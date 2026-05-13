La apuesta de la UMAG para sostener una universidad pública estratégica en el extremo sur

Tras acumular pérdidas superiores a los $ 10 mil millones entre 2018 y 2023, la Universidad de Magallanes (UMAG) intenta consolidar un proceso de recuperación financiera en medio del complejo escenario que enfrentan las universidades públicas regionales en Chile.

La institución presentó los avances de su Plan de Sostenibilidad y Modernización Financiera 2025-2026, proceso impulsado para enfrentar déficits acumulados y reordenar la estructura interna de la universidad en un contexto marcado por restricciones presupuestarias, disminución de ingresos y crecientes exigencias para las instituciones estatales fuera de los grandes centros urbanos.

Entre las medidas implementadas aparecen ajustes de gasto operacional, reorganización administrativa, reducción de honorarios, modificaciones en dotaciones y el cierre del Centro Universitario de Coyhaique, además de la suspensión temporal de algunas iniciativas institucionales.

Según el prebalance 2025 presentado por rectoría, la universidad proyecta un resultado favorable cercano a los $ 200 millones, lo que representaría una mejora superior a los $ 3 mil millones respecto del año anterior, aunque las cifras aún deben ser confirmadas mediante auditoría externa.

Sin embargo, el desafío que enfrenta la UMAG trasciende lo estrictamente financiero. En Magallanes, la universidad cumple un rol estratégico ligado a investigación antártica, ciencia subantártica, salud regional, formación de capital humano avanzado y desarrollo científico en una de las zonas más aisladas del país.

Durante los últimos años, además, Puerto Williams y el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) han comenzado a posicionarse como plataformas científicas vinculadas al estudio del cambio climático y ecosistemas australes, proceso en el que la UMAG aparece como una de las principales instituciones articuladoras.

En ese escenario, la sostenibilidad financiera no solo aparece como una necesidad administrativa, sino también como una condición para mantener capacidades científicas y académicas en el extremo sur, en áreas que requieren infraestructura especializada, redes internacionales de colaboración y capacidad para atraer investigadores y estudiantes a un territorio marcado por el aislamiento geográfico.

El proceso también reinstala una discusión más amplia sobre el modelo de financiamiento de las universidades públicas regionales, particularmente aquellas ubicadas en zonas extremas, donde las instituciones de educación superior cumplen funciones que van más allá de la docencia y operan como plataformas de descentralización, investigación y desarrollo territorial.

Para la UMAG, el desafío inmediato parece estar en consolidar la recuperación financiera sin debilitar las capacidades científicas y estratégicas que la región ha comenzado a proyectar desde Magallanes y la zona subantártica hacia redes nacionales e internacionales de investigación.