Tomas Jordán y ACOT de Kast: “Lo de fondo es el paso hacia una seguridad pública militarizada”

Más allá de la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar al crimen organizado, la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast plantea una discusión de mayor alcance: modificar el modelo bajo el cual se entiende la seguridad pública en Chile e incorporar a las Fuerzas Armadas en ese esquema.

Así lo planteó el abogado constitucionalista Tomás Jordán en Al Pan Pan de El Mostrador, donde sostuvo que ese cambio estructural será uno de los principales asuntos que deberá resolver el Congreso durante la tramitación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

“La reforma lo que busca es crear una nueva forma de entender la seguridad pública, por lo tanto, mutar esta idea anterior, en la cual la seguridad pública sea un mix entre Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros, Investigaciones, Gendarmería y Fuerzas Militares”, explicó el académico de la Universidad Alberto Hurtado.

Para Jordán, es precisamente esa incorporación de las Fuerzas Armadas la que lleva la discusión más allá de las atribuciones específicas contempladas para enfrentar determinados territorios críticos.

“Ahí va a estar el centro medular, o parte del centro medular de la discusión en el Congreso, porque la pregunta que se tienen que hacer los congresistas es si ese es el modelo de seguridad pública que se quiere definir constitucionalmente”, señaló.

El constitucionalista diferenció, en ese sentido, dos dimensiones de la propuesta. Una corresponde a la eventual cooperación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y otra al nuevo estado de excepción planteado por La Moneda, cuya naturaleza sería precisamente extraordinaria.

“Una cuestión es la definición de cooperación de las fuerzas militares en la seguridad pública regular, que eso es lo que hay una discusión de fondo ahí, versus el estado de excepción de seguridad pública, que por definición es excepcional”, explicó.

A juicio de Jordán, este último mecanismo deberá examinarse atendiendo precisamente a esa excepcionalidad y a las condiciones bajo las cuales podría aplicarse. Sin embargo, sostuvo que el cambio de mayor profundidad se encuentra en la incorporación de una lógica militar dentro de la seguridad interior.

“Lo de fondo, fondo permanente, es esta idea o mutación y el paso hacia una seguridad pública militarizada”, afirmó.

El abogado vinculó además ese modelo con “cierta idea de que esta seguridad pública militarizada existe porque hay enemigos que tú debes controlar”, elemento que, a su juicio, forma parte de la discusión que deberá enfrentar el Parlamento al determinar qué modelo de seguridad pública quedará establecido constitucionalmente.