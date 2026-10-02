Ministro Quiroz por “Yo elijo mi PC”: “No recuerdo este en particular, pero seguro tenía hallazgos”

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 dejó afuera el programa de la Junaeb, “Yo elijo mi PC”, el cual ha entregado computadores a estudiantes por más de 17 años. Acerca de las críticas a la decisión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que dejó sin recursos el programa por problemas, a lo que indicó que “no recuerdo este en particular, pero de seguro tenía hallazgos”.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC) interpeló al ministro en sus redes sociales indicando que esta es “otra mala decisión del gobierno“. “‘Yo elijo mi PC’ permite acceso de miles de estudiantes al mundo digital. No es un computador, es igualdad de oportunidades en el siglo XXI“, indicó.

La iniciativa que comenzó en la administración de la expresidenta Michelle Bachelet en 2009 corresponde a las actuales Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC). El programa se ha mantenido desde entonces en todos los gobiernos posteriores.

Según cifras del propio gobierno, este año fueron más de 96 mil estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos y alumnos focalizados de colegios particulares subvencionados los que se vieron beneficiados.

Sin embargo, en caso de aprobarse esta decisión, entonces este 2027 habría sido el último año que una generación recibe computadores. El proyecto presentado por el Gobierno de José Antonio Kast pasa a discusión en el Congreso, donde será decidida su aprobación o rechazo.

Acerca de la polémica, el titular de Hacienda indicó que el Ejecutivo analizó no solo este programa, sino que fueron un total de 600, para detectar problemas. “Históricamente se evalúan (los programas); muchos se encuentran con hallazgos, se encuentran que tienen problemas, que no llegan a toda la población, que a lo mejor llegan a la población muy pequeña”, comentó en conversación con Mega.

La decisión causó fuertes críticas en distintos sectores políticos; además de la senadora Provoste, el alcalde de Ñuñoa también se unió a interpelar la decisión. “¿A quién se le puede ocurrir recortar un programa así de clave en la Junaeb? Se me ocurren pocos programas más importantes para hacer más justa la educación pública que la entrega de computadores. ¡Por favor, repongan los recursos!”, dijo en su red social X.

El ministro Quiroz afirmó que “el compromiso del Gobierno es revisar en qué se gastan los recursos. Y, por lo tanto, aquellos programas que no han demostrado ser efectivos, que tienen una lógica que no contribuye a los criterios modernos de la educación, deben ser revisados”.