BancoEstado, CuentaRUT y CajaVecina se consolidan como marcas líderes por su innovación y relevancia

BancoEstado alcanzó un importante reconocimiento en la edición 2026 del estudio Total Brands, desarrollado por Criteria y BBK Group, al situar a BancoEstado, CuentaRUT y CajaVecina en el primer lugar de sus respectivas categorías. La medición, realizada sobre más de 4.400 encuestas a nivel nacional, evaluó 162 marcas de 30 categorías y reconoce la capacidad de construir propuestas de valor sólidas, generar experiencias positivas y mantener un propósito relevante para las personas.

CuentaRUT mostró una de las evoluciones más significativas del estudio: avanzó desde el lugar 20 al octavo puesto del ranking general y, entre los menores de 30 años, mejoró 50 posiciones respecto de la medición anterior. Su desempeño destaca en atributos como capacidad de adaptación, personalización, relación precio-beneficio y relevancia.

El resultado coincide con los 20 años de CuentaRUT, que hoy cuenta con 15,5 millones de clientes y se ha consolidado como una puerta de entrada al sistema financiero. Durante 2026 fortaleció su propuesta de valor con la eliminación del cobro de $300 para transferencias a otros bancos, nuevos beneficios y la expansión de medios de pago como Rutpay, QR y el pago en transporte público mediante tecnología EMV.

CajaVecina también registró un avance relevante: subió 17 posiciones en el ranking general y obtuvo el primer lugar en la categoría Pagos. Con más de 45 mil puntos de atención, la red acerca servicios financieros a todo Chile, especialmente en comunas donde BancoEstado constituye la única presencia bancaria. El estudio destaca su evolución en innovación, relevancia y personalización, además de su capacidad de adaptación y compromiso con las personas.

BancoEstado, en tanto, volvió a liderar la categoría Bancos, reflejando una propuesta que combina presencia territorial, innovación y propósito público. Este reconocimiento se da en un período marcado por cifras récord en financiamiento para la vivienda durante 2026 y por el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, a través de soluciones de financiamiento y capital de trabajo. A ello se suman medidas especiales para acompañar a personas y pymes afectadas por los temporales de las últimas semanas.

Positivo debut de Rutpay

Rutpay, la super app de BancoEstado, debutó en Total Brands ubicándose en el lugar 24 del ranking general. El estudio destaca su desempeño en atributos asociados a adaptación, innovación y renovación constante, que la posicionan como una propuesta moderna y útil, en línea con una propuesta que busca ampliar las alternativas de pago digitales y ofrecer una experiencia más simple, segura e integrada.

La aplicación reúne alternativas de pago y beneficios en supermercados, farmacias, combustible y retail, entre otros, y ha tenido un rol relevante en iniciativas recientes como el canje del Cupón de Gas Licuado.

Estos avances forman parte de una estrategia que combina canales digitales con una red de atención presente en todo el país, integrada por más de 420 sucursales y CajaVecina, desde Putre a Puerto Williams.

Los resultados de Total Brands 2026 reflejan la valoración de las personas hacia un ecosistema de marcas que busca responder a sus necesidades con soluciones concretas. El desempeño de BancoEstado, CuentaRUT, CajaVecina y Rutpay da cuenta de una propuesta basada en inclusión financiera, innovación, cercanía y servicio público, con el objetivo de acompañar a las personas en sus necesidades financieras cotidianas.