Muerte de ballena jorobada en Antofagasta alerta sobre riesgos del enmalle

La muerte de una ballena jorobada juvenil encontrada enmallada en redes de pesca en la Región de Antofagasta volvió a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan los grandes cetáceos en aguas chilenas.

El ejemplar de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) fue hallado completamente atrapado en redes de pesca en playa Hornitos, según se ha denunciado desde la zona. Ante el caso, WWF Chile manifestó su preocupación y llamó a las autoridades competentes a realizar una investigación que permita establecer las circunstancias de la muerte del animal.

La organización planteó además la necesidad de determinar eventuales responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes en caso de comprobarse infracciones a la normativa vigente.

Jacqueline Montecinos, coordinadora de Biodiversidad Marina y Políticas Oceánicas de WWF Chile y líder de la iniciativa regional de WWF Corredor Azul del Pacífico, aclara que “cada ballena que muere por causas evitables representa una pérdida irreparable para la biodiversidad y una señal de alerta sobre las amenazas que persisten en nuestros océanos. Es indispensable esclarecer lo ocurrido en este caso y reforzar las medidas de prevención para evitar que hechos como este se repitan, donde un punto importante es la fiscalización y que se cumpla con medidas que permitan identificar la propiedad de las artes de pesca y su ubicación”.

Enmalle en redes: una amenaza para las grandes ballenas

El hallazgo en Antofagasta vuelve a poner el foco sobre las interacciones entre cetáceos y actividades pesqueras. De acuerdo con Montecinos, estas constituyen la primera causa de muerte de estos grandes cetáceos a nivel mundial.

El enmalle ocurre cuando los animales quedan atrapados en artes de pesca, una situación que puede dificultar su desplazamiento y convertirse en una amenaza para su supervivencia.

“Desde WWF hemos advertido que el enmalle en redes de pesca, muchas veces a la deriva, constituye una de las principales amenazas para las grandes ballenas, con registros que han ido al alza tanto en Chile como en todo el Pacífico Oriental. Este lamentable hecho demuestra que es urgente avanzar hacia prácticas pesqueras más seguras y selectivas, fortalecer la fiscalización y mejorar el monitoreo de las interacciones entre actividades productivas y fauna marina”, agrega Montecinos.

“Necesitamos una acción conjunta y coordinada entre países y actores, con una mirada regional sin fronteras, porque las ballenas no las tienen, ni tampoco varias pesquerías con las cuales lamentablemente sufren este tipo de incidentes”.

En Chile, la ballena jorobada está clasificada como “Vulnerable”. Sin embargo, las redes de pesca no representan el único riesgo para estos animales. Entre las amenazas identificadas también se encuentran las colisiones con embarcaciones, el ruido submarino, la contaminación y los efectos derivados del cambio climático.

El llamado a reforzar la prevención y fiscalización

A partir del caso registrado en Hornitos, WWF Chile llamó a fortalecer tanto las medidas preventivas como la fiscalización de las actividades que pueden interactuar con la fauna marina.

Uno de los puntos planteados por la organización es mejorar el cumplimiento de las medidas destinadas a identificar la propiedad y ubicación de las artes de pesca, además de avanzar hacia prácticas pesqueras que reduzcan el riesgo para las especies marinas.

El desafío adquiere una dimensión que supera las fronteras nacionales debido al carácter migratorio de las ballenas. Estos animales recorren grandes distancias y atraviesan aguas bajo jurisdicción de diferentes países durante sus desplazamientos.

En esa línea se enmarca la iniciativa Corredor Azul del Pacífico Oriental de WWF, que busca proteger rutas migratorias entre Alaska y la Península Antártica utilizadas por especies como ballenas jorobadas, azules y fin, además de delfines, tiburones y tortugas marinas.

La propuesta apunta a impulsar una gestión coordinada entre países frente a amenazas que acompañan a estas especies durante sus desplazamientos, entre ellas el enmalle, las colisiones con embarcaciones, el tráfico marítimo, el ruido submarino y la contaminación.

El caso de Antofagasta, sostiene la organización, refuerza la necesidad de mejorar el monitoreo de las interacciones entre la actividad humana y la fauna marina, junto con avanzar en prevención y fiscalización para reducir las muertes asociadas a causas evitables.