Patricio Fernández y el Gobierno: “Creerse un redentor es mal negocio porque te estalla en la cara”

“Creerse un redentor capaz de convertir esa realidad miserable en una maravilla es un mal negocio porque te estalla en la cara”. Con esa reflexión, el periodista, escritor y director de Democracia UDP, Patricio Fernández, abordó el momento que atraviesa el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, marcado por cifras negativas de crecimiento y un elevado desempleo.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el exconvencional constituyente sostuvo que parte de las dificultades que enfrenta actualmente la administración se explican por las expectativas que ella misma generó y por la forma en que caracterizó la situación del país antes de llegar a La Moneda.

“Yo supongo que el último tiempo a los, por lo menos a cualquier político atento, le debiera demostrar que llegar despreciando a gritos lo que existía y creyéndose el redentor capaz de convertir esa realidad miserable en una maravilla es un mal negocio porque te estalla en la cara”, afirmó.

Fernández apuntó a la distancia entre el diagnóstico con que el actual oficialismo llegó al poder y los resultados que, a su juicio, percibe actualmente la ciudadanía.

“Yo creo que una de las cosas más frustrantes que le debe haber pasado a este gobierno es haber llegado considerando que lo que había atrás era una sarta de mocosos mediocres y llegar y ser vistos y sentidos incluso por los propios y no por la contraparte, que esa es la parte más dura, como personajes que se habían presentado como lo que no eran”, sostuvo.

A su juicio, esa situación ha terminado enfrentando al Ejecutivo con sus propias declaraciones previas. “Yo creo que algo, algo que deben estar sufriendo en estos momentos es el estar, es el ser preso de sus propias palabras”, señaló.

El director de Democracia UDP también cuestionó la estrategia política que ha seguido la administración y su capacidad para generar acuerdos una vez instalada en el Gobierno.

“Llegaron despreciando y no han sabido construir. Esta es la parte que a mí más me ha preocupado del quehacer de este gobierno, que han sido expertos en ganarse enemigos, cosa que era hablar en contra. Parece que una gran estrategia de campaña, pero para gobernar se necesitan, se necesita construir lealtades, construir cercanías, construir complicidades”, afirmó.

Fernández insistió en que esa forma de relacionarse políticamente estaría teniendo costos para el Ejecutivo. “Este gobierno parece haber sido experto en construir enemistades. Y creo que algo de eso le está saliendo caro”, planteó.

El periodista resumió el problema en la distancia entre las expectativas que, según él, instaló el actual Gobierno y la percepción ciudadana sobre el momento económico. “Llegaron presentándose como quienes iban a ser capaces de sacar al país de un hoyo espantoso. Y lo que la ciudadanía está sintiendo es que el hoyo se ahonda”, afirmó.

“No sé cómo van a salir de ahí”, agregó.

Migración: seguridad concentra el debate, pero el estudio advierte otras dimensiones

Durante la conversación, Fernández también abordó el informe Migración y Democracia elaborado por Democracia UDP, que recoge entrevistas a 13 líderes de opinión con posiciones diversas, entre ellos Carolina Tohá, Mario Marcel, Axel Kaiser, Karla Rubilar y Gonzalo Blumel. El trabajo analiza la respuesta de Chile al aumento de la población extranjera y sus efectos en ámbitos como seguridad, empleo, economía, convivencia, integración y democracia.

Fernández explicó que el informe forma parte de un trabajo más amplio desarrollado por Democracia UDP para abordar la migración desde distintas perspectivas y no reducir el fenómeno exclusivamente a sus efectos en seguridad.

“Porque el tema de la migración es un tema que ya llegó para quedarse y ciertamente no se remite solo al tema de la seguridad. Entonces, la migración cambia los países, cambia las culturas, genera nuevos modos de convivencia. En temas como el económico, cuando estamos hablando de ansias por crecer y de un nuevo estadio de desarrollo, merece ser atendida como un elemento valioso”, señaló.

Según Fernández, uno de los principales consensos entre los líderes entrevistados es que la respuesta estatal al fenómeno migratorio fue tardía y reactiva.

“Primero, hay un consenso entre todos esos líderes de opinión con los que conversamos, de que el Estado llegó tarde y respondió de manera reactiva a un fenómeno que nos entró, digamos, de manera arrolladora”, explicó.

Otro punto compartido, sostuvo, es que la seguridad terminó concentrando buena parte de la discusión pública. “Todos estos líderes de opinión, básicamente, están de acuerdo en que el tema de la seguridad se comió la conversación sobre migración cuando vale la pena reconocer, digamos, que son muchos más los asuntos que implican esto”.

En materia económica, Fernández afirmó que entre los entrevistados existe un consenso respecto de una contribución neta positiva de la migración a la economía chilena. Mencionó cinco dimensiones: contribución tributaria, crecimiento agregado, cobertura de vacantes laborales, perfil demográfico y diversidad e innovación.

“Hay bastante consenso en que el problema económico no es tanto la presencia de migrantes, sino que es su informalidad”, explicó, apuntando a que la informalidad laboral facilita fenómenos de precarización, explotación y competencia desleal que también terminan alimentando el rechazo hacia la población extranjera.

El estudio también detectó, según Fernández, un desaprovechamiento del capital humano de parte de quienes llegan al país, con personas que cuentan con niveles de capacitación superiores a los requeridos por los trabajos que terminan realizando.

Junto con las entrevistas a líderes de opinión, Democracia UDP realizó una encuesta nacional sobre las percepciones de la ciudadanía. Fernández destacó que cerca de la mitad de los consultados rechazaba la posibilidad de que un hijo de migrantes pudiera llegar a la Presidencia de la República, pese a mostrar mayor apertura hacia su participación en otros ámbitos de la sociedad.

El estudio también encontró diferencias en la valoración según el origen de las personas. “Se valora muy distintamente a un migrante francés que a un migrante venezolano”, afirmó Fernández.

A ello se suma una diferencia entre la percepción abstracta de la migración y la experiencia cotidiana con personas migrantes. Según Fernández, quienes conviven con ellas en sus barrios o lugares de trabajo tienden a tener experiencias más positivas, aunque persisten bajos niveles de integración.

Uno de los datos destacados por el director de Democracia UDP es que solo un 6% de los encuestados manifestó que quisiera impedir completamente el ingreso de migrantes. “Lo que la gran mayoría pide es que el Estado sea capaz de racionalizar, de darle un orden a este fenómeno que llegó para quedarse”, explicó.

Sin embargo, ese requerimiento convive con una dificultad adicional: una amplia desconfianza en la capacidad institucional para hacerlo. “Esto convive con un dato que a mí me resultó bastante preocupante, y es que la gran mayoría de los encuestados, así como pide ponerle orden a la migración, desconfían de la capacidad del Estado, efectivamente, de proveerlo. O sea, se ve un Estado débil y discapacitado para ejercer eso mismo que se le pide”, concluyó.