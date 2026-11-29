La participación de votantes en las elecciones de España alcanzó 68,02 % cuando faltaban dos horas para cerrar los centros de votación, lo que supone 14,89 puntos porcentuales más que en los comicios de 2023 y la mayor cifra de ciudadanos que han votado hasta esa hora en unos comicios, según datos del segundo avance de participación facilitado por el Ministerio del Interior.

Esto significa que dos horas antes de que cierren las sedes electorales habían ejercido su derecho a voto 22.501.298 electores, frente a los 18.671.607 ciudadanos (el 53,13 por ciento del total) que habían acudido a las urnas a esa misma hora el 23 de julio de 2023.

Es la cifra más alta de participación de la serie histórica de unas elecciones generales, por encima del 63,45 % de las celebradas en 1996 que ganó el entonces candidato del PP José María Aznar frente al del PSOE, Felipe González.

Una vez solventadas algunas incidencias en el uso del DNI digital, que por primera vez se puede utilizar para identificarse en las urnas, la jornada electoral ha registrado pocas anécdotas en colegios que se han llenado más de lo habitual.

A la ministra de Sanidad, Mónica García, por ejemplo, no le ha funcionado inicialmente el DNI digital por problemas de cobertura. La candidata de Frente Amplio Ada Colau, que utilizó el carné físico, se lo olvidó en la mesa de votación, aunque se lo entregaron poco después.

Más llamativo ha sido el caso de un hombre en una localidad colindante con Granada que, al ir a votar, le dijeron que ya lo había hecho. Sin embargo, se trataba únicamente de una confusión por otro votante, con el que compartía el mismo nombre y primer apellido, que votó en la mesa que no le correspondía. La incidencia se ha resuelto dando por válidos ambos sufragios.

Problemas con las papeletas y para constituir las mesas

No han sido pocos los errores con las papeletas, sobre todo para el Senado, en donde el Frente Amplio concurre con otro nombre y en ocasiones han sido confundidas, según los interventores, con las del Frente Obrero. Incluso ha habido dos colegios electorales en Cataluña que han retrasado su apertura porque no les habían llegado las papeletas de votación y otros dos en Galicia que tuvieron que suspender temporalmente la votación tras agotarse las papeletas.

Otras incidencias se han producido por la ausencia de miembros de las mesas electorales, que se deben cubrir con los suplentes designados y, si tampoco han acudido, con la primera persona que acuda a votar en esa mesa electoral. En una mesa de Salamanca, un suplente de otra mesa se ofreció a sustituir a una mujer lactante con el visto bueno de la mesa y la Junta Electoral de Zona.

En un distrito de Barcelona, un hombre de 88 años ha fallecido al acudir a votar. Sufrió, tras sentirse mal en el colegio electoral, una parada cardiorrespiratoria que las ambulancias de los servicios de emergencias no consiguieron revertir.