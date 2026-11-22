¡Hola! Al debate sobre la entrega de los decretos de rebajas de condenas a pederastas entregados al Congreso la semana pasada, en carácter de reservado y con custodia, se suma otro episodio del mismo tipo ocurrido hace pocos días: sin consultar al Congreso, ni al Consejo de Excancilleres, nuestro país aprobó ante la OEA la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en el marco de la implementación del denominado Escudo de las Américas.

La propuesta, incluida en el plan de seguridad hemisférico de Estados Unidos, fue aprobada por 14 votos a favor, comprometiendo a nuestro país a participar en acciones coordinadas en conjunto para enfrentar el narcotráfico transnacional y el terrorismo, ante cualquier amenaza que atente contra la soberanía de los Estados miembros. Decisión a la que se opuso tenazmente Uruguay y Brasil.

La medida, revelada por la Unidad de Investigación de El Mostrador, ha generado críticas de políticos y analistas, quienes cuestionan la participación de nuestro país sin una discusión a nivel interno y desconociendo los lineamientos o letra chica de una propuesta implementada por Estados Unidos, sin desentrañar todavía las obligaciones políticas a las que nos sometimos voluntariamente.

Por la boca muere el pez, dicen. Eso fue lo que le pasó a Fernando Rabat, luego de que sus propias explicaciones ante el Congreso se convirtieran en el flanco central de la acusación constitucional en su contra. La tesis de que el Ministerio de Justicia era una mera ventanilla de trámites fue fuertemente cuestionada por la Suprema y el Consejo de Defensa del Estado. Mientras, Kast se juega la continuidad de su ministro en una negociación parlamentaria donde el PDG nuevamente tiene la llave. Para variar.

Gonzalo Arenas acaba de cumplir un mes en La Moneda. Llegó para ordenar la vocería, pero entre las contradicciones con Kast, los desencuentros con sus propios ministros, las declaraciones sobre el buque Danstar y el ninguneo al PDG, el portavoz ha acumulado varios autogoles. El problema, advierten desde la propia derecha, va más allá de Arenas. Es una estructura donde Kast parece haber soltado el timón, dejando la conducción política sin brújula.

Ocho meses de Gobierno y el gabinete de Kast parece más ocupado apagando incendios propios que ejecutando su programa. Ciencia suma dos subsecretarios fuera; Culturas libra una guerra con el sector y perdió su partida en la Cámara; Agricultura tiene a sus propios parlamentarios pidiendo la cabeza del ministro; y Salud enfrenta una rebelión de la derecha más conservadora. Cuatro ministerios, cuatro flancos y una misma dificultad: alinear a los equipos y contener sus propios frentes políticos.

La oposición, en todo caso, tampoco se salva del desorden. El Socialismo Democrático vive días de terapia intensiva tras el caso firmas, que enfrenta a socialistas y PPD, con una investigación de Fiscalía y una querella contra el senador Juan Luis Castro como telón de fondo. A falta de combustible, el PPD decidió lanzar por cuenta propia una interpelación a Jorge Quiroz, sin avisarle al resto de la oposición. Entre firmas que nadie reconoce y estrategias que nadie consulta, la coordinación opositora se advierte igual de extraviada que el oficialismo.

En medio de tanta confusión, Evelyn Matthei parece haber encontrado una segunda vida política: sin comando y sin demasiadas ganas de cuidar las formas. Desde su podcast, la exalcaldesa ha pasado de cuestionar el “bluff” de la seguridad a reprobar el manejo de la crisis en el caso Rabat. Con encuestas presidenciales a la baja y una derecha que empieza a tomar distancia, la excandidata parece estar ensayando un papel que nadie le asignó formalmente como líder de la oposición.

Mientras Kast busca inversiones y estrecha vínculos comerciales en Asia, Gabriel Boric ensaya su propio tour internacional, pero por la vereda de enfrente, participando en una cumbre contra la concentración de la riqueza y el poder tecnológico. El expresidente suma redes con Stiglitz, Piketty y otros referentes del progresismo global, mientras comienza a perfilar su nueva etapa política lejos de La Moneda.

