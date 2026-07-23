Alessandri acusa “error grave” del Gobierno por aplazamiento de votación final de megarreforma

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado Jorge Alessandri (UDI), cuestionó al Gobierno tras el aplazamiento de la votación final del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, también llamado megarreforma, en el Senado. A su juicio, La Moneda no aseguró previamente los votos necesarios para despachar la iniciativa.

La controversia se produjo luego de que el Senado suspendiera la votación del informe de la Comisión Mixta, que buscaba resolver el último punto pendiente del proyecto: la compensación a los municipios por la menor recaudación derivada de la exención de contribuciones para adultos mayores.

En conversación con radio Universo, Alessandri defendió el rol de la Cámara y sostuvo que la corporación aceleró todos los trámites solicitados por el Ejecutivo, aprobando el informe de la Comisión Mixta en una sola jornada y despachando al Senado a las 19:20 horas.

“Evidentemente el Gobierno no había contado los votos en la mañana, porque no nos habrían apurado de la manera que nos apuraron si hubieran contado los votos en el Senado”, señaló.

Según Alessandri, “los gobiernos también tienen que conversar con los votos afines, asegurar eso primero y después cruzar el puente a los votos de oposición y empezar a buscar las mayorías”.

Finalmente, el presidente de la Cámara calificó lo ocurrido como “un error grave” y recalcó que, cuando el Gobierno pidió acelerar la tramitación, asumió que las conversaciones políticas ya estaban resueltas.