Investigan hallazgo de una pierna humana en La Florida: trabajador la quitó del hocico de un perro

La Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios confirmó esta mañana el inicio de una investigación por el hallazgo de una pierna humana en el sector de una extracción de áridos en La Florida, específicamente en el sector de Troncal San Francisco.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un trabajador que se encontraba realizando labores de mantenimiento a camiones divisó a un perro llevando una pierna humana en el hocico. Luego, procedió a ahuyentar al animal y colocó un neumático alrededor de la extremidad para mantenerla aislada. Posteriormente, dio aviso a personal policial.

El fiscal ECOH RM, Salvador Arias, indicó que el hecho ocurrió a eso de las 7:40 horas de este viernes 2 de octubre. El trabajador encontró la extremidad izquierda, “la cual le había traído un perro de resguardo del lugar“. Por lo que Fiscalía, junto a personal de la Policía de Investigaciones, llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana, informó que se trabajará en el sitio del suceso para esclarecer los hechos sobre la identidad de la persona a la que corresponde la pierna, las circunstancias que la rodean y encontrar los restos del cuerpo del sujeto.

Acerca de otros antecedentes, el fiscal Arias describió el lugar como un recinto extenso y de difícil resguardo, por lo que “no hay mucho control” para el acceso de personas.