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Las fisuras de Rabat que ponen a prueba el peso de Kast en Valparaíso

El Presidente José Antonio Kast y el ministro de Justicia Fernando Rabat / Archivo

Al ministro de Justicia, Fernando Rabat, no lo tiene contra las cuerdas la burocracia de sus resoluciones para dejar en libertad a condenados por delitos sexuales contra menores, sino las palabras que soltó frente al Congreso para intentar explicarlo, arrastrando al propio despacho presidencial a una trampa política de la que difícilmente el Comité Político saldrá ileso.

En ese contexto, el tercer capítulo de la acusación constitucional contra Rabat constituye el eje de la apuesta opositora: “Haber faltado a la verdad” en la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados del 28 de octubre.

El libelo acusatorio identifica cuatro reproches principales en su intervención del 28 de octubre en la Cámara: describió la firma ministerial como una mera formalidad, presentó como uniforme una jurisprudencia dividida, omitió fallos que respaldaban rechazos de su propia cartera y citó un decreto del Gobierno de Gabriel Boric sin decir que la víctima de ese caso era adulta.

Desde el Congreso la tesis de que el titular de Justicia actuó deliberadamente comienza a ser analizada con seriedad en el debate político. Rabat explicó ante la Cámara que la comisión evaluadora calificaba la conducta del condenado y que, una vez adoptada esa decisión, se agotaba la instancia para ponderar el mérito de la solicitud. Según su exposición, la Seremi revisaba los requisitos objetivos y al Ministerio de Justicia le correspondía firmar el decreto para dar efecto a lo ya resuelto.

La contradicción más comentada, sin embargo, es la tesis del “mandato judicial”. Rabat aseguró en el hemiciclo que su cartera estaba forzada por la jurisprudencia de la Corte Suprema a firmar las rebajas bajo apercibimiento constitucional. Sin embargo, el expediente acusatorio y la propia presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, desvirtuaron la versión: ninguna de las 56 rebajas a agresores sexuales fue ordenada por un recurso judicial vinculante.

Un fallo de la Suprema, además, suma presión sobre Rabat en medio de la acusación constitucional. La Segunda Sala del máximo tribunal ordenó el martes al Ministerio de Justicia resolver “a la brevedad” si concede o rechaza una rebaja de pena solicitada por un condenado por violación reiterada de una menor. El fallo se conoció tras la suspensión general de estos decretos anunciada por el Gobierno y en plena tramitación de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.

El secretario de Estado destacó que la ley y su reglamento carecen de un plazo fijo, pero la decisión sobre el beneficio quedó en manos de su cartera. El caso toca dos puntos de la acusación. El primero cuestiona que Justicia suspendiera la tramitación de las solicitudes. El tercero apunta a las explicaciones de Rabat ante la Cámara. Al apelar, el Consejo de Defensa del Estado sostuvo que el ministerio debía realizar un “examen propio” de la calificación de conducta, mientras que Rabat había dicho a los diputados que su cartera “simplemente formaliza” lo resuelto por la comisión evaluadora.

Para sostener a Fernando Rabat en Justicia, La Moneda tuvo que buscar votos en el mismo partido al que su vocero terminó ofreciendo disculpas. La acusación constitucional por las rebajas de condena a agresores sexuales de menores y a condenados por crímenes de lesa humanidad convirtió la continuidad del ministro en una prueba para el Presidente José Antonio Kast. Tras comprometer su respaldo, el Gobierno quedó obligado a contener los desmarques propios y a persuadir a una bancada que puede inclinar la votación.

La primera señal quedó registrada el 28 de octubre. Por 68 votos, la Cámara aprobó una resolución que pidió la salida de Rabat y de dos subsecretarios, con apoyos de diputados de RN y la UDI. Aunque esa resolución y la acusación son votaciones distintas, el episodio mostró que el respaldo presidencial convivía con reparos públicos en sus propias filas. Con la oposición situada –según los recuentos– en 64 o 65 votos de los 78 requeridos con la Cámara completa, los 14 diputados del Partido de la Gente adquirieron margen para decidir el desenlace. En ese escenario, las críticas del vocero Gonzalo Arenas al PDG y sus posteriores disculpas complicaron una negociación que el Ejecutivo ya había iniciado.

