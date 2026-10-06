A tres años de su ingreso al Congreso, Chile todavía no cuenta con una ley específica para regular la prevención de incendios forestales y rurales. La iniciativa permanece en Comisión Mixta, mientras las últimas temporadas han dejado cientos de miles de hectáreas afectadas y más de un centenar de personas fallecidas.

Tres años de tramitación y una ley que sigue pendiente

El pasado 3 de octubre se cumplieron tres años desde que el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que Regula la Prevención de Incendios Forestales y Rurales (Boletín N° 16335-14).

La iniciativa ha avanzado durante este período por ambas cámaras del Congreso, pero todavía no se convierte en ley. Actualmente se encuentra en Comisión Mixta, instancia que logró constituirse el pasado 19 de agosto, cuatro meses después de que la tramitación quedara estancada.

Según WWF Chile, hasta ahora no existen señales de que el proyecto pueda concretarse próximamente. Incluso, se ha planteado la posibilidad de que el Ejecutivo presente un eventual veto respecto de artículos que ya fueron acordados por los parlamentarios.

Para la organización, la demora ocurre mientras el país continúa enfrentando temporadas de incendios con graves consecuencias para las comunidades y los ecosistemas.

Más de 17 mil incendios y 244 mil hectáreas afectadas

De acuerdo con datos oficiales de CONAF citados por WWF Chile, entre el 3 de octubre de 2023 y el cierre de septiembre de 2026 se registraron 17.464 incendios forestales y de interfaz, que afectaron una superficie de 244.227 hectáreas.

El impacto también se refleja en las principales emergencias ocurridas durante las últimas temporadas.

En el período 2023-2024, el megaincendio registrado en la Región de Valparaíso dejó 138 personas fallecidas, además de más de cuatro mil viviendas destruidas y alrededor de 12 mil damnificados.

Durante la temporada 2024-2025 se registraron seis víctimas fatales. Luego, en enero de 2026, los incendios que afectaron a Ñuble, Biobío y La Araucanía dejaron 21 fallecidos, más de 330 lesionados, cerca de 22 mil damnificados y más de 4.100 viviendas afectadas.

Considerando estas tres temporadas, WWF Chile contabiliza al menos 165 personas fallecidas, cerca de ocho mil viviendas destruidas y casi 35 mil damnificados.

“Los incendios forestales son la mayor emergencia que enfrenta Chile cada verano, y probablemente lo seguirán siendo, pero la diferencia está en cómo nos preparamos y en las herramientas legales que tengamos para enfrentarlos. La ley no los evita por sí sola, pero mejora cómo los abordamos en un contexto donde son cada vez más frecuentes e intensos. Detrás de cada temporada de fuego hay personas que pierden su casa, su trabajo o algún familiar, además de múltiples afectaciones a ecosistemas y fauna. Por esto, reiteramos el llamado al Congreso a llegar a un acuerdo y resolver cuanto antes los puntos pendientes en la Comisión Mixta. Sabemos que aun así la ley no estará lista para esta temporada, pero no podemos seguir dilatando la aprobación de este marco legal”, señala Susan Díaz, directora de Comunicaciones e Incidencia de WWF Chile.

El impacto de los incendios también alcanza a los ecosistemas

Las consecuencias de los incendios no se limitan a las zonas urbanas o a las pérdidas materiales. Según WWF Chile, estos eventos también provocan daños en distintos componentes de los ecosistemas.

Entre sus efectos se encuentran la destrucción de hábitats y biodiversidad, además de alteraciones en el banco de semillas y la microbiología del suelo.

La organización sostiene que el cambio climático ha extendido la temporada de incendios y aumentado su frecuencia e intensidad. A esto se suman las emisiones de CO₂ asociadas a las tormentas de fuego, que, según WWF Chile, dificultan el cumplimiento de la meta de carbono neutralidad al 2050 y el objetivo de restaurar un millón de hectáreas al 2030.

Prevención y restauración, los desafíos que siguen

Para WWF Chile, la eventual aprobación de la ley representa un primer paso, pero no resolvería por sí sola todos los desafíos asociados a los incendios forestales.

La organización plantea que, junto con las medidas de prevención, el país debería avanzar en una agenda de restauración de los ecosistemas afectados, educación ambiental y fortalecimiento de las comunidades y organizaciones locales que participan en labores preventivas.

Entre los aspectos mencionados se encuentran las zonas de interfaz urbano-rural, zonas de amortiguación y planes de manejo preventivo, además de la revisión de elementos relacionados con el cambio de uso de suelo en terrenos quemados.

WWF pide acelerar el trabajo de la Comisión Mixta

Tras tres años de tramitación, WWF Chile espera que la Comisión Mixta pueda sesionar con la frecuencia necesaria para resolver los puntos que permanecen pendientes.

La organización también plantea que Gobierno, Congreso y sector privado prioricen la aprobación de la normativa frente a las diferencias que todavía mantienen el proyecto sin convertirse en ley.

Mientras continúa la discusión legislativa, el país se aproxima a una nueva temporada de incendios sin contar todavía con el marco legal de prevención que busca establecer esta iniciativa.