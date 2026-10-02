Kast arremete contra marcha de la Confech y llama a estudiantes a conocer el Presupuesto 2027

El Presidente José Antonio Kast cuestionó la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) contra eventuales recortes en educación y apuntó directamente a los discursos de algunos dirigentes estudiantiles, a quienes llamó a conocer primero el contenido del Presupuesto 2027 antes de criticarlo.

“Cuando yo escucho algunos discursos de algunos dirigentes, digo, no entendí nada, porque es algo básicamente aprendido”, afirmó el Mandatario.

Sus declaraciones se producen luego de la movilización estudiantil convocada en rechazo a una eventual reducción de recursos para Educación y ante las advertencias sobre una posible afectación de la gratuidad universitaria.

Kast cuestionó que la marcha se realizara antes de que se conociera en detalle el proyecto de Presupuesto 2027 y sostuvo que los dirigentes deberían revisar primero la información para posteriormente iniciar el debate.

“Uno debería decir: ‘Mire, aquí tiene el presupuesto, la información’. Léala, revísela y conversemos, pero hay que hacer la pega”, señaló.

El Presidente también se refirió directamente a las advertencias sobre una eventual afectación de la gratuidad universitaria.

“Nos dijeron que se iba a acabar la gratuidad universitaria… la marcha que se convocó ayer era una marcha preventiva porque nadie sabía nada y todos hablando de que se iba a terminar la gratuidad”, sostuvo.

“Yo digo, ¿y por qué no haber hecho la marcha el lunes? Pero con algo serio y responsable”, agregó.

La movilización de la Confech se realizó bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación” y reunió también a otras organizaciones que cuestionan eventuales recortes en el sector.

Durante la jornada se registraron incidentes entre Carabineros y manifestantes poco después del inicio de la marcha, que había sido autorizada por la Delegación Presidencial Metropolitana.

La presidenta de la FECh y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, había planteado que “frente a un gobierno que no dialoga, que no quiere escuchar a los estudiantes y no le interesa tampoco reunirse con las distintas organizaciones, se vuelve esencial la unidad”, estableciendo como “piso mínimo” que no exista “ni un peso menos para las familias chilenas y ni un peso menos en educación”.

Kast, en tanto, defendió el proceso de elaboración del Presupuesto 2027 y aseguró que el Ejecutivo ha trabajado con responsabilidad en la propuesta.

“El trabajo que se está realizando hoy desde el orden del presupuesto, es un trabajo serio y responsable”, afirmó.

El Mandatario también abordó la expectación en torno al detalle de las partidas y ajustes incluidos en el proyecto, luego de los anuncios realizados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Hoy hay mucha ansiedad de conocer lo que venía en el maletín que compró acá en el centro, en un local de barrio, el ministro de Hacienda (…) Bueno, el martes se va a conocer”, concluyó.