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Un mes intentando olvidar a Sedini: Arenas en terreno pantanoso

Gonzalo Arenas / Archivo.

El debut de Gonzalo Arenas en la vocería del Gobierno –hace exactamente un mes– estuvo marcado por el sino de la incongruencia. Mientras el nuevo portavoz salió a defender al ministro de Justicia, Fernando Rabat, argumentando que el proceso de rebaja de condenas a pederastas había sido “impecable”, el Presidente Kast afirmó –pocos días después– que la medida había sido un “error”.

Visto de este modo, el arribo del vocero pareció más bien un aterrizaje forzoso, en una pista con enormes baches y hasta viento en contra.

Cuatro días más tarde, tuvo que ecualizar el discurso admitiendo que el trato a las víctimas pudo haber sido mucho mejor. A pesar de corregir el tono, Arenas no despejó la contradicción de fondo y llamó a los parlamentarios oficialistas a defender a Rabat ante una inminente acusación constitucional, una decisión que ya había sido tomada por el Presidente. De ahí que sea imposible evaluar a Arenas sin reconocer la influencia de Kast.

Aunque la vara no estaba precisamente alta, tras la salida de Mara Sedini, los errores no forzados de Arenas han destapado algo más profundo y que amenaza con convertirse en la impronta de este Gobierno: la escasez de conducción política del Ejecutivo, a ratos desperdigada y, en otras ocasiones, derechamente acéfala. Una conducción que adolece de falta de liderazgo y que el propio Presidente ha sido incapaz de enrielar.

Arenas llegó con fama de temperamental a poner las cosas en orden, con un estilo que el propio Kast le recomendó que fuera “directo, llano y pedagógico”, pero se encontró con un panorama convulsionado en el Congreso y también en las calles, con las carreteras tomadas por el paro de camioneros. “Un Gobierno de derecha no es puro palo”, le dijo a Mónica Rincón, desconociendo que la Ley Antibarricadas 2.0 consideraba delito la interrupción parcial del tránsito. Otro fail.

Las intervenciones de Arenas, curiosamente, han sacado más ronchas en su propio sector. Consultado por el buque chileno Danstar, afirmó que “el Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque”. El canciller, Francisco Pérez, había expresado que el zarpe no requería autorización extranjera, diputados oficialistas pidieron aclaraciones y hasta el alcalde de Punta Arenas calificó la tesis como errada. Todos, en rigor, terminaron corrigiéndolo.

Con la ministra Ximena Lincolao tocó una hebra aún más compleja, al realizar una evaluación pública sobre su desempeño. “Tenemos un problema en el Ministerio de Ciencia. No ha funcionado como esperábamos”, sostuvo, lo que obligó a la jefa de la cartera a replicar que contaba con todo el respaldo presidencial. Otro autogol sin jugadores contrarios en el área.

Por último, la polémica con el Partido de la Gente, donde terminó por confundir la franqueza con el desdén político, asegurando algo que no encierra novedad, pero que para un vocero de Gobierno huele a pecado original. “El PDG no es un partido, sino un cúmulo de deseos”, afirmó en pleno debate por la captura de votos para la acusación constitucional contra Rabat, donde el partido de Parisi juega un rol crucial. Otro disparo en los pies.

Críticas más, críticas menos, asegura un exasesor de la UDI en el Congreso, el problema de Arenas es parte de un esquema “estructural”. “El diseño implementado es un modelo gerencial, con un presidente de Directorio que es Kast, quien encarga metas a los ministros y estos rinden cuentas, pero sin involucrarse en cada ministerio, como lo hacía cuando estuvo al mando del Partido Republicano, donde no tenía reparos en sacar a la gente que no funcionaba. Ahora, lamentablemente, soltó la manija. Ya no ronca. Y eso es decepcionante”.

En este esquema de trabajo, el rol de Arenas se ha visto todavía más mermado. Llegó para coordinar la vocería y participar de la cocina política, pero sus intervenciones han demostrado que, en una estructura que prefiere repartir funciones, el mensaje no siempre llega aceitado, reflejando una conducción desordenada, sin metas claras, que solo termina amplificando errores no forzados, disparos en los pies y feroces autogoles.

