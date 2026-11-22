En una semana marcada por las disputas entre el Partido Socialista (PS) y el PPD, 63 figuras de la centroizquierda y el progresismo democrático dieron a conocer este domingo la carta “Existe una alternativa”, un llamado a construir un nuevo compromiso histórico para Chile, recuperar el crecimiento económico y superar la polarización política.

El documento reúne a representantes de siete colectividades —PS, PPD, DC, Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Partido Radical y PSD—, además de independientes. Entre los firmantes figuran Isabel Allende, José Miguel Insulza, Sergio Bitar, Francisco Vidal, Alberto Undurraga, Vlado Mirosevic, Jaime Mulet, Mario Marcel, Andrés Velasco, Ignacio Walker, Guido Girardi y Andrés Zaldívar.

La convocatoria surge en medio de un complejo escenario para la oposición, tensionada por el caso de los permisos constitucionales que enfrenta al PS con el PPD y por las diferencias en torno al acuerdo de endeudamiento alcanzado por senadores opositores con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la discusión del Presupuesto 2027.

Sin embargo, los firmantes aclaran que no buscan conformar una nueva alianza electoral ni anticipar una coalición de gobierno. Su propósito, aseguran, es construir una comunidad política capaz de generar propuestas y acuerdos para enfrentar los desafíos del país.

El diagnóstico del documento apunta al estancamiento económico, la desafección ciudadana y la confrontación política, factores que, según advierten, “han abierto espacio a los populismos y a tendencias autoritarias”.

Los suscriptores reivindican la experiencia de la transición democrática, pero advierten que no pretenden reconstruir antiguas fórmulas políticas. En cambio, proponen una nueva síntesis entre la izquierda democrática, la centroizquierda, el centro progresista, el social liberalismo y las corrientes regionalistas y verdes.

Sin refundaciones y con apertura a la derecha

Entre sus principales definiciones, el manifiesto propone recuperar el crecimiento mediante una estrategia nacional de desarrollo que combine un Estado eficaz, un mercado con reglas y una “nueva y poderosa asociación público-privada”.

También reivindica los acuerdos amplios frente a las transformaciones impulsadas por mayorías circunstanciales y plantea privilegiar las “reformas que duran, no ‘refundaciones’ que dividen”.

En materia de seguridad, la carta la define como un derecho social fundamental y respalda el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. Asimismo, identifica como desafíos prioritarios las pensiones, la salud, el costo de la vida, la inteligencia artificial, el cambio climático y la descentralización.

El documento también establece definiciones sobre los regímenes autoritarios, sin distinciones ideológicas. Reconoce como dictaduras al régimen de Augusto Pinochet y a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, e incluye en esa caracterización al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

Uno de los planteamientos más significativos es su apertura al diálogo con sectores ajenos a la centroizquierda. Los firmantes consideran “indispensable iniciar desde ya un nuevo diálogo con la derecha democrática”, con miras a construir acuerdos que permitan impulsar el desarrollo del país.

Mulet llama a recuperar los consensos

El diputado y presidente de la FRVS, Jaime Mulet, valoró la declaración y sostuvo que representa una oportunidad para superar las divisiones políticas.

“Chile lleva demasiado tiempo atrapado en la polarización, y esa lógica no le ha servido a la ciudadanía ni ha permitido avanzar con la velocidad que necesitamos”, afirmó en un comunicado.

El parlamentario llamó a recuperar la capacidad de construir acuerdos entre sectores regionalistas, socialcristianos, socialdemócratas y liberales, particularmente en materias económicas, ambientales y de desarrollo territorial.

Para Mulet, esos consensos deben traducirse en medidas concretas, como una transición ecológica justa, mayor autonomía energética y políticas de desarrollo regional.

La declaración concluye con un llamado a dejar atrás la confrontación: “El futuro de Chile requiere más comunidad que polarización, más acuerdos que trincheras, más esperanza que resignación”.

La iniciativa reúne así a dirigentes de partidos que actualmente exhiben profundas diferencias sobre cómo enfrentar al Gobierno de José Antonio Kast, aunque todavía no constituye un acuerdo institucional entre esas colectividades ni define una hoja de ruta electoral común.