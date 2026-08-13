“Cruzada X el Empleo”: iniciativa busca crear 20 mil puestos de trabajo en el país

Con una meta de 20 mil nuevos empleos, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e Inacap lanzaron la “Cruzada X el Empleo”, iniciativa que busca articular al sector privado y facilitar el encuentro entre personas que buscan trabajo y empresas que requieren contratar.

Una iniciativa frente al desempleo

La convocatoria surge en un escenario marcado por un desempleo que, según los organizadores, acumula más de tres años y medio con tasas superiores al 8%. Al mismo tiempo, plantean que existen empresas que necesitan contratar, pero enfrentan dificultades para encontrar los perfiles que requieren.

La propuesta apunta precisamente a conectar ambos escenarios. Para ello, la “Cruzada X el Empleo” invita a empresas de todos los tamaños, sectores y regiones a comunicar sus necesidades de contratación y generar nuevas oportunidades laborales.

El lanzamiento se realizó en la panadería San Camilo y contó con la participación de autoridades de Gobierno, representantes de la CPC, Inacap, gremios, empresas y centrales sindicales.

“Queremos conectar a más personas con empleos formales y de calidad, que les permitan recuperar la esperanza y llevar adelante, con tranquilidad, sus propios proyectos de vida. Las empresas son parte activa de esta solución y queremos hacer visible ese compromiso que ya realizan todos los días. Estamos en un punto de inflexión, un momento en que comienzan a aparecer mejores señales para la economía. El desafío es contribuir a que esas mejores perspectivas comiencen a traducirse en oportunidades concretas para las personas”, aseguró Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

Por su parte, el rector de Inacap, Lucas Palacios, destacó el papel de las instituciones educativas en la conexión entre formación y empleo: “El rol de las instituciones de educación va más allá de formar personas, también tenemos la responsabilidad de contribuir a que ese talento encuentre oportunidades para desarrollarse. Detrás de cada empleo hay una persona, una familia y un proyecto de vida, y por eso quisimos ser parte de esta Cruzada, fortaleciendo la plataforma Emplea X Chile”.

“Queremos facilitar a lo largo de todo el país, el encuentro entre quienes buscan un trabajo y las empresas que necesitan talento, porque frente al desafío del desempleo es importante generar puentes para que esas oportunidades lleguen a las personas que las necesitan”, aseguró.

Emplea X Chile busca conectar a trabajadores y empresas

Uno de los principales instrumentos de la iniciativa será Emplea X Chile, plataforma laboral gratuita y abierta a la comunidad. El sistema permite a empresas publicar vacantes y a las personas acceder a ofertas de empleo y prácticas profesionales.

Actualmente, la plataforma conecta a más de 17 mil empresas y más de 200 mil usuarios registrados. Durante los últimos 12 meses ha contabilizado más de 102 mil vacantes laborales y de práctica profesional y contribuido a 9.724 contrataciones efectivas. Además, mantiene 10.031 vacantes disponibles.

La plataforma también cuenta con herramientas basadas en inteligencia artificial, entre ellas un coach laboral, entrenamiento para entrevistas y evaluaciones de competencias para quienes buscan empleo. Para las empresas, incorpora herramientas destinadas a identificar candidatos de acuerdo con los perfiles requeridos.

Mercado Libre anuncia 1.200 vacantes

Durante la presentación de la iniciativa, Mercado Libre anunció que concretará 1.200 nuevos puestos de trabajo durante este año, asociados a la expansión de su red logística.

“En Mercado Libre valoramos mucho esta iniciativa de la CPC e Inacap, así como las políticas públicas proempleo, como la recientemente aprobada política de fomento al empleo en economía digital, como parte de Ley de Reconstrucción. Nosotros estamos muy comprometidos con Chile y este año concretaremos más de 1.200 nuevos puestos de trabajo, junto con la expansión de nuestra red logística, que contempla una inversión de 750 millones de dólares”, aseguró Cristóbal Aninat, gerente senior de relaciones gubernamentales países andinos de Mercado Libre.

El anuncio se incorpora a la meta general de la “Cruzada X el Empleo”, que busca alcanzar los 20 mil nuevos puestos de trabajo.

Feria Laboral Inacap-CPC se realizará en noviembre

Como parte de las acciones asociadas a la iniciativa, entre el 9 y el 13 de noviembre se desarrollará una nueva versión de la Feria Laboral Inacap-CPC 2026.

Durante esos días, las empresas participantes podrán publicar sus vacantes, gestionar postulaciones y contactar candidatos mediante la plataforma online de la feria.

Además, los días 10 y 11 de noviembre se realizarán jornadas presenciales en las sedes de INACAP a lo largo de Chile, con el objetivo de generar encuentros directos entre empresas que buscan contratar y personas que buscan una oportunidad laboral.

Desde la organización plantean que estas acciones buscan contribuir a reducir la distancia entre la oferta y la demanda de trabajadores, en un contexto en que la generación de empleo aparece como uno de los principales desafíos del país.