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Los otros 4 fantásticos en problemas

Fuera de Rabat y Arenas, el gabinete de José Antonio Kast acumula conflictos internos en otros cuatro ministerios.

En Ciencia hay quiebres de equipos; en Culturas, un conflicto abierto con el sector; en Agricultura, ministros y parlamentarios oficialistas enfrentados; y en Salud, una rebelión de la derecha más dura contra una ministra del propio Gobierno. La acumulación de conflictos, a ocho meses de iniciado el mandato, expone un gabinete con dificultades para alinear a sus equipos y contener sus propios frentes políticos.

Ciencia: dos subsecretarios fuera

La crisis más profunda está en Ciencia. Rafael Araos y Carolina Rossi dejaron la subsecretaría tras diferencias con Ximena Lincolao . En el caso de Rossi, el conflicto escaló por la forma en que se ejecutaron desvinculaciones mientras ejercía como ministra subrogante. La exsubsecretaria cuestionó el procedimiento y lo calificó de “poco ético”.

. En el caso de Rossi, el conflicto escaló por la forma en que se ejecutaron desvinculaciones mientras ejercía como ministra subrogante. La exsubsecretaria cuestionó el procedimiento y lo calificó de “poco ético”. La Moneda intentó intervenir, pero Rossi terminó renunciando. El propio subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció: “Tenemos un problema en el Ministerio de Ciencia” y admitió que la cartera “no ha funcionado como esperábamos”.

y admitió que la cartera “no ha funcionado como esperábamos”. La crisis coincide con un recorte de 6,4% al presupuesto de Ciencia para 2027 y con una fuerte apuesta de Lincolao por la inteligencia artificial. El acuerdo firmado con OpenAI abrió un nuevo frente por transparencia, protección de datos y estrategia tecnológica. Esto, sin contar con las desconfianzas que le tienen a la ministra y a su agenda las instituciones científicas y académicas.

Culturas: recortes y conflictos

Francisco Undurraga enfrenta una crisis distinta, pero igualmente persistente. Su gestión ha quedado marcada por el recorte presupuestario, la cancelación de la ampliación del GAM y la suspensión de una retrospectiva de León Ferrari .

. A esto se sumaron controversias por la selección del pabellón chileno para la Bienal de Arquitectura de Venecia y por la revisión de un premio literario otorgado a un poemario sobre el estallido social.

El conflicto terminó trasladándose al Congreso: la Cámara rechazó la partida de Cultura por 60 votos contra 59. El ministro, además, reconoce la distancia con el sector y sostiene que “en su gran mayoría no comparte nuestra visión política”.

Agricultura: fuego desde el oficialismo

Jaime Campos también enfrenta críticas dentro de sus propias filas. Sus declaraciones sobre la caída de las exportaciones frutícolas –“ comer fruta como locos y a precios baratos ”– provocaron cuestionamientos de parlamentarios oficialistas.

”– provocaron cuestionamientos de parlamentarios oficialistas. La diputada Gloria Naveillán pidió directamente su salida y cuestionó su conducción del ministerio. El episodio se sumó a otros roces de Campos con el sector agrícola y obligó incluso a Hacienda a marcar distancia con algunas de sus declaraciones.

Salud: presión de la derecha conservadora

May Chomali enfrenta otro tipo de conflicto: la presión de los sectores más conservadores del oficialismo por los tratamientos de afirmación de género en menores.

por los tratamientos de afirmación de género en menores. El Senado rechazó por 21 votos contra 21 una indicación del Ejecutivo para restringir el financiamiento público de tratamientos hormonales. El Partido Nacional Libertario amenazó con una acusación constitucional contra la ministra y Republicanos advirtió sobre consecuencias para el apoyo al Presupuesto de Salud.

y Republicanos advirtió sobre consecuencias para el apoyo al Presupuesto de Salud. Chomali sostiene que existe una confusión sobre el alcance de la política y que el Gobierno busca elevar de 16 a 18 años la edad para iniciar hormonización cruzada con financiamiento estatal.

