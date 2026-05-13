“Puentes que transforman”: Teatro Mori presentó su programación 2026

Artistas, autoridades, gestores culturales y representantes de distintas instituciones participaron en la presentación oficial de la programación 2026 de Teatro Mori, realizada en la sala Mori Parque Arauco en el marco del Mes del Teatro.

Bajo el concepto “Puentes que transforman”, la nueva cartelera busca reforzar el rol que el espacio ha construido durante más de dos décadas dentro de la escena teatral chilena, apostando por una programación diversa y por el fortalecimiento de nuevas audiencias.

La jornada comenzó con una intervención del actor y comediante Felipe Izquierdo, quien realizó una performance con alusiones al paso del tiempo, la historia de la humanidad y algunos guiños al programa de baile en el que participa actualmente. Posteriormente, la actriz y directora Aranzazú Yankovic subió al escenario para conducir la ceremonia.

Uno de los momentos iniciales de la noche estuvo marcado por las palabras de Benjamín Vicuña, uno de los socios fundadores de Teatro Mori junto a Gonzalo Valenzuela y Cristóbal Vial, quien reflexionó sobre la evolución que ha tenido el espacio desde su creación.

“Nos fuimos convirtiendo en algo más que un teatro. Mori hoy es un punto de encuentro, un espacio donde conviven mundos distintos: el creativo, el sensible y artístico, pero también uno más estructurado, empresarial y estratégico. Creemos que Mori justamente puede ser eso: un espacio libre entre esos mundos, un lugar donde lo humano entra en lo corporativo y lo empresarial entiende que conectar también es emocionar”, señaló.

Durante su intervención, el actor también adelantó algunos de los proyectos que actualmente desarrolla el espacio, entre ellos la creación del primer microteatro en Chile y futuras iniciativas junto a MUT.

“Estamos trabajando en desarrollar el primer microteatro en Chile, una nueva forma de acercar las historias, de acortar la distancia con el público y de experimentar formatos más directos, íntimos y vivos. También estamos desarrollando proyectos con MUT que esperamos pronto puedan ver la luz”, comentó.

Asimismo, anunció un nuevo convenio entre Teatro Mori y la Municipalidad de Providencia para impulsar un hub de emprendimiento, innovación y tecnología en Mori Bellavista, además de la próxima apertura, en esa misma sala, de “Bar de Patio”, nuevo espacio gastronómico y cultural liderado por Pierre Sauré, Omar Morán, Felipe Zepeda y Claudio Fuentes, que abrirá sus puertas durante mayo.

Asimismo, otro de los hitos centrales de la noche fue la exhibición de un extracto de “Los puentes de Madison”, montaje actualmente en cartelera en Mori Parque Arauco, protagonizado por Blanca Lewin y César Caillet y que cuenta también con las actuaciones de Yosune González y Felipe Valenzuela. La escena permitió adelantar parte de la propuesta estética y emocional de esta adaptación teatral de la reconocida película dirigida por Clint Eastwood.

Posteriormente, Andrea Pérez de Castro, directora de programación de Teatro Mori, presentó el video oficial de la temporada 2026 y profundizó en el enfoque curatorial que dará forma a la nueva cartelera.

“Programar no es llenar una cartelera. Programar es decidir qué historias creemos necesarias hoy, qué preguntas queremos dejar instaladas y qué voces necesitan un espacio para existir y dialogar con otros”, afirmó.

La directora destacó además el trabajo territorial que Mori y el Festival Internacional de Teatro Familiar (FAMFEST) han desarrollado en comunas como San Ramón, Lampa, La Pintana y Providencia, así como el crecimiento sostenido de las audiencias familiares y jóvenes.

En el video se dieron a conocer algunos de los principales títulos de la temporada 2026, que incluirá estrenos nacionales, adaptaciones cinematográficas, nuevas versiones de clásicos chilenos y programación familiar. Entre ellos destacan “Druk”, “Empieza con D, siete letras”, “Tres Marías y una Rosa”, “H.P. (Hans Pozo)” y “Astronauta marinero del universo”, entre otros montajes.

Entre las autoridades presentes estuvieron el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga; el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo; y Javier Valenzuela, Secretario Ejecutivo de Artes Escénicas.

Durante la actividad, el ministro Undurraga destacó el rol que espacios como Teatro Mori cumplen dentro del ecosistema cultural nacional.

“Muchas gracias a Mori por la cantidad de años que lleva siendo un puente, no sólo entre artistas, creadores y públicos, sino también por la tenacidad que han tenido para emprender en cultura. Todos necesitamos puentes, diálogo y encontrarnos con otros para construir una mejor sociedad”, señaló.

La jornada finalizó con una presentación especial del musical “Te amo, eres perfecto, ahora cambia” y un cóctel realizado gracias al apoyo de Parque Arauco. Entre los asistentes estuvieron también reconocidas figuras de las artes escénicas, como Jaime Omeñaca, Luis Cerda, Marcela del Valle, Luz Jiménez, Max Salgado, Giordano Rossi y Catalina Castelblanco, además de representantes de instituciones culturales, organizaciones colaboradoras y medios asociados.

La cartelera completa y más información sobre funciones y actividades de la temporada se encuentra disponible en www.teatromori.com.