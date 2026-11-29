La última edición de la encuesta Agenda Criteria registró un alza en el nivel de respaldo del Presidente José Antonio Kast, pero las dudas sobre su meta de revese encuentran instaladas de pleno en la población.

Respecto de su aprobación, la última medición de Criteria registró un alza en de tres puntos respecto de octubre, llegando al 26 %. Con esto se aleja del 15 de noviembre cuando llegó al 18 %, su punto más bajo, pero aún lejos del 50 % que logró en su segunda semana de mandato.

De la misma manera, su desaprobación alcanzó un 64 %, con una baja de cuatro puntos sobre la última edición de la encuesta (22 de noviembre).

Sin embargo, y pese a revertir la tendencia de las malas cifras de las últimas semanas, donde el Gobierno se abrió un nuevo frente es con el anuncio de una nueva cuenta regresiva de 100 días, esta vez para controlar las cifras de desempleo.

Consultados sobre si creen en la capacidad del Gobierno de lograr un cambio en esa ventana de tiempo, un 68 % de los encuestados expresó que el Gobierno será poco o nada capaz de lograr su objetivo, mientras que solo el 22 expresó respaldo.

La distribución entre apoyo y rechazo se revierte entre quienes votaron en primera vuelta por José Antonio Kast (52 % contra 36 %) y por Johannes Kaiser (43 % vs 41 %), pero hasta ahí llega el respaldo a la administración: un 73 % de quienes votaron por Franco Parisi en primera vuelta no expresaron confianza en el Gobierno para cumplir su meta, al igual entre los votantes de Matthei (71 %) y Jara (94 %).

Asimismo, el anuncio también dividió las emociones entre los encuestados. Frente al “cambio radical” en 100 días, las emociones predominantes fueron la decepción (39%) y la esperanza (31%), seguidas por el desprecio y la rabia (23% cada una) y el miedo (21%). Y entre quienes votaron por Kast en primera vuelta predominaron la esperanza (58%) y la confianza (40%), mientras que un 19% declaró decepción.