Semana de la Pyme 2026: ¿Eres pyme y buscas nuevas oportunidades para impulsar tu negocio?

Banco Bci será parte de la Semana de la Pyme 2026, iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que busca reconocer el aporte de las micro, pequeñas y medianas empresas al desarrollo del país y acercarles herramientas, oportunidades y programas de apoyo.

Durante los cuatro días de actividades programadas, Bci participará en espacios orientados a fortalecer el ecosistema emprendedor y acompañar a las pymes en sus distintos desafíos, desde la formalización y el acceso a redes hasta la digitalización, la innovación y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

“Las pymes y los emprendedores son un motor fundamental para el desarrollo productivo y de empleo para Chile. En Bci queremos acompañarlos en cada etapa de su crecimiento, brindando herramientas, conocimiento, redes y soluciones que les permitan avanzar, innovar y proyectar sus negocios. Ser parte de la Semana de la Pyme es una oportunidad para reafirmar este compromiso y seguir contribuyendo, junto a distintos actores del ecosistema, a que más empresas puedan desarrollarse y generar impacto”, señaló Sebastián Castro, gerente de Asuntos Públicos y Ecosistema de Banco Bci.

Agenda: ¿qué esperar y a dónde dirigirse?

La agenda comenzó este martes 13 de octubre, con la inauguración oficial de la Semana de la Pyme en el Palacio de La Moneda. Más tarde se desarrollará la feria MUR, que reunirá a emprendimientos de comunas rurales de la Región Metropolitana en la Plaza de la Constitución, junto con iniciativas de formalización. Además, se dará inicio a “Hazlo con IA”, una jornada de capacitación para pymes de 62 centros Sercotec, con contenidos orientados a aprovechar las nuevas herramientas digitales que existen hoy.

Este miércoles 14 de octubre, la participación de Bci se concentrará en el eje de Ecosistema Pyme. En el marco de Corfo Conecta Pymes, el banco contará con la participación de un equipo de Bci Labs y una charla de Valor Pyme, en una jornada que contempla rondas de negocio, paneles de expertos y la presentación de programas de apoyo para empresas. También se desarrollará el Growth Summit Walmart, instancia en la que Valor Pyme estará presente con un stand para acercar información y herramientas a los emprendedores.

El jueves 15 de octubre, la agenda estará enfocada en la digitalización. Bci realizará el lanzamiento de su propuesta de valor de pagos, con foco en la tarjeta de crédito Mastercard Business, en Bci Nace MUT, el espacio para emprendedores y pymes inaugurado en julio de este año. Durante esta misma jornada, también se realizarán otras actividades en el mismo centro junto a Microsoft, Defontana, Walmart y OTIC CChC para ampliar el acceso a redes, capacitación y oportunidades para emprendedores.

Finalmente, el viernes 16 de octubre, el foco estará puesto en la innovación y el crecimiento empresarial, con el lanzamiento del “Estudio de Medianas Empresas”, desarrollado junto a Endeavor, actividad que se realizará en el Auditorio del Edificio Corporativo Bci. Esta instancia permitirá abordar los principales desafíos y oportunidades de las empresas que buscan consolidarse y escalar.

“En Bci entendemos que acompañar a las pymes significa estar presentes en las distintas etapas de su desarrollo, entregando herramientas, conexiones y soluciones que respondan a sus desafíos reales. La Semana de la Pyme es una oportunidad para fortalecer este compromiso y seguir trabajando junto a emprendedores y empresas de todo Chile”, agregó Castro.

A través de esta participación, el banco busca contribuir al crecimiento de los negocios, facilitando el acceso a información, redes, capacitación, digitalización y soluciones financieras. Valor Pyme, que partió de la mano de Bci, se ha consolidado como una plataforma de apoyo para emprendedores y pymes, con contenidos, herramientas y oportunidades para fortalecer sus negocios, mientras que Bci Nace acompaña especialmente a quienes están comenzando o se encuentran en una etapa temprana de desarrollo