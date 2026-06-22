El retail avanza hacia relaciones más personalizadas

Los programas de fidelización ya no se tratan solo de descuentos o puntos. Hoy los clientes buscan beneficios más útiles y personalizados. Según el estudio “Estrategias y Programas de Lealtad en Latinoamérica 2025”, elaborado por EY, el 82% de los consumidores en Latinoamérica dice que estos programas influyen en cuánto gastan, y un 83% mejora su percepción de una marca cuando la estrategia está bien desarrollada.

El mismo informe muestra que los consumidores esperan algo más que beneficios estándar. Hoy valoran que las marcas les entreguen opciones más personalizadas, recompensas útiles y experiencias distintas. De hecho, el 50% considera importante poder elegir sus propios beneficios.

En esa línea, el retail especializado también está ajustando sus programas para responder a grupos específicos de clientes. Un ejemplo es Club Easy PRO, creado por Easy para maestros, contratistas, instaladores y especialistas de la construcción y el mejoramiento del hogar.

Del beneficio tradicional al apoyo profesional

La propuesta busca adaptarse a cómo hoy trabajan muchos maestros y especialistas, donde ahorrar tiempo, encontrar productos rápido, contar con soluciones prácticas y mantenerse actualizados se ha vuelto cada vez más importante para el trabajo diario.

“Más que un programa de beneficios, Club Easy PRO busca ser una plataforma de apoyo concreta para maestros, contratistas, instaladores y especialistas de la construcción, entregando soluciones que faciliten su trabajo diario. A través de esta comunidad, los socios pueden acceder a descuentos preferenciales, rebajas por volumen, stock inmediato, atención especializada, cajas y estacionamientos preferenciales, además de despachos a domicilio desde $1, según el nivel y las condiciones del programa”, señalan desde Easy.

La ventaja también es que conecta beneficios de Easy con otras marcas de Cencosud, como Santa Isabel, Paris y Jumbo Prime. Así, los socios pueden acceder a ventajas no solo para su trabajo, sino también para distintas compras y necesidades del día a día.

El programa contempla distintos niveles de membresía —Pro, Plata, Oro y Black— que permiten acceder progresivamente a más beneficios según la frecuencia de uso y compra. Mientras la categoría Pro representa el ingreso a la comunidad, los niveles superiores entregan condiciones más robustas, beneficios exclusivos y herramientas pensadas para quienes desarrollan de manera permanente sus proyectos junto a Easy.

Club Easy PRO también suma espacios de formación para los profesionales del rubro, como capacitaciones, lanzamientos, ferias y contenidos especializados. Así, Easy busca entregar beneficios más útiles y mantener una relación más cercana con sus socios.