En el más completo hermetismo se ha mantenido el ciberataque que afectó el Sistema de Atención Consular (SAC) de Cancillería, una plataforma digital de la red de consulados en el extranjero que permite gestionar trámites en línea y que es la encargada principalmente del registro y entrega de visas a compatriotas en distintos países del mundo.

La operación de ciberdelincuencia revelada por la Unidad de Investigación de El Mostrador, fue confirmada por la Cancillería, que estaría desarrollando “análisis forenses para evaluar los incidentes” y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que ya abrió una investigación sobre la vulneración de seguridad detectada en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según fuentes que conocen el caso, el hackeo ha sido exponencialmente más grave de lo que se planteó en un comienzo, sin lograr todavía ser contenido, a pesar de que sucedió hace más de tres semanas. Una de las críticas que se ha realizado internamente es que el tema no se ha aquilatado como corresponde y que pese a las sugerencias de funcionarios de solicitar ayuda externa, Cancillería habría preferido mantener el caso en estricta reserva.

Esta decisión, sin embargo, se habría reevaluado tras el reportaje de El Mostrador. Pocos días después de la publicación, aseguran fuentes internas, el Minrel habría recibido ofertas de ayuda internacional que se mantendría bajo “siete llaves”. Además, funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Armada, DIRINTA, visitaron las dependencias de Cancillería, el jueves 12 de noviembre, buscando prestar apoyo para salir del impasse.

Las autoridades del ministerio –añaden las mismas fuentes– habrían sopesado de otra manera el ciberataque, luego de que se revelaran una serie de desprolijidades y secretismo en el manejo del caso, como no usar los teléfonos fiscales como sugieren los protocolos y seguir enviando documentos, a través de WhatsApp, en sus respectivos teléfonos particulares.

Ola de ciberataques

El ciberataque realizado al Sistema de Atención Consular afectó principalmente al sistema de registro de visas, una modalidad que utilizan grupos de hackers vinculados al crimen organizado para obtener información que luego utilizan para activar identidades falsas y así poder viajar sin mayores inconvenientes.

Este tipo de maniobras, tal como informó El Mostrador, permite a bandas transnacionales generar todo tipo de negocios, como fraudes migratorios, instalar agencias de viajes ficticias, conseguir visas de residencia a miembros de carteles y lavado de dinero de bandas criminales, entre otros delitos.

El hackeo en el Minrel se da justo en medio de una ola mundial de ciberataques en distintas partes del mundo, como el banco norteamericano JPMorgan Chase, la plataforma laboral Workday, United Airlines, Apple y diversos supermercados europeos que vieron afectados sus sistemas de congeladores, especialmente en Francia, ataque fue atribuido a los servicios de inteligencia rusos.

A diferencia de nuestro país, que no comunicó públicamente lo que estaba sucediendo, el ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia reportó un incidente de seguridad informática el pasado 16 de noviembre, anunciando que continuará informando sobre los avances por los canales oficiales con respeto a la “responsabilidad, transparencia y compromiso con la protección de la información”.

Según antecedentes que pudo rescatar El Mostrador, el ataque ocurrido en Cancillería se realizó a través de una maniobra de phishing, dirigida al correo de un miembro del cuerpo diplomático y que incluía una “booby trap” o trampa explosiva, que actúa como un señuelo oculto, que incorpora un código malicioso en su interior.

El principal obstáculo es que el malware se replica cada diez minutos. Esa conducta impide eliminarlo sin que antes vuelva a clonarse. Entre las opciones planteadas están apagar el sistema y borrar la “booby trap”, pero la medida se habría descartado, porque dejaría a más de un millón de chilenos en el extranjero sin acceso a trámites.

El episodio no fue comunicado en un comienzo a los distintos departamentos al interior de Cancillería, elevando el riesgo de propagación y alcance de otros sistemas. Desde el ministerio, sin embargo, aseguraron a este medio, en el reportaje anterior, que estos episodios se reportaban por los canales gubernamentales establecidos y que contaban con las capacidades de prevención, detección y respuesta ante este tipo de incidentes.

Sobre los nuevos antecedentes respecto a ayudas internacionales y de la función específica que desarrollará en la investigación la Dirección de Inteligencia de la Armada, el Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió a los requerimientos planteados por la Unidad de Investigación de El Mostrador.