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Caso firmas e interpelación a Quiroz: las fisuras que complican a la oposición

Senador Juan Luis Castro / Archivo

Las descoordinaciones no son patrimonio exclusivo del oficialismo, en la vereda opositora también tuvieron una semana para el olvido. La convivencia entre los partidos del denominado Socialismo Democrático (PS, PPD y PL) atraviesa uno de sus momentos más complejos. El llamado caso firmas, desatado por el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (Ind-PPD) sin su consentimiento, terminó de echarle más leña a una relación que arrastraba diferencias desde hacía meses.

La maniobra fue impulsada por el senador socialista Juan Luis Castro, en su calidad de jefe de comité, en medio de la discusión del Presupuesto 2027. La apuesta buscaba incidir en el quorum de votación de algunas normas, aprovechando la ausencia de ambos parlamentarios, quienes integran la comitiva del Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia. Pero la jugada terminó saliendo bastante más cara de lo previsto.

El episodio ya traspasó las paredes del Congreso. La Fiscalía Regional de Valparaíso activó diligencias para esclarecer la tramitación de los documentos y solicitó antecedentes al Senado. A esto se suma una querella contra Castro por la eventual utilización de una firma sin autorización, acción judicial que el parlamentario busca que sea declarada inadmisible. Aunque la Mesa del Senado ha advertido que no existe una falsificación acreditada, el caso ya instaló un problema político y judicial para el bloque.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, salió en defensa de su compañero de partido. A través de su cuenta de X, sostuvo que, si bien las decisiones políticas pueden ser objeto de críticas, “de ahí a atribuir al senador Castro participación en un delito es una bajeza”.

Pero esta no fue la única polémica. La decisión del PPD de anunciar una interpelación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sin consultar previamente al resto de la oposición, abrió otro frente de molestia. Tanto el FA como la DC cuestionaron la falta de coordinación. La diputada Gael Yeomans resumió el malestar al advertir que “enterarnos por la prensa no hace bien”, mientras el timonel DC, Álvaro Ortiz, insistió en que este tipo de iniciativas deben conversarse previamente.

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Evelyn, la líder de oposición

Programa de Evelyn Matthei / Archivo

Medio en broma, medio en serio, no son pocos los que en el Gobierno advierten que “la líder de la oposición” es Evelyn Matthei, la exministra de Economía, exalcaldesa de Providencia, exsenadora y la candidata de la derecha tradicional en las últimas elecciones presidenciales.

Liberada del yugo del partido, el comando y los asesores, desde que pasaron las elecciones Matthei se ha ido reinventando públicamente, marcando cada vez más distancia con el Gobierno de José Antonio Kast, a quien su sector apoyó con bastante entusiasmo –hay que decirlo– en la segunda vuelta.

Así, ha ido construyéndose un perfil situado en las antípodas de Kast y, en las últimas semanas, coincidentemente con la baja sostenida en las encuestas del Mandatario, ha aumentado el tono.

En el podcast de Felipe Kast, de hecho, barrió el suelo con las supuestas medidas de seguridad que se ofrecieron en campaña: “La ciudadanía se dio cuenta de que todo esto de la seguridad era puro bluff, porque no había nada. Ahí estaban los nombres, el Cancerbero, el plan… no sé, todas esas tonteras, pero no había nada detrás, no había un solo pensamiento, no había una persona seria, no había una persona que supiera de esta materia, nada, no había nada”, afirmó, agregando que “yo creo que mucha gente sintió que le habían metido el dedo en la boca”.

En la misma emisión aseguró, respecto del ministro de Justicia, Fernando Rabat, que el manejo de la crisis en torno a su figura “denota una falta de flexibilidad y una falta de entendimiento de las emociones de las personas que es muy preocupante”, apuntando medio a medio a una de las críticas más recurrentes en contra de Kast: su poca empatía, agregando que Sebastián Piñera ya hubiera echado a Rabat y que “pocas veces he visto una crisis llevada en forma tan absurda, tan poco inteligente como esta”.

