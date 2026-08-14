Invitan a integrar el Consejo Consultivo Ambiental de la Región Metropolitana

Los Consejos Consultivos -que se renuevan cada dos años- son una instancia representativa de los distintos sectores de la sociedad que busca profundizar y fortalecer la relación entre la sociedad civil organizada y el Ministerio del Medio Ambiente.

En este contexto, el seremi del Medio Ambiente RM, Gonzalo Cruces, realizó una invitación a las Universidades e Institutos Profesionales, Organizaciones no Gubernamentales, Organizaciones Sindicales y Gremiales, a integrar el Consejo Consultivo Ambiental de la Región Metropolitana, periodo 2027-2029.

“Es importante destacar que los Consejos Consultivos tienen un rol clave en las decisiones ambientales locales, ya que nos asesoran e integran la visión de la ciencia, la empresa, los trabajadores y las comunidades, en temáticas de relevancia ambiental, principalmente sobre los instrumentos o materias que sean puestas a su consideración, fortaleciendo así la calidad técnica de éstas”, sostuvo el seremi del Medio Ambiente RM, Gonzalo Cruces.

El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un Consejo Consultivo de carácter Nacional y 15 Consejos Consultivos Regionales. Estos se encuentran regulados por la Ley 19.300 sobre bases generales del Medio Ambiente y les corresponde emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y los anteproyectos de decretos supremos que fijen normas secundarias de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, de planes de prevención y de descontaminación, de regulaciones especiales de emisiones y de normas de edición, que afecten al territorio regional y les sean sometidos a su conocimiento, así como también pronunciarse de oficio, sobre temas ambientales de interés general con alcance en la región, entre otros.

Los Consejos Consultivos se encuentran conformados por representantes de distintos sectores de la sociedad, quienes cumplen sus funciones ad honorem, mediante reuniones periódicas donde entregan opiniones fundadas sobre las materias de regulación y gestión ambiental sometidas a su consideración.

Las instituciones y organizaciones que deseen proponer a sus representantes deben enviar a la Seremi del Medio Ambiente RM, la siguiente documentación:

Carta de solicitud manifestando el interés de la organización o institución para participar en el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la RM.

Presentar la nómina de dos representantes por organización, indicando quién postula como titular, y quién como suplente. Se deben adjuntar los respectivos currículums vitae de los postulantes.

Antecedentes relativos a la organización, como misión y visión, número de afiliados, años de vigencia y relevancia de su aporte a la vida pública regional.

Las postulaciones deben entregarse de forma presencial -a más tardar el día 11 de septiembre de 2026, hasta las 14:00 horas- en la Oficina de Partes de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente RM, ubicada en Avda. Lib. Bdo. O´Higgins 1449, Torre 4, oficina 401, Santiago Dowtown, Santiago Centro.

Para consultas contactar: +56 2 2573 5812 o el mail seremirm@mma.gob.cl