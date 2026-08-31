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“Rey de los trolls” bajo la lupa: Cámara vota este martes comisión investigadora por caso Cerimedo PAÍS

“Rey de los trolls” bajo la lupa: Cámara vota este martes comisión investigadora por caso Cerimedo

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Andrés Cárdenas Guzmán
Por : Andrés Cárdenas Guzmán Periodista El Mostrador
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El diputado José Montalva, impulsor de la iniciativa, confirmó a El Mostrador que ya reunieron las 62 firmas y que la instancia —que requiere 62 votos en Sala— buscará esclarecer eventuales responsables, financiamiento y coordinación, además de la capacidad del Estado para detectar estas prácticas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Cámara de Diputados votará este martes la creación de una Comisión Especial Investigadora por el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, luego de que parlamentarios reunieran las 62 firmas requeridas para llevar la iniciativa a Sala. El diputado José Montalva (PPD), impulsor de la instancia, confirmó a El Mostrador que buscarán esclarecer quiénes estuvieron detrás del uso de bots, cuentas falsas y campañas de desinformación, su eventual financiamiento y coordinación, además de determinar si el Estado contaba con herramientas para detectar y enfrentar estas prácticas.
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Diputados de la oposición reunieron este lunes las 62 firmas necesarias para que la Cámara vote este martes la creación de una Comisión Especial Investigadora por el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo. La iniciativa, impulsada por el diputado José Montalva (PPD), busca esclarecer el uso de bots, cuentas falsas y campañas de desinformación, además de determinar eventuales financiamientos y coordinaciones y establecer si el Estado contaba con herramientas para detectar estas prácticas.

Cerimedo, conocido como el “rey de los trolls”, fue detenido en Bolivia luego de ser sindicado como autor intelectual del ataque a balazos contra su pareja, Nadia Beller. En los allanamientos realizados en domicilios vinculados al consultor, la policía encontró una estructura descrita como una “granja” de bots.

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El caso también abrió una arista política en Chile por los vínculos que Cerimedo habría mantenido con distintos dirigentes. El Presidente José Antonio Kast reconoció conocerlo, pero descartó haber trabajado con él en sus campañas o mantener algún vínculo laboral o de asesoría con su Gobierno.

“En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor. El Gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”, afirmó Kast a Cooperativa. Según explicó, ambos se han cruzado en distintas instancias en las que Cerimedo ha acompañado a otros líderes políticos.

Montalva confirmó a El Mostrador que las 62 firmas ya fueron reunidas y que la iniciativa será votada este martes a las 10:00 horas. El diputado recalcó que las firmas permiten llevar la propuesta a Sala, pero que su aprobación requiere ahora 62 votos favorables, equivalentes a dos quintos de los diputados.

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“Lo que buscamos es esclarecer qué ocurrió con el uso de bots, cuentas falsas y campañas de desinformación, quiénes estuvieron detrás y si existió algún tipo de financiamiento, coordinación, pero también queremos saber si las instituciones del Estado tenían las herramientas para detectar y enfrentar estas prácticas”, señaló Montalva.

El diputado José Montalva (PPD), impulsor de la comisión investigadora por el caso Cerimedo.

El parlamentario sostuvo que la comisión no busca cuestionar resultados electorales ni apuntar contra un sector político específico, sino indagar eventuales mecanismos de manipulación digital y su impacto sobre las instituciones democráticas.

La votación será la primera de la jornada en la Sala. Por eso, Montalva advirtió que el desafío inmediato es asegurar la asistencia de quienes respaldaron la iniciativa, ya que la ausencia o llegada tardía de algunos parlamentarios podría complicar la obtención de los 62 votos requeridos.

Si la Cámara aprueba la comisión, esta quedará integrada por 13 diputados y deberá elegir a su presidente. La instancia tendrá como eje establecer quiénes estuvieron detrás de eventuales campañas de desinformación, cómo fueron financiadas y coordinadas y qué capacidad tuvo el Estado para detectarlas.

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