Después, en radio Pauta, descueró al diputado del Partido Republicano Leandro Kunstmann, quien escribió un mensaje insultante en sus redes sociales en el cual tipeó “ofenzas” y “marcistas” en vez de “marxistas”. Ante ello, la economista reflexionó: “Una falta de ortografía, con una bajeza, que tú dices: ¿qué hace ese señor en la Cámara de Diputados? ¡Pero un chanta, un chanta!”.

El jueves en la noche fue imitada por Stefan Kramer en “Vértigo”, riéndose de su caracterización como “He-man” y participando junto al comediante en una rutina con garabatos.

Además se ha hecho muy popular en las redes sociales, lo que se ha potenciado en las últimas semanas gracias a su propio podcast: “Vivir para contarlo”, que se emite por Vía X, donde partió entrevistando a José Antonio Neme, quien le relató su infancia y adolescencia como homosexual; a Mariana Derderian, con quien habló sobre la trágica muerte de su hijo; y a la Premio Nacional de Periodismo Mónica González.

Sobre esta última, reveló que se conocieron en 1989, cuando Matthei y Lili Pérez se le acercaron para solidarizar con ella, luego de que hubieran instalado una bomba en su automóvil: “Yo investigué bien quién me la mandó a poner: el jefe de Investigaciones de esa época, en represalia, para impedir que yo siguiera hablando acerca de la fortuna de Pinochet”, relató Mónica González, quien en 1989 trabajaba en la histórica revista Análisis.

Al respecto, Matthei preguntó a González cuál creía ella que era el principal peligro en el mundo: “La democracia cruje y estamos al borde del precipicio, de nuevo”, sentenció la fundadora de Ciper, quién a continuación le dijo “tú lo sabes bien, ¿no? Porque tú podrías estar en La Moneda y precisamente hoy día –perdón, me convidaste, pero yo no puedo dejar de decirlo, no puedo–, hoy día sabemos el poder que tenía la red de Cerimedo, que acaba de ser detenido en Bolivia por tratar de matar a su señora”.

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Boric arma redes con los antioligarcas mientras Kast recorre Asia

Expresidente Gabriel Boric / Archivo.

Mientras José Antonio Kast cierra su gira por Asia entre reuniones con autoridades y empresarios, Gabriel Boric se mueve por otros círculos internacionales. El expresidente está en París, donde este sábado participará como orador en la primera Cumbre contra la Oligarquía Internacional, una cita que busca ponerle freno a la concentración de la riqueza y al poder de las grandes corporaciones tecnológicas.

El encuentro, impulsado por el economista francés Gabriel Zucman, reunirá a pesos pesados del pensamiento económico crítico, como los premios Nobel Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Esther Duflo, además de Thomas Piketty y Naomi Klein. Sobre la mesa estarán los impuestos a los superricos, el poder de las grandes tecnológicas y el control de la inteligencia artificial.

Boric no llega solo a escuchar. Esta misma semana se incorporó como comisionado a ICRICT, organización copresidida por Stiglitz y Jayati Ghosh que promueve reformas tributarias internacionales. Un nuevo espacio para tejer redes con economistas y exautoridades que cuestionan la concentración del poder económico.

La cita parisina no es un hecho aislado. En agosto, Boric participó en el Congreso Panamericano de Montevideo, junto a dirigentes progresistas de distintos países y con el presidente uruguayo Yamandú Orsi entre los participantes. Antes había asistido a un encuentro de líderes progresistas en Barcelona, convocado por Pedro Sánchez y Lula da Silva. Y a comienzos de noviembre pasó por la Universidad de Georgetown, en Washington, donde llamó a la izquierda a recuperar la coherencia democrática.

El contraste. Mientras Kast termina su gira por Vietnam, China y Japón buscando fortalecer los vínculos comerciales y atraer inversiones, su antecesor se acerca a una red internacional que cuestiona la acumulación de riqueza y poder. Una discusión que también toca a los gigantes tecnológicos: basta recordar la reservada reunión que sostuvo Kast en La Moneda con Peter Thiel, multimillonario y cofundador de Palantir, cuyos detalles el Gobierno se negó a transparentar.

Lejos de La Moneda, Boric comienza a perfilar su siguiente etapa política con una agenda internacional propia, conectada con debates que están ganando espacio entre sectores de la izquierda mundial.

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