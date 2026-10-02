Licencias médicas: Contraloría detecta a 7.207 funcionarios que viajaron al extranjero en 2025

El caso de las licencias médicas utilizadas por funcionarios públicos para viajar fuera de Chile continúa abierto. Un nuevo informe de la Contraloría General de la República detectó a 7.207 servidores que registraron salidas del país mientras se encontraban con licencia durante 2025, además de cientos de casos que se repiten desde años anteriores.

Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26, publicado este 2 de octubre y elaborado mediante el cruce de información sobre licencias médicas con registros de la Policía de Investigaciones (PDI).

La cifra de 2025 representa, sin embargo, una disminución de 63% respecto de los dos años anteriores. En 2023 fueron identificados 19.963 servidores públicos y en 2024 otros 19.597.

La revisión responde al compromiso asumido por la Contraloría ante el Congreso Nacional de analizar anualmente este fenómeno y monitorear su evolución.

El organismo fiscalizador advierte que los casos corresponden a viajes asociados a licencias médicas eventualmente irregulares y que el informe no determina por sí mismo que cada uno de los funcionarios haya cometido una infracción. Las eventuales responsabilidades deberán establecerse mediante los respectivos procedimientos.

Pese a la caída general de las cifras, el análisis de los tres años muestra la persistencia de funcionarios que aparecen reiteradamente en los registros.

Entre 2023 y 2025, un total de 36.025 personas registraron viajes mientras estaban con licencia médica en uno de los tres años analizados. Otras 4.522 aparecen en dos de esos períodos y 566 registraron viajes en los tres años.

Contraloría también examinó lo ocurrido después de la publicación del CIC N° 9, el 20 de mayo de 2025, que dio a conocer masivamente los primeros antecedentes sobre funcionarios públicos que habían viajado fuera del país mientras estaban con licencia.

Entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de 2025 se contabilizaron 1.497 licencias médicas eventualmente irregulares utilizadas para realizar viajes al extranjero. En el mismo período de 2023 habían sido 18.314 y en 2024, 15.629.

Así, el registro posterior a la publicación del primer informe cayó 92% respecto de 2023 y 90% frente a 2024. Según Contraloría, el CIC N° 9 “ha contribuido a una reducción sostenida y significativa” de estas situaciones.

Sin embargo, incluso después de conocerse ese informe hubo reincidencias. Contraloría detectó a 1.299 servidores públicos que registraron salidas del país con licencia médica después del 20 de mayo de 2025. De ellos, 320 ya habían sido identificados por viajes durante 2023 y/o 2024.

Junji vuelve a encabezar el listado

Por instituciones, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) encabezó durante 2025 el ranking de licencias médicas asociadas a salidas del país, con 346 casos. La cifra es considerablemente menor a las 1.263 registradas en 2023 y las 1.017 de 2024, pero mantiene al organismo en el primer lugar.

Le sigue Fundación Integra, con 326 licencias durante 2025, frente a 1.068 en 2023 y 866 en 2024.

Más atrás aparecen el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chinchorro, con 207; la Municipalidad de Arica, con 165; y el Servicio de Salud Magallanes, con 162.

El informe distingue entre ambas mediciones: mientras los 7.207 casos nacionales corresponden a servidores públicos, el ranking por instituciones contabiliza licencias médicas, por lo que las cifras no representan la misma unidad.

El universo revisado comprende a servidores de órganos de la Administración del Estado, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, empresas públicas, universidades estatales y determinadas fundaciones y corporaciones sin fines de lucro que cumplen funciones de interés público y dependen sustantivamente de financiamiento fiscal.

El análisis excluye, entre otros organismos, al Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Banco Central y Consejo de Defensa del Estado.

En el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, tampoco están incluidos en estas cifras quienes cotizan en DIPRECA y CAPREDENA. Para ese grupo, Contraloría ya había informado que 2.982 servidores viajaron al extranjero con licencia médica durante 2023 y 2024, mientras que el comparativo correspondiente a 2025 continúa en elaboración.

A partir de los nuevos antecedentes, Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que instruyan los respectivos procedimientos disciplinarios. Estas deberán remitir dentro de cinco días desde su notificación las resoluciones que ordenen iniciar esos procesos.

El organismo también enviará los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para que actúen de acuerdo con sus respectivas atribuciones.

Pese a la fuerte disminución registrada durante 2025, el informe muestra que todavía existen miles de casos de viajes al extranjero durante períodos de licencia médica y grupos de funcionarios que aparecen de manera reiterada en los registros de los últimos tres años. Contraloría continuará monitoreando esta materia mediante nuevas revisiones y reportes periódicos.