47% del tiempo pensando en lo que no está sucediendo. Esto arma un mundo imaginario, idealizado. No vives la vida, vives la idea que tienes de la vida. Esto crea infelicidad, depresión”, señala.

Agrega un dato impactante: nuestro cerebro maneja cada día 72 GB de informaciones. Para contrarrestarlo dice que debemos invertir en gentileza. “Un acto de gentileza auténtico estimula la producción de oxitocina, la hormona del bienestar”, explica el biólogo.

-¿Cómo ponemos en práctica la gentileza? ¿Nos da un ejemplo para partir el día?

-La gentileza no es un comportamiento superficial. Es un sentimiento profundo. Con nuestros colaboradores, familiares, cada día podríamos hacer una apreciación espontánea. En el trabajo, por ejemplo, crear una “no gossip zone” (un lugar sin chismes), donde se dice de los demás solo lo que dirías en su presencia. Eso es una regla potentísima que desarrolla confianza en el lugar donde trabajamos.

Agrega que deberíamos cumplir como mínimo cuatro actos de gentileza cada día. Y los enumera:

-El primero: ser gentil con uno mismo. Estar en armonía con los biorritmos naturales, con las necesidades auténticas: descansar, contactarse con la naturaleza, comer sin azúcar, meditar, silencio, respiración consciente, abrirse a la conexión profunda.

-El segundo: gentileza hacia los demás. Ser gentil con una persona que no te cae bien es un acto de coraje, y eso aconseja Lumera.

-El tercero: ser gentil con las plantas y animales. Recordar que todo está interconectado. Si el ecosistema está mal, estamos mal nosotros.

-El cuarto: gentileza hacia el planeta, hacia nuestra casa, el medioambiente.

Aconseja que cada mañana, al despertar, tomes consciencia de ti, de existir, de estar vivo. En la primera inspiración pronuncia la palabra más importante: gracias. Y cuando te levantes, sigue agradeciendo.

“Yo los reto a pasar 12 horas agradeciendo mentalmente. Agradece por: poder caminar, tener agua caliente en casa, comer tres veces al día, tener un techo, poder decir ‘te amo’ a tu mamá o tu papá, si lo tienes todavía”, agrega Daniel Lumera.

Otro ejercicio muy sencillo que propone es: parar 3 minutos cada día y poner la atención en el aire que entra y sale por tu nariz. Simplemente siente la respiración lenta, profunda, natural y relajada. Deja ir todas las tensiones.

“Si eres constante, estas sencillas prácticas de 3 minutos cada día marcarán la diferencia en tu vida”, asegura.

-¿Nos da una reflexión sobre “Dejar ir en las relaciones de pareja”, la charla que dará el próximo 12 de mayo en Santiago de Chile?

-Después de que entramos en una relación de pareja, cesamos de ver a la persona y empezamos a ver la idea que tenemos de esa persona, nuestras proyecciones, nuestras expectativas. Allí comienza la muerte del amor. Porque no permites que el otro pueda maravillarte, sorprenderte. Solo quieres tu idea de cómo debería o no debería ser una pareja. Y esto es el origen de muchísimos problemas.

Y agrega: “Entonces, el arte del dejar ir nos enseña a observar el funcionamiento de la mente, cómo construimos las dinámicas tóxicas relacionales y cómo admitir cuando no es tiempo de seguir luchando para estar en algo que, por su naturaleza, cumplió su función. Y cómo podemos volver a una vida ligera”.