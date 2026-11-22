Tras casi dos días de prórroga, las negociaciones sobre el clima en la ciudad turca de Antalya llegaron a su fin el domingo, cuando los países liderados por la Unión Europea rechazaron un acuerdo que, según los críticos, socava la transición para abandonar los combustibles fósiles que calientan el planeta.

Tras dos semanas de duras negociaciones, la UE afirmó que no podía respaldar la decisión marco, conocida como el Pacto de Antalya, presentada por la presidencia de la COP, alegando que no se ajusta a los datos científicos.

“No respaldaremos una decisión marco que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, el principal causante del cambio climático. Y no aceptaremos negociar dando un paso atrás en el tiempo”, declaró el ministro de Clima irlandés, Darragh O’Brien, en nombre de la UE y calificó la omisión de los combustibles fósiles de “inconcebible”.

Panamá también afirmó que no podía respaldar la decisión, calificándola de paso atrás en la lucha contra la crisis climática, y añadió que cualquier decisión debe reconocer “la verdad sobre el fracaso colectivo en relación con el objetivo de 1,5 grados Celsius”. Ese es el umbral establecido en el Acuerdo de París de 2015 para evitar un cambio climático descontrolado. “Quienes han contribuido a esta crisis deben asumir la responsabilidad de hacer frente a ella”, afirmó la delegación panameña.

Las Islas Marshall, que se enfrentan a una amenaza existencial por la subida del nivel del mar, se opusieron formalmente a la decisión sobre el texto, afirmando que “no pondremos en peligro nuestro futuro en beneficio de los intereses de los combustibles fósiles”.

El límite de 1,5 grados Celsius se está asumiendo como una meta muy difícil de cumplir. Algo que para muchos países resulta inaceptable. Foto: Metin Aktas/Anadolu/IMAGO

Rusia, sin embargo, apoyó la decisión de omitir la referencia a la aceleración de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, argumentando que siguen siendo una fuente de energía necesaria y que cada país debería poder determinar su propia vía para reducir las emisiones.

Pakistán y Ghana, por su parte, defendieron el acuerdo como un compromiso necesario en el espíritu del multilateralismo. “Tenemos que tender puentes, no levantar barreras”, afirmó el negociador de Pakistán.

Profundas divisiones sobre el financiamiento climático

Las maratonianas negociaciones se están celebrando en un momento en el que se está cerrando rápidamente la ventana de oportunidad para evitar los efectos cada vez más graves del cambio climático, como las sequías, las olas de calor mortales y las inundaciones, y también han dado lugar a importantes disputas sobre el financiamiento.

Los países en desarrollo achacaron el fracaso de las negociaciones a la Unión Europea y a otras naciones más ricas por no haber aumentado la financiación destinada a ayudarles a adaptarse a los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima y a los daños que estos causan. La UE es el mayor proveedor de financiamiento climático y se ha resistido a establecer nuevos objetivos de en ese aspecto.

La salida de los combustibles fósiles

Fuera de las negociaciones formales, ha ido cobrando impulso una iniciativa independiente denominada “transición para abandonar los combustibles fósiles” (TAFF, por sus siglas en inglés).

Maina Talia, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente de Tuvalu, afirmó que la TAFF estaba “pasando de debatir si los combustibles fósiles se mencionan simplemente en un texto a elaborar planes detallados para una transformación global”.

La cumbre climática realizada en Turquía estuvo marcada por las protestas de activistas que ya adelantaban la falta de acuerdos necesarios. Foto: Umit Bektas/REUTERS

Un número cada vez mayor de Estados, entre ellos Irlanda, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Alemania y Finlandia, han completado o están elaborando las denominadas “hojas de ruta nacionales” para dejar de depender de los combustibles fósiles.

Sin embargo, Brandon Wu, director de Políticas y Campañas de ActionAid USA, tachó dichos planes de “insustanciales” y “nada más que repeticiones de políticas existentes inadecuadas” por parte de los países ricos que no están aumentando su financiación para el clima.

Dentro de otras propuestas que se abordaron se incluía un llamado a aumentar la cuota de la electricidad en la demanda energética final, pasando del 20 % actual a 35 % para 2035, una propuesta muy defendida por Turquía, uno de los países anfitriones. Aun así, unos 75 países, entre ellos China -potencia en energía solar-, asumieron este compromiso al margen de las negociaciones formales.

El compromiso no es vinculante y no especifica si esa electricidad adicional debe proceder de fuentes limpias. Los críticos afirman que esto deja abierta la posibilidad de que el aumento de la demanda eléctrica se cubra con combustibles fósiles.

La conferencia sobre el clima más calurosa de la historia

Las conversaciones en Turquía supusieron la primera vez que una COP se celebraba con el conocimiento explícito de que las temperaturas globales superarían en 1,5 °C los niveles preindustriales. Los países se mostraron divididos sobre cómo abordar ese denominado “rebasamiento”.

La decisión marco instaba a los Estados a comprometerse a limitar el rebasamiento, reconociendo que cada incremento del calentamiento por encima de los niveles actuales “daría lugar a impactos y riesgos cada vez más adversos, y en algunos casos irreversibles, para los sistemas humanos y naturales”.

Otro tema polémico en las negociaciones y en el borrador final fue el llamado a aumentar las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, que consisten en capturar CO² y enterrarlo. El texto indicaba que el mundo debería fijarse como objetivo alcanzar una “escala de gigatoneladas” para 2035.

La COP31 estuvo precedida por olas de calor extremas en Europa y por el derretimiento de un glaciar que provocó una enorme riada en Nepal que dejó 1.400 muertos. Foto: Gopal Dahal/JNA Press/Sipa USA/picture alliance

Los científicos afirman que algunas tecnologías de eliminación de carbono serán necesarias para frenar las emisiones y hacer que las temperaturas vuelvan a bajar. Sin embargo, los críticos sostienen que esta tecnología no ha demostrado su eficacia a gran escala, es costosa y corre el riesgo de dar a los contaminadores una excusa para seguir quemando combustibles fósiles.

Un año de extremos

Había mucho en juego en la COP31. La cumbre se celebró tras una serie de desastres recientes relacionados con el clima, desde las mortíferas olas de calor en Europa hasta el derrumbe de un glaciar en Nepal que se cobró la vida de más de 1.400 personas.

Al mismo tiempo, las crisis geopolíticas que provocaron un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial desplazaron el foco de atención hacia la seguridad energética y el futuro de los combustibles fósiles.

En declaraciones realizadas hacia el final de la conferencia, el ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía, Gedion Timothewos, que presidirá la COP32, afirmó que su país tenía como objetivo “restablecer la esperanza, reconstruir la confianza y movilizar la acción colectiva” en la próxima cumbre, que se celebrará en 2027 en la capital etíope, Adís Abeba.

Con información de Tim Schauenberg y Katharina Schantz desde Antalya