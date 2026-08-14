Presidente de TVN defiende modelo público: Congreso y Ejecutivo deben definir su futuro

El presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), Patricio Dussaillant, defendió la existencia de la señal pública y sostuvo que corresponde al Ejecutivo y al Congreso definir su futuro, debido a que la estación fue creada por ley.

La declaración fue formulada en una carta a El Mercurio, en respuesta a una editorial que cuestionó el modelo del canal.

“Este debate debió haberse dado hace años”, afirmó Dussaillant. El ejecutivo advirtió que la discusión fue postergada mientras el ecosistema audiovisual experimentaba una transformación radical. “Hoy nos encontramos, desgraciadamente, contra el tiempo”, agregó.

El presidente de TVN aseguró que el directorio no tiene atribuciones para resolver por sí solo el eventual cierre de la señal. Antes de adoptar esa decisión, planteó, el país debe determinar si considera necesaria la existencia de una televisión pública.

El rol de la señal pública

Dussaillant argumentó que los medios públicos cumplen funciones que el mercado privado no necesariamente garantiza, como la producción de contenidos culturales, educativos e infantiles, la promoción de la identidad nacional, la representación regional y la entrega de información de interés público.

También destacó la cobertura territorial de TVN y su papel durante emergencias como terremotos, incendios e inundaciones.

El directivo admitió, sin embargo, que la continuidad de la estación debe estar acompañada por mayores niveles de eficiencia y transparencia, una modernización de su gestión y una discusión sobre su financiamiento.

La editorial que originó la respuesta sostuvo que TVN registra pérdidas superiores a $15 mil millones anuales y acumula una deuda que supera los $56 mil millones.