Trabajadores salmoneros se movilizan en Santiago y rechazan decisión del Tribunal Constitucional

En las inmediaciones del Palacio de La Moneda y del edificio del Tribunal Constitucional, decenas de dirigentes sindicales y trabajadores de la industria del salmón llegaron hasta Santiago para defender las normas sobre microrelocalizaciones de centros de cultivo incluidas en la Ley de Reconstrucción Nacional. La jornada, sin embargo, terminó con un revés para sus demandas, luego de que el Pleno del TC acogiera los requerimientos que cuestionaban estas disposiciones.

Las denominadas microrelocalizaciones permiten desplazar concesiones acuícolas dentro de un radio acotado —de hasta 350 metros, según la iniciativa— con el objetivo de mejorar sus condiciones operacionales, sanitarias y productivas. El mecanismo buscaba facilitar estos movimientos sin someterlos a un nuevo proceso en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), bajo el argumento de que no implicaban un aumento de la producción ni de la superficie concesionada.

Los gremios de la industria defendían la medida precisamente por tratarse de ajustes acotados destinados a optimizar la ubicación de los centros y resolver dificultades técnicas y sanitarias. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que excluir estas modificaciones del SEIA vulneraba la normativa ambiental, al considerar que un cambio de emplazamiento puede generar nuevos impactos que requieren evaluación.

Para los trabajadores, la discusión tiene consecuencias que van más allá del ámbito regulatorio y puede afectar directamente la continuidad de la actividad y el empleo en las regiones donde se concentra la salmonicultura.

“Estamos cansados de tener que estar constantemente defendiendo una actividad que es tremendamente importante para el sur de Chile y para el país. Desde 2023 los trabajadores hemos tenido que salir a la calle frente a distintas decisiones que generan incertidumbre sobre el futuro de la salmonicultura. Somos miles de trabajadores y familias que dependemos de esta actividad y lo que estamos pidiendo es que se nos escuche”, sostuvo Paola Brevis, presidenta del Sindicato Salmones Blumar y de la Federación Fetrasalmon.

Durante la manifestación, los representantes sindicales también cuestionaron a quienes impulsaron el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y criticaron que, a su juicio, parte de la discusión se haya desarrollado sin considerar suficientemente la realidad laboral y productiva de las regiones australes.

Preocupación por las plantas de proceso

Miriam Chávez, presidenta del Sindicato N°3 Aguas Claras de la planta AquaChile Calbuco y de RedMusa, puso el foco en las posibles consecuencias que la decisión podría tener para las plantas de proceso y la continuidad de la actividad.

“Nos preocupa profundamente que esto pueda terminar afectando a los trabajadores de las plantas de proceso. Hay concesiones que hoy no están ubicadas en lugares óptimos para el desarrollo de la actividad y estas microrelocalizaciones buscaban permitir movimientos acotados para mejorar esas condiciones. Si eso termina afectando la disponibilidad de pescado para las plantas, quienes primero sentimos ese impacto somos los trabajadores”, señaló.

La dirigenta, quien también es secretaria de la Multisindical de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramas Afines, destacó además el peso del empleo femenino en esta etapa de la cadena productiva.

“En las plantas de proceso cerca de un 60% de quienes trabajamos somos mujeres. Muchas somos jefas de hogar, hemos sacado adelante a nuestras familias y educado a nuestros hijos gracias a estos empleos. Por eso esto no es una discusión lejana para nosotros. Tiene que ver directamente con nuestra fuente laboral”, agregó Chávez.

El revés en el Tribunal Constitucional

Al término de la jornada, el Pleno del Tribunal Constitucional comunicó su decisión de acoger los requerimientos presentados contra las disposiciones sobre microrelocalizaciones y declaró inconstitucionales los apartados cuestionados del artículo 5 de la iniciativa.

La resolución generó preocupación entre las organizaciones laborales que se habían movilizado hasta Santiago y que durante las últimas semanas habían intensificado sus gestiones para defender la medida.

“Que las microrelocalizaciones no avancen vuelve a poner en jaque el crecimiento y la proyección de la salmonicultura y eso nos preocupa directamente como trabajadores. Si la actividad puede desarrollarse, también crecen las oportunidades para quienes vivimos de ella. Vamos a seguir defendiendo nuestros empleos y, si es necesario volver a movilizarnos, lo vamos a hacer”, afirmó Paola Brevis.

Desde las organizaciones sindicales señalaron que evaluarán los pasos a seguir una vez conocidos en detalle los alcances de la decisión. Miriam Chávez aseguró que los trabajadores se mantienen en alerta y que durante los próximos días sostendrán reuniones para definir eventuales nuevas acciones.

“Estamos en alerta y conversando entre las distintas organizaciones para analizar lo que viene. Nuestra principal preocupación es defender las fuentes laborales y la estabilidad de las familias que dependen de esta actividad”, concluyó.