Publicidad
Alessandri acusa “error grave” del Gobierno por aplazamiento de votación final de megarreforma PAÍS Agencia Uno

Alessandri acusa “error grave” del Gobierno por aplazamiento de votación final de megarreforma

Publicidad
Agencia UNO
Por : Agencia UNO Agencia chilena de noticias e imágenes
Ver Más

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, responsabilizó al Gobierno por el aplazamiento de la votación de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado y acusó al Ejecutivo de no asegurar los votos necesarios antes de acelerar la tramitación.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Jorge Alessandri criticó al Gobierno por el aplazamiento de la votación final de la Ley de Reconstrucción Nacional, tras la suspensión del debate en el Senado. El diputado sostuvo que el Ejecutivo apresuró la tramitación en la Cámara sin tener asegurados los apoyos necesarios en la Cámara Alta y calificó lo ocurrido como “un error grave”, atribuyéndolo a una deficiente coordinación política.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado Jorge Alessandri (UDI), cuestionó al Gobierno tras el aplazamiento de la votación final del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, también llamado megarreforma, en el Senado. A su juicio, La Moneda no aseguró previamente los votos necesarios para despachar la iniciativa.

La controversia se produjo luego de que el Senado suspendiera la votación del informe de la Comisión Mixta, que buscaba resolver el último punto pendiente del proyecto: la compensación a los municipios por la menor recaudación derivada de la exención de contribuciones para adultos mayores.

En conversación con radio Universo, Alessandri defendió el rol de la Cámara y sostuvo que la corporación aceleró todos los trámites solicitados por el Ejecutivo, aprobando el informe de la Comisión Mixta en una sola jornada y despachando al Senado a las 19:20 horas.

“Evidentemente el Gobierno no había contado los votos en la mañana, porque no nos habrían apurado de la manera que nos apuraron si hubieran contado los votos en el Senado”, señaló.

También te puede interesar:
Megarreforma tropieza en la última valla: Gobierno retira urgencia y aplaza su despacho hasta agosto
Megarreforma tropieza en la última valla: Gobierno retira urgencia y aplaza su despacho hasta agosto
Gobierno acelera negociación para despachar la megarreforma antes del fin de semana
Gobierno acelera negociación para despachar la megarreforma antes del fin de semana

Según Alessandri, “los gobiernos también tienen que conversar con los votos afines, asegurar eso primero y después cruzar el puente a los votos de oposición y empezar a buscar las mayorías”.

Finalmente, el presidente de la Cámara calificó lo ocurrido como “un error grave” y recalcó que, cuando el Gobierno pidió acelerar la tramitación, asumió que las conversaciones políticas ya estaban resueltas.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad