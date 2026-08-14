Sin experiencia: Gobierno encarga la Reforma Procesal Civil a abogada que recién juró hace 4 meses

A poco más de cuatro meses de haber jurado como abogada, Trinidad Zegers Domínguez asumirá una nueva responsabilidad en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: coordinar e impulsar la Reforma Procesal Civil, iniciativa que lleva más de una década de tramitación en el Congreso.

La designación fue realizada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Zegers mantendrá formalmente su cargo de asesora de la cartera, al que llegó durante abril, el mismo mes en que prestó juramento como abogada.

Según consignó el diario La Segunda, su nueva responsabilidad la posiciona en la práctica como una especie de “gerenta” de la reforma, quedando a cargo de coordinar y gestionar los avances de una de las transformaciones pendientes del sistema judicial.

Zegers juró como abogada el pasado 10 de abril. Es titulada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, carrera a la que ingresó en 2019 y en la que ejerció como vicepresidenta interna del centro de alumnos durante 2021.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, en 2023 se desempeñó como procuradora en DLA Piper Chile, vinculada a las áreas de Mercados Regulados y Energía y Recursos Naturales.

Posteriormente realizó su práctica profesional en la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana y, desde septiembre de 2025, trabajó en el área de litigios y resolución de controversias del estudio SLBZ+ Abogados, Schenke Brancoli. En abril de este año se incorporó al gabinete del Ministerio de Justicia como asesora.

La tarea que ahora deberá coordinar tiene una extensa historia legislativa. El proyecto para establecer un nuevo Código Procesal Civil fue ingresado al Congreso el 12 de marzo de 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, luego de un trabajo iniciado dos años antes mediante una comisión intraministerial y un consejo asesor.

La iniciativa busca reemplazar el Código de Procedimiento Civil vigente desde 1903 y contempla, entre sus modificaciones, un procedimiento más rápido y sencillo para el cobro de deudas de menor cuantía, además de incorporar herramientas electrónicas destinadas a facilitar la tramitación de las causas.

Uno de sus principales avances legislativos ocurrió en mayo de 2021, cuando el Senado aprobó en general la idea de legislar. En esa oportunidad, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó la iniciativa como una “gran transformación” orientada a sustituir un sistema que definió como “caro, lento y engorroso”.

Ahora será Zegers, recién incorporada al ejercicio profesional y al Ministerio de Justicia, quien tendrá la responsabilidad de coordinar desde el Ejecutivo un nuevo impulso a la reforma.