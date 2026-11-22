El debut de Gonzalo Arenas en la vocería del Gobierno –hace exactamente un mes– estuvo marcado por el sino de la incongruencia. Mientras el nuevo portavoz salió a defender al ministro de Justicia, Fernando Rabat, argumentando que el proceso de rebaja de condenas a pederastas había sido “impecable”, el Presidente Kast afirmó –pocos días después– que la medida había sido un “error”.

Visto de este modo, el arribo del vocero pareció más bien un aterrizaje forzoso, en una pista con enormes baches y hasta viento en contra.

Cuatro días más tarde, tuvo que ecualizar el discurso admitiendo que el trato a las víctimas pudo haber sido mucho mejor. A pesar de corregir el tono, Arenas no despejó la contradicción de fondo y llamó a los parlamentarios oficialistas a defender a Rabat ante una inminente acusación constitucional, una decisión que ya había sido tomada por el Presidente. De ahí que sea imposible evaluar a Arenas sin reconocer la influencia de Kast.

Aunque la vara no estaba precisamente alta, tras la salida de Mara Sedini, los errores no forzados de Arenas han destapado algo más profundo y que amenaza con convertirse en la impronta de este Gobierno: la escasez de conducción política del Ejecutivo, a ratos desperdigada y, en otras ocasiones, derechamente acéfala. Una conducción que adolece de falta de liderazgo y que el propio Presidente ha sido incapaz de enrielar.

Arenas llegó con fama de temperamental a poner las cosas en orden, con un estilo que el propio Kast le recomendó que fuera “directo, llano y pedagógico”, pero se encontró con un panorama convulsionado en el Congreso y también en las calles, con las carreteras tomadas por el paro de camioneros. “Un Gobierno de derecha no es puro palo”, le dijo a Mónica Rincón, desconociendo que la Ley Antibarricadas 2.0 consideraba delito la interrupción parcial del tránsito. Otro fail.

Las intervenciones de Arenas, curiosamente, han sacado más ronchas en su propio sector. Consultado por el buque chileno Danstar, afirmó que “el Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque”. El canciller, Francisco Pérez, había expresado que el zarpe no requería autorización extranjera, diputados oficialistas pidieron aclaraciones y hasta el alcalde de Punta Arenas calificó la tesis como errada. Todos, en rigor, terminaron corrigiéndolo.

Con la ministra Ximena Lincolao tocó una hebra aún más compleja, al realizar una evaluación pública sobre su desempeño. “Tenemos un problema en el Ministerio de Ciencia. No ha funcionado como esperábamos”, sostuvo, lo que obligó a la jefa de la cartera a replicar que contaba con todo el respaldo presidencial. Otro autogol sin jugadores contrarios en el área.

Por último, la polémica con el Partido de la Gente, donde terminó por confundir la franqueza con el desdén político, asegurando algo que no encierra novedad, pero que para un vocero de Gobierno huele a pecado original. “El PDG no es un partido, sino un cúmulo de deseos”, afirmó en pleno debate por la captura de votos para la acusación constitucional contra Rabat, donde el partido de Parisi juega un rol crucial. Otro disparo en los pies.

Críticas más, críticas menos, asegura un exasesor de la UDI en el Congreso, el problema de Arenas es parte de un esquema “estructural”. “El diseño implementado es un modelo gerencial, con un presidente de Directorio que es Kast, quien encarga metas a los ministros y estos rinden cuentas, pero sin involucrarse en cada ministerio, como lo hacía cuando estuvo al mando del Partido Republicano, donde no tenía reparos en sacar a la gente que no funcionaba. Ahora, lamentablemente, soltó la manija. Ya no ronca. Y eso es decepcionante”.

En este esquema de trabajo, el rol de Arenas se ha visto todavía más mermado. Llegó para coordinar la vocería y participar de la cocina política, pero sus intervenciones han demostrado que, en una estructura que prefiere repartir funciones, el mensaje no siempre llega aceitado, reflejando una conducción desordenada, sin metas claras, que solo termina amplificando errores no forzados, disparos en los pies y feroces autogoles.