Expo Mercado Público 2026 llega con foco en la eficiencia en las compras públicas

Los próximos 9 y 10 de septiembre, Espacio Riesco será escenario de la octava versión de Expo Mercado Público, evento ferial gratuito organizado por Interexpo y que cuenta con el patrocinio oficial de ChileCompra. La iniciativa se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro entre proveedores y compradores del Estado.

Durante sus dos jornadas, la feria espera convocar a más de 9 mil visitantes físicos, junto con la participación de más de 200 marcas expositoras, más de 50 charlas y más de 100 speakers, quienes abordarán las principales tendencias, oportunidades y desafíos asociados a las compras públicas.

Este año, el foco de Expo Mercado Público estará puesto en la eficiencia de las compras públicas. En el encuentro ChileCompra abordará la gestión eficiente de las adquisiciones públicas a través de herramientas como las Compras Coordinadas, mecanismo que durante 2026 ya generó ahorros por más de US$16 millones. En lo que va de 2026, se encuentran programados nueve procesos en ámbitos como salud, tecnología, combustibles, energía, equipamiento médico y ciberseguridad. Entre los resultados más destacados figuran la compra coordinada de cintas para control de glicemia, que logró ahorros de 43,8%, y la adquisición de más de 4.300 computadores para organismos públicos, con beneficios cercanos al 30% respecto de los presupuestos estimados.

Entre las innovaciones que se presentarán durante el encuentro destaca asimismo la Plataforma de Economía Circular de Mercado Público, implementada en el marco de la modernización de la Ley de Compras Públicas. A un año de su implementación ha conectado a 106 organismos públicos y facilitado la reutilización de más de 165.000 bienes, generando ahorros superiores a los $1.000 millones para el Estado.

El director (s) de ChileCompra Cristián Céspedes destacó que “las compras públicas cumplen un rol estratégico para el desarrollo del país, ya que permiten transformar los recursos fiscales en servicios, obras y beneficios concretos para las personas. Para hacer más eficiente la gestión de los recursos públicos y apoyar la toma de decisiones, la modernización de las compras públicas está incorporando nuevas tecnologías, inteligencia artificial y análisis de datos”.

Y agregó que, “cada licitación y proceso de compra en www.mercadopublico.cl representa una oportunidad para que las empresas ofrezcan sus productos y servicios al Estado y nuestro desafío es facilitar esta para todas las regiones del país”.

Durante 2025, los montos totales transados por los organismos del Estado a través de la plataforma de ChileCompra alcanzaron los US$21.953 millones, más de 6% del PIB, conectando a más de 100 mil proveedores del Estado con más de mil instituciones públicas.

“Estamos muy orgullosos de impulsar una nueva edición de Expo Mercado Público, que se ha consolidado como la principal vitrina de encuentro y vinculación entre las empresas y el mundo público”, dice Javiera Sotoluque, gerente general de Interexpo. “Este año pusimos especial énfasis en entregar una experiencia que permita a los visitantes conocer de primera mano las oportunidades en el sistema de compras del Estado, así como integrar innovadores formas de generar contenidos de valor y fomentar la discusión que impulse el desarrollo eficiente e íntegro de la industria”.

Más información en www.expomercadopublico.cl y @expomercadopublico