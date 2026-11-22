Cobreloa está de vuelta en Primera División. Los Zorros del Desierto se coronaron este sábado campeones de la Liga de Ascenso 2026 tras derrotar por 5-4 en lanzamientos penales a San Luis de Quillota, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario de la final disputada en el Estadio Santa Laura.

El encuentro enfrentó a los dos equipos que terminaron igualados en el primer lugar de la tabla tras 30 fechas. En un duelo cerrado y con escasas ocasiones de gol, ninguno consiguió romper el empate, por lo que el título y el ascenso directo debieron definirse desde los doce pasos.

La gran figura fue el arquero Hugo Araya, de 25 años, quien contuvo dos lanzamientos decisivos. Primero detuvo el remate de Sergio Vergara, cuando San Luis tenía la oportunidad de quedarse con el campeonato, y posteriormente atajó el disparo de Nicolás Muñoz, desatando la celebración naranja.

🟠 EL PENAL DEL TÍTULO. 🥅 Hugo Araya atajó el remate de Nicolás Muñoz y Cobreloa se coronó campeón de la Primera B Chile 2026. 🏆 Campeón.

⬆️ Regreso a Primera División.

🔥 Así se vivió la celebración. #Cobreloa #PrimeraBChile https://t.co/frR2CGg4YT — PrimeraBChile (@primerabdechile) November 22, 2026

Con este resultado, el equipo dirigido por Mario Salas aseguró su presencia en la Liga de Primera 2027, poniendo fin a dos temporadas en la segunda categoría del fútbol nacional. El histórico conjunto de Calama, ocho veces campeón de Primera División y dos veces finalista de la Copa Libertadores, volverá a competir entre los 16 clubes de la máxima categoría.

San Luis, dirigido por Humberto Suazo, todavía tendrá una oportunidad de ascender. El cuadro quillotano ingresará directamente a las semifinales de la Liguilla, donde buscará quedarse con el segundo cupo disponible para disputar la Primera División en 2027.