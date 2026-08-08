“Históricas relaciones”: la cita de Carmona con Díaz-Canel que refuerza vínculos del PC con Cuba

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, llegó hasta el Palacio de la Revolución, en La Habana, en el marco de una visita oficial al país como líder de la colectividad. Durante la tarde del sábado sostuvo una reunión de alto nivel con el mandatario cubano y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien posó para algunas fotografías difundidas por la prensa oficial del régimen cubano.

En el encuentro con el mandatario cubano también participó la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, quien acompaña al timonel comunista en este viaje, cuyo objetivo central incluye la participación en los actos conmemorativos por los 100 años del nacimiento del líder revolucionario Fidel Castro, que se cumplen el próximo 13 de agosto y para los cuales se prepara una serie de actividades conmemorativas y de propaganda castrista.

Al término de la reunión, el gobernante cubano precisó en su cuenta de X que la cita tuvo como propósito fundamental dialogar sobre importantes puntos de la agenda interpartidista, así como reafirmar “el compromiso de consolidar nuestras históricas relaciones de solidaridad y cooperación”.

En cordial encuentro con Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, presidente y secretaria general del Partido Comunista de #Chile, dialogamos sobre importantes temas de la agenda interpartidista y reafirmamos el compromiso de consolidar nuestra históricas relaciones de solidaridad. pic.twitter.com/odcdL6BAD3 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 8, 2026

Contexto de visitas y tensión geopolítica

Esta nueva gira de la directiva de la colectividad chilena da continuidad a una serie de acercamientos bilaterales recientes. En enero pasado, Carmona realizó otro viaje a La Habana, ocasión en la que estuvo acompañado por el dirigente de la tienda Juan Andrés Lagos y en la que también sostuvo un diálogo directo con Díaz-Canel.

Durante aquella gira de principios de año, el timonel del PC chileno denunció que el encuentro se producía en el marco de una “ofensiva imperialista” por parte de Estados Unidos, personificada, según sostuvo, en la administración de Donald Trump.

En esa oportunidad, Carmona hizo hincapié en eventos internacionales de alta tensión, como la invasión a Venezuela ocurrida el pasado 3 de enero, así como en las constantes presiones dirigidas, de forma particularmente hostil, contra la soberanía de Cuba.

De acuerdo con publicaciones de la época del diario chileno El Siglo, en las reuniones de enero con los dirigentes cubanos quedó de manifiesto que el país caribeño atravesaba “el más complejo y uno de los peores momentos desde el triunfo de la Revolución”.

Según se expresó en enero pasado, el aumento de la escasez en Cuba era consecuencia “del bloqueo económico, las presiones políticas, las medidas coercitivas y las amenazas de conflicto desde la administración estadounidense de Donald Trump”.

No obstante la coyuntura adversa que enfrenta la isla, la comitiva oficial del PC chileno aprovechó la instancia para reivindicar los profundos lazos éticos e históricos que unen a Chile, y especialmente a la izquierda nacional, con la Revolución Cubana, planteando que dichos vínculos de solidaridad no han sufrido alteraciones, sino que, por el contrario, continúan fortaleciéndose.

La semana pasada, Lautaro Carmona, en un discurso partidario, abordó la situación en Cuba y la solidaridad histórica y humanitaria de Cuba hacia Chile, y destacó “el profundo agradecimiento hacia la isla por su apoyo incondicional en momentos críticos”. Mencionó la formación gratuita de cerca de mil médicos chilenos y la acogida solidaria a miembros del partido tras el golpe a las direcciones clandestinas en 1976.

Carmona aseguró que Cuba ha sido sometida a agresiones constantes, desde la invasión de Playa Girón hasta la presencia militar estadounidense en Guantánamo, y caracterizó las presiones económicas y el desabastecimiento alimentario que atribuye a Estados Unidos como un “laboratorio genocida” que busca asfixiar a la población. También mencionó la figura histórica de Fidel Castro, a quien reivindicó como “un referente doctrinario y moral para enfrentar la coyuntura política actual”.