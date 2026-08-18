Ministerio del Medio Ambiente inicia proceso de revisión de la norma de calidad del aire para MP10

El Ministerio del Medio Ambiente inició la revisión de la norma de calidad del aire para material particulado respirable MP10, contaminante que históricamente ha tenido un rol relevante en la gestión de la calidad del aire en Chile.

El MP10 corresponde a partículas sólidas y líquidas suspendidas en la atmósfera que tienen un diámetro igual o inferior a 10 micrómetros. Debido a su tamaño, pueden ingresar al organismo y generar efectos nocivos tanto crónicos como agudos, principalmente en los sistemas respiratorio y cardiovascular.

Entre sus fuentes de emisión se encuentran actividades productivas, procesos de combustión y el tráfico vehicular. También existen fuentes naturales que contribuyen a su presencia en la atmósfera, como la erosión provocada por el viento y los aerosoles marinos.

El contaminante tiene una presencia relevante dentro de la gestión ambiental del país. Actualmente existen 22 zonas declaradas latentes o saturadas por MP10, distribuidas en 13 regiones, desde Antofagasta hasta Aysén.

De ellas, 20 cuentan con un Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica vigente. Según los antecedentes entregados por el Ministerio del Medio Ambiente, en todas estas zonas se han registrado avances notorios.

Revisión tendrá un plazo inicial de 12 meses

El proceso responde al plazo legal de cuatro años establecido para la revisión de este tipo de normas.

A partir del 13 de agosto de 2026, el Ministerio contará con un plazo de 12 meses para elaborar el anteproyecto, aunque este período podrá ser ampliado.

Una vez concluida la revisión, la autoridad podrá optar por modificar la norma vigente o dictar una resolución que ponga término al proceso si los antecedentes recopilados indican que no corresponde realizar cambios.

Cómo participar en la revisión de la norma

Como parte de la primera etapa, el Ministerio abrió un período de 45 días hábiles, que se extenderá hasta el 19 de octubre, para recibir antecedentes de personas naturales o jurídicas.

La información podrá abordar aspectos científicos, técnicos, económicos, jurídicos y/o sociales relacionados con la norma de calidad del aire para MP10.

Los antecedentes pueden enviarse en formato digital al correo norma.mp10@mma.gob.cl. También existe la posibilidad de presentarlos en papel en la Oficina de Partes del Ministerio del Medio Ambiente o en las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente.

El objetivo de esta participación es ampliar la información disponible para que la revisión considere la mejor evidencia disponible y las distintas realidades existentes a lo